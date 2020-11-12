Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса:
закрывается почти вся торговля, предприятия сферы обслуживания, ограничения на выход из дома действуют круглосуточно.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:14
В штатах ситуація набагато гірша але Трамп сказав поки він през ніяких локдаунів (ред нехай дохнуть).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:16
Корона догнала и министра здравоохранения Степанова.
Из известных персон власти вроде пока избежал коронавирус только премьер Шмыгаль, и то, как шутят в верхах, потому что с ним никто не общается.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:30
Достаточно тривиальная статья. Понятно, что до окончания испытаний утверждать что-либо рано. Тем не менее предварительные итоги у компаний могут быть, а вопрос их публикации это уже, скорее, этика, маркетинг, ещё что-то. Но на этой стадии уже вряд ли пшик. Эффективность может оказаться не 90%, а пониже. Могут быть и другие вопросы. Я сегодня чуть раньше цитировал об этом. Возможно, первоисточником послужила Ваша ссылка, может, что ещё. Но в Вашей ссылке изложение излишне жёсткое.
Можно стараться сдержать избыточный оптимизм, а можно стараться опять работу (к примеру, по заказу конкурентов или по другой причине).
Кстати, Спутник V не просто прорекламировали, а зарегистрировали вообще до начала 3-й фазы испытаний и до публикации протоколов 2-й фазы.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В субботу трафик сумасшедший. Макдональдс рубит по полной- очереди около 50 машин.
Люди ко всему привыкают - и к войне и к постоянной угрозе жизни.
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:00
Греция
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:06
Если кому интересно для статистики, получил сегодня отрицательный тест. Засовывали палочку через нос прям до мозга, через нос до задней стенки носоглотки. Сказала, что это нововведение с понедельника. До этого совали неглубоко в нос и из горла.
Нюх после ковид восстановился пока не полностью. И хорошо, мне запах египтологов не нравился никогда.
Уточняю, никаких подготовительных процедур не проводил. Не мыл, не капал. За 10 минут до теста выпил кофе (предупреждали, что нельзя ничего за 2 часа) с круасаном. Вряд ли это повлияло, брали то не из горла.
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:18
Выздоровели от "короны" родители моей сотрудницы, возраст 65-67, отец с лишним весом и заядлый курильщик .Вирус поймал и принес домой отец,т.к. ездил в обществ.транспорте на работу без маски и на работе круг общения большой.Из симптомов была только высокая температура (39 ),нюх не пропадал. На первый прием ходили в местную поликлинику к семейному врачу,общая очередь под кабинетом, врач принимает в маске.Через несколько дней тесты уже взяли на дому, а вот положительные результаты пришли аж через 2 недели, когда больные уже практически выздоровели.Дочь с зятем приходили делать уколы,помогать по хозяйству надевши маски,щитки,перчатки и активно проветривая помещение.Также приходила медсестра (частно оплачиваемая) ставить капельницу (маска,щиток,перчатки).Никто не заразился.По лечению:сотрудница практически руководила врачом (это п.г.т. в Киевской области) , рассказывая что еще можно и нужно применить(она очень активно изучала тему) , а семейный врач соглашалась.В общем, все закончилось благополучно, что придало мне некоторую дозу оптимизма
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Борьба с ковидом это:
пускать в страну туристов без тестов, но заклеивать кабинки туалета через одну.
Ох.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:37
Это он вовремя посетил Шустрого.
Уже в тот момент министр стопроцентно был заразным и сеял в студии Корону направо и налево
Карантин? Маски в помещениях? Неее, министр не слышал
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