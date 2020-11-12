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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2196219721982199

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 68
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
18
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:11

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:О, то о чём я говорил.

Степанов (Министр Здравоохранения) вчера у Шустера сказал, что "ми на війні (з епідемією)"

Можно делать ещё одну "льготную категорию" :)

ВИДЕО:

https://t.me/legitimniy/5737

Это он вовремя посетил Шустрого.
Уже в тот момент министр стопроцентно был заразным и сеял в студии Корону направо и налево :roll:
Карантин? Маски в помещениях? Неее, министр не слышал :?

Він на ковідній передовій.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:20

Член task force по коронавирусу Байдена д-р Остерхолм попугал сегодня легкомысленных и пофигистов и рассказал о тревожной ситуации в Америке, приведя в пример штат Техас, где количество заболевших уже превысило 1 млн. чел. В известном бандитском городе Эль Пасо, уже переполнены даже мобильные морги, которые были приобретены городом в связи с эпидемией.
"Мы скоро все будем в этом ковидном аду", - пообещал нам он.
Взрывной рост заболеваемости он связал с похолоданием, из-за которого пипл со свежего воздуха дружно перебрался в помещения. А еще с тем, что половина людей игнорирует маски.
Я уже писал пару дней назад, что он озвучил самый дешевый способ остановить нынешнюю волну - напечатать деньги, выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.
Дядька не политик. Он ученый и директор центра вирусных заболеваний университета Миннесоты. 8)
Libo
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