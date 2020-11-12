Член task force по коронавирусу Байдена д-р Остерхолм попугал сегодня легкомысленных и пофигистов и рассказал о тревожной ситуации в Америке, приведя в пример штат Техас, где количество заболевших уже превысило 1 млн. чел. В известном бандитском городе Эль Пасо, уже переполнены даже мобильные морги, которые были приобретены городом в связи с эпидемией. "Мы скоро все будем в этом ковидном аду", - пообещал нам он. Взрывной рост заболеваемости он связал с похолоданием, из-за которого пипл со свежего воздуха дружно перебрался в помещения. А еще с тем, что половина людей игнорирует маски. Я уже писал пару дней назад, что он озвучил самый дешевый способ остановить нынешнюю волну - напечатать деньги, выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается. Дядька не политик. Он ученый и директор центра вирусных заболеваний университета Миннесоты.
Широко распространенный вариант нового коронавируса имеет потенциал уклониться от иммунного ответа. ....Мутация влияет на рецепторный домен белка, который вирус использует для распознавания клеток-хозяев и который является ключевой мишенью антител против вируса. Мутация возникла независимо и была идентифицирована в 12 странах. ....активность мутации коронавируса может поставить под сомнение возможность разработки достаточно эффективной вакцины против коронавируса.
И ещё одна причина для нас искать решения, не зависящие от вакцины. Даже если вакцина будет эффективной и скоро начнется производство, то
Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составит 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.
"Вакцина будет поставлят:ься траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны в стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.