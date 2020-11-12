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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2195219621972198

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 68
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
18
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:14

  freeze написав:Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.

В штатах ситуація набагато гірша але Трамп сказав поки він през ніяких локдаунів (ред нехай дохнуть).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:16

Корона догнала и министра здравоохранения Степанова.

Из известных персон власти вроде пока избежал коронавирус только премьер Шмыгаль, и то, как шутят в верхах, потому что с ним никто не общается.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:30

  Ukrainian написав:По вакцині виявляється ніяких даних клінічних випробувань немає і все може виявитись великим пшиком
I’m going to hold my applause and continue to insist that to declare any Covid-19 product is based on science requires that the data be publicly available for all to scrutinize,” Doshi said.

When the Pfizer and BioNTech data is eventually released and the trial is complete, we may learn this vaccine is as effective as it seems right now, and perhaps no harm will be done, Bastian said. “But if it turns out this is giving the world an exaggerated impression,” she added, “then it’s a whole other story.”
https://www.vox.com/21556380/pfizer-bio ... skepticism

Достаточно тривиальная статья. Понятно, что до окончания испытаний утверждать что-либо рано. Тем не менее предварительные итоги у компаний могут быть, а вопрос их публикации это уже, скорее, этика, маркетинг, ещё что-то. Но на этой стадии уже вряд ли пшик. Эффективность может оказаться не 90%, а пониже. Могут быть и другие вопросы. Я сегодня чуть раньше цитировал об этом. Возможно, первоисточником послужила Ваша ссылка, может, что ещё. Но в Вашей ссылке изложение излишне жёсткое.
Можно стараться сдержать избыточный оптимизм, а можно стараться опять работу (к примеру, по заказу конкурентов или по другой причине).
Кстати, Спутник V не просто прорекламировали, а зарегистрировали вообще до начала 3-й фазы испытаний и до публикации протоколов 2-й фазы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В субботу трафик сумасшедший. Макдональдс рубит по полной- очереди около 50 машин.
Люди ко всему привыкают - и к войне и к постоянной угрозе жизни.
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:00

Греция

Начиная с понедельника, 16 ноября, и на следующие две недели очная работа образовательных учреждений по всей стране приостанавливается. Детсады, начальная школа, лицеи и гимназии закрываются до 27 ноября. Во всех случаях, мы поддержим семей с детьми, чтобы один из двух родителей мог быть дома", - заявила министр образования Греции Ники Керамеос.

Весь этот период школьники будут обучаться дистанционно. Отмечается, что учебные заведения закрывают не ради безопасности детей, а чтобы "уменьшить мобильность взрослых".
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:06

Если кому интересно для статистики, получил сегодня отрицательный тест. Засовывали палочку через нос прям до мозга, через нос до задней стенки носоглотки. Сказала, что это нововведение с понедельника. До этого совали неглубоко в нос и из горла.

Нюх после ковид восстановился пока не полностью. И хорошо, мне запах египтологов не нравился никогда.
Уточняю, никаких подготовительных процедур не проводил. Не мыл, не капал. За 10 минут до теста выпил кофе (предупреждали, что нельзя ничего за 2 часа) с круасаном. Вряд ли это повлияло, брали то не из горла.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:18

Выздоровели от "короны" родители моей сотрудницы, возраст 65-67, отец с лишним весом и заядлый курильщик .Вирус поймал и принес домой отец,т.к. ездил в обществ.транспорте на работу без маски и на работе круг общения большой.Из симптомов была только высокая температура (39 ),нюх не пропадал. На первый прием ходили в местную поликлинику к семейному врачу,общая очередь под кабинетом, врач принимает в маске.Через несколько дней тесты уже взяли на дому, а вот положительные результаты пришли аж через 2 недели, когда больные уже практически выздоровели.Дочь с зятем приходили делать уколы,помогать по хозяйству надевши маски,щитки,перчатки и активно проветривая помещение.Также приходила медсестра (частно оплачиваемая) ставить капельницу (маска,щиток,перчатки).Никто не заразился.По лечению:сотрудница практически руководила врачом (это п.г.т. в Киевской области) , рассказывая что еще можно и нужно применить(она очень активно изучала тему) , а семейный врач соглашалась.В общем, все закончилось благополучно, что придало мне некоторую дозу оптимизма
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Борьба с ковидом это:

пускать в страну туристов без тестов, но заклеивать кабинки туалета через одну.

Ох.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:37

  Вкладчик1234 написав:О, то о чём я говорил.

Степанов (Министр Здравоохранения) вчера у Шустера сказал, что "ми на війні (з епідемією)"

Можно делать ещё одну "льготную категорию" :)

ВИДЕО:

https://t.me/legitimniy/5737

Это он вовремя посетил Шустрого.
Уже в тот момент министр стопроцентно был заразным и сеял в студии Корону направо и налево :roll:
Карантин? Маски в помещениях? Неее, министр не слышал :?
antey1969
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