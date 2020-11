Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 68 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 18 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 15 Всього голосів : 68 Додано: Суб 14 лис, 2020 23:11 antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: О, то о чём я говорил.



Степанов (Министр Здравоохранения) вчера у Шустера сказал, что "ми на війні (з епідемією)"



Можно делать ещё одну "льготную категорию"



ВИДЕО:



Это он вовремя посетил Шустрого.

Уже в тот момент министр стопроцентно был заразным и сеял в студии Корону направо и налево

"Мы скоро все будем в этом ковидном аду" , - пообещал нам он.

Взрывной рост заболеваемости он связал с похолоданием, из-за которого пипл со свежего воздуха дружно перебрался в помещения. А еще с тем, что половина людей игнорирует маски.

Я уже писал пару дней назад, что он озвучил самый дешевый способ остановить нынешнюю волну - напечатать деньги, выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.

Член task force по коронавирусу Байдена д-р Остерхолм попугал сегодня легкомысленных и пофигистов и рассказал о тревожной ситуации в Америке, приведя в пример штат Техас, где количество заболевших уже превысило 1 млн. чел. В известном бандитском городе Эль Пасо, уже переполнены даже мобильные морги, которые были приобретены городом в связи с эпидемией.

....Мутация влияет на рецепторный домен белка, который вирус использует для распознавания клеток-хозяев и который является ключевой мишенью антител против вируса. Мутация возникла независимо и была идентифицирована в 12 странах.

....активность мутации коронавируса может поставить под сомнение возможность разработки достаточно эффективной вакцины против коронавируса.

https://www.rbc.ua/rus/styler/uchenye-nazvali-glavnuyu-opasnost-novogo-1605297795.html ЛАД

Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составит 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.



"Вакцина будет поставлят:ься траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны в стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.

https://korrespondent.net/ukraine/4295237-v-voz-poiasnyly-kohda-ukrayne-zhdat-COVID-vaktsynu



