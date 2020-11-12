Igneus написав:Таким образом, я еще могу понять тревогу женщин в условиях коронавируса, но мужчин, коих здесь большинство, мне трудно понять.
Любое отсутствие чувства опасности может иметь всего лишь одну из трех причин. Или человек не осознает степень опасности и не боится, потому что не понял, чего надо бояться. Или человек все прекрасно осознает, но перебарывает свою тревогу методом фактического аутотренинга-самовнушения, фактически измения реальность. Или он понимает, как с этой опасностью справиться и делает грамотные защитные шаги для этого.
Уже, наверное, месяц, как я перешла на маски ffp3 из-за резкого увеличения числа заболевших знакомых. Меня удивляет, что весной на карантине люди в магазинах типа Кишеня, АТБ и т.п. совершали покупки гораздо быстрее. Сейчас я замечаю толпы гуляющих зевак. Они роются на полках или разглядывают упаковки, что-то выискивая среди всякого «непотріба». Старушки не могут успокоиться, пока не перемацают все мандарины и помидоры, после чего переходят к следующим товарам, которые тоже в итоге не купят. Я это знаю, потому что мы с ними встретимся в очереди на кассе, где я за это время с полной тележкой продуктов на 3 дня и она с хлебом и кефиром, странным взглядом посмотрим друг на друга. Из толпы людей в ограниченном помещении, те, которые пришли туда погулять, меня лично раздражают своей тупостью и беспечностью.
Быть все время на стреме тяжело. Украинские ффп3 не внушают доверия
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Если вам надоел #коронавирус, эта #новость для вас
В Южной Корее #власти сообщили о новом случае обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в помете диких уток, который может передаваться людям. На данный момент изучаются еще 6 похожих случаев. Если они подтвердятся, то птицу может ждать массовый геноцид — 4 года назад после обнаружения похожего вируса в Корее уничтожили 38 млн особей курицы во избежание вспышки инфекции.
Люди заражаются от животного мира десятками разных болезней, штаммов и тд ежегодно. Это было и это будет. Проблема начинается тогда, когда эта "звериная" болезнь не стопорится на этапе передачи от животного к человеку, а начинает передаваться дальше от человека к человеку. К счастью, это бывает крайне редко. Утки, куры, летучие мыши, обезьяны и тд ежегодно заражают человека разными штаммами разных болезней, и часто болезнь протекает очень тяжело, но в подавляющем большинстве случаев цепочка обрывается на первом этапе. Вот с ВИЧ не повезло, с ковидом тоже не очень удачно получилось. А птичьим гриппом пугают уже десятилетия, а воз и ныне на первой цепочке передачи. Но с учётом того, что этот год високосный
Igneus написав: "... 08 квітня 2016 року Спеціальний радник Генерального секретаря з питань України, пан Христос Джакомопулос, звернувся з листом до Міністра юстиції України пана Павла Петренка, в якому він висловив занепокоєння з боку Комітету міністрів через відсутність прогресу у вжитті заходів, необхідних для виконання цих справ і запропонував організувати консультативну зустріч з відповідними органами влади, а також з іншими зацікавленими міжнародними організаціями, такими як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, з метою виявлення шляхів вирішення цієї проблеми (DH-DD(2016)575).
Українська влада надала позитивну відповідь на цю пропозицію. Відповідно, 12 травня 2016 року в Києві відбулась зустріч за участю заступників Міністра юстиції, Міністра фінансів та Міністра закордонних справ України, постійного представника України при Раді Європи, представників Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду та Міжнародного валютного фонду."
