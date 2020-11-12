Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 21:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:14
В штатах ситуація набагато гірша але Трамп сказав поки він през ніяких локдаунів (ред нехай дохнуть).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:16
Корона догнала и министра здравоохранения Степанова.
Из известных персон власти вроде пока избежал коронавирус только премьер Шмыгаль, и то, как шутят в верхах, потому что с ним никто не общается.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:30
Достаточно тривиальная статья. Понятно, что до окончания испытаний утверждать что-либо рано. Тем не менее предварительные итоги у компаний могут быть, а вопрос их публикации это уже, скорее, этика, маркетинг, ещё что-то. Но на этой стадии уже вряд ли пшик. Эффективность может оказаться не 90%, а пониже. Могут быть и другие вопросы. Я сегодня чуть раньше цитировал об этом. Возможно, первоисточником послужила Ваша ссылка, может, что ещё. Но в Вашей ссылке изложение излишне жёсткое.
Можно стараться сдержать избыточный оптимизм, а можно стараться опять работу (к примеру, по заказу конкурентов или по другой причине).
Кстати, Спутник V не просто прорекламировали, а зарегистрировали вообще до начала 3-й фазы испытаний и до публикации протоколов 2-й фазы.
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