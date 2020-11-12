RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2195219621972198

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 68
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
18
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.
freeze
4
 
Повідомлень: 19096
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 7280 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:14

  freeze написав:Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.

В штатах ситуація набагато гірша але Трамп сказав поки він през ніяких локдаунів (ред нехай дохнуть).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9256
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:16

Корона догнала и министра здравоохранения Степанова.

Из известных персон власти вроде пока избежал коронавирус только премьер Шмыгаль, и то, как шутят в верхах, потому что с ним никто не общается.
freeze
4
 
Повідомлень: 19096
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 7280 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:30

  Ukrainian написав:По вакцині виявляється ніяких даних клінічних випробувань немає і все може виявитись великим пшиком
I’m going to hold my applause and continue to insist that to declare any Covid-19 product is based on science requires that the data be publicly available for all to scrutinize,” Doshi said.

When the Pfizer and BioNTech data is eventually released and the trial is complete, we may learn this vaccine is as effective as it seems right now, and perhaps no harm will be done, Bastian said. “But if it turns out this is giving the world an exaggerated impression,” she added, “then it’s a whole other story.”
https://www.vox.com/21556380/pfizer-bio ... skepticism

Достаточно тривиальная статья. Понятно, что до окончания испытаний утверждать что-либо рано. Тем не менее предварительные итоги у компаний могут быть, а вопрос их публикации это уже, скорее, этика, маркетинг, ещё что-то. Но на этой стадии уже вряд ли пшик. Эффективность может оказаться не 90%, а пониже. Могут быть и другие вопросы. Я сегодня чуть раньше цитировал об этом. Возможно, первоисточником послужила Ваша ссылка, может, что ещё. Но в Вашей ссылке изложение излишне жёсткое.
Можно стараться сдержать избыточный оптимизм, а можно стараться опять работу (к примеру, по заказу конкурентов или по другой причине).
Кстати, Спутник V не просто прорекламировали, а зарегистрировали вообще до начала 3-й фазы испытаний и до публикации протоколов 2-й фазы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17628
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4580 раз.
Подякували: 4278 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2195219621972198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7283 1677118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26327)
14.11.2020 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.