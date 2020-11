Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2195219621972198 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 68 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 18 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 15 Всього голосів : 68 Додано: Суб 14 лис, 2020 21:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:

Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:

закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.

В штатах ситуація набагато гірша але Трамп сказав поки він през ніяких локдаунів (ред нехай дохнуть). В штатах ситуація набагато гірша але Трамп сказав поки він през ніяких локдаунів (ред нехай дохнуть). Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

Корона догнала и министра здравоохранения Степанова.



Из известных персон власти вроде пока избежал коронавирус только премьер Шмыгаль, и то, как шутят в верхах, потому что с ним никто не общается.

I’m going to hold my applause and continue to insist that to declare any Covid-19 product is based on science requires that the data be publicly available for all to scrutinize,” Doshi said.



When the Pfizer and BioNTech data is eventually released and the trial is complete, we may learn this vaccine is as effective as it seems right now, and perhaps no harm will be done, Bastian said. “But if it turns out this is giving the world an exaggerated impression,” she added, “then it’s a whole other story.”

https://www.vox.com/21556380/pfizer-bio ... skepticism По вакцині виявляється ніяких даних клінічних випробувань немає і все може виявитись великим пшикомI’m going to hold my applause and continue to insist that to declare any Covid-19 product is based on science requires that the data be publicly available for all to scrutinize,” Doshi said.When the Pfizer and BioNTech data is eventually released and the trial is complete, we may learn this vaccine is as effective as it seems right now, and perhaps no harm will be done, Bastian said. “But if it turns out this is giving the world an exaggerated impression,” she added, “then it’s a whole other story.”

Достаточно тривиальная статья. Понятно, что до окончания испытаний утверждать что-либо рано. Тем не менее предварительные итоги у компаний могут быть, а вопрос их публикации это уже, скорее, этика, маркетинг, ещё что-то. Но на этой стадии уже вряд ли пшик. Эффективность может оказаться не 90%, а пониже. Могут быть и другие вопросы. Я сегодня чуть раньше цитировал об этом. Возможно, первоисточником послужила Ваша ссылка, может, что ещё. Но в Вашей ссылке изложение излишне жёсткое.

Можно стараться сдержать избыточный оптимизм, а можно стараться опять работу (к примеру, по заказу конкурентов или по другой причине).