Да, я вижу подчеркнутое. Давайте плясать от текста п. 126 раз Вы первично сослались на него. Извиняюсь надо было отойти от средства коммуникации, случайно сохранил первые строчки ответа. Продолжаю. Вот Вами приведен фрагмент из п. 126. Сравним его с Вашим утверждением:
О том, чтобы рассмотреть вопрос об использовании средств МВФ и ВБ для погашения долгов по национальным судебным решениям, говориться в пункте 126 решения ЕСПЧ в деле "Бурмич и другие против Украины": http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192193
Скажите где в цитате из. п 126 Идет речь об использовании средств МВФ и ВБ ? Я нисколько не сомневаюсь, что МВФ и ВБ являются заинтересованными сторонами. Украина при получении кредитов от МВФ взяла на себя в меморандумах определенные обязательства. Выплата долга по социальным обязательствам по кейсу Бурмич должно осуществляться из госбюджета. Выделять или нет, а если выделять, то сколько на выплаты долга будут решать в метрополии. Поэтому без их согласия никаких выплат не будет. Но если учесть усердные огромные выплаты по внешнему долгу Украины, то и к гадалке можно не ходить, чтобы знать результат этих консультаций.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 14 лис, 2020 21:22, всього редагувалось 3 разів.
Вакцина от Pfizer использует перспективную новую технологию. Многие вакцины защищают иммунную систему человека путем введения инертных фрагментов вирусного белка, тогда как вакцина от Pfizer фактически заставляет организм самостоятельно вырабатывать вирусный белок, «вставляя генетические инструкции», содержащиеся в форме РНК. Поскольку РНК можно «редактировать», тогда можно модифицировать и вакцину, если спайковый белок мутирует. .... ...на данный момент непонятно, может ли вакцина предотвращать тяжелые случаи заболевания или легкие, защищает ли она пожилых людей, иммунная система которых ослабевает. Также неизвестно, могут ли люди, которые прошли вакцинацию, передавать вирус другим и способствовать дальнейшему распространению болезни. И пока еще рано говорить о продолжительности действия вакцины. .....Разработчики прогнозируют, что иммунитет против коронавируса после прохождения вакцинации продлится минимум год. .....Компания Pfizer заявила о том, что сможет производить до 50 млн доз вакцины в 2020 году и 1,3 миллиарда в следующем году. .....Наука делает все возможное, чтобы уничтожить вирус, однако, теперь очередь общества взять ответственность и на себя, резюмирует журнал.
По вакцині виявляється ніяких даних клінічних випробувань немає і все може виявитись великим пшиком I’m going to hold my applause and continue to insist that to declare any Covid-19 product is based on science requires that the data be publicly available for all to scrutinize,” Doshi said.
When the Pfizer and BioNTech data is eventually released and the trial is complete, we may learn this vaccine is as effective as it seems right now, and perhaps no harm will be done, Bastian said. “But if it turns out this is giving the world an exaggerated impression,” she added, “then it’s a whole other story.” https://www.vox.com/21556380/pfizer-bio ... skepticism
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Igneus Порой просто удивляюсь. К чему был пост viewtopic.php?p=5098937#p5098937? Я рад за Вас, что Вы учились в КВИРТУ ПВО. Но называть себя после этого радиоинженером несколько ... Хотя, конечно, Вам выдавали диплом, в котором написана такая специальность. Но всё же военный инженер это несколько другое.
Вы хотели похвастать своим мужеством? Ну, если проживание в казарме это проявление мужества, то ... Исходя из такой логики, в Союзе были почти исключительно мужественные люди, через армию проходили почти все. А "заявить командованию, что не буду служить там, куда меня направят, только потому, что боюсь за свою жизнь" в те времена можно было попробовать, но такое никому даже в голову не приходило. А если бы пришло, то выбор был небольшой - или выполнить приказ, или пойти в тюрьму. И всё же, насколько я понял, ни в Афгане, ни в Сомали, ни в Анголе Вы не были. И, в общем-то, с Вашей военной специальностью Вы там просто не были нужны.
Если Вы захотели померяться известными органами, то неудачно, да это и ни к чему.
И ещё раз. Зачем Вы грузите ветку юридическими вопросами? Вам это интересно? Пожалуйста. Сделайте себе соответствующую новую ветку и обсуждайте там любые юридические вопросы. Но сюда-то зачем?