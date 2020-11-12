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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2196219721982199

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:11

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:О, то о чём я говорил.

Степанов (Министр Здравоохранения) вчера у Шустера сказал, что "ми на війні (з епідемією)"

Можно делать ещё одну "льготную категорию" :)

ВИДЕО:

https://t.me/legitimniy/5737

Это он вовремя посетил Шустрого.
Уже в тот момент министр стопроцентно был заразным и сеял в студии Корону направо и налево :roll:
Карантин? Маски в помещениях? Неее, министр не слышал :?

Він на ковідній передовій.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:20

Член task force по коронавирусу Байдена д-р Остерхолм попугал сегодня легкомысленных и пофигистов и рассказал о тревожной ситуации в Америке, приведя в пример штат Техас, где количество заболевших уже превысило 1 млн. чел. В известном бандитском городе Эль Пасо, уже переполнены даже мобильные морги, которые были приобретены городом в связи с эпидемией.
"Мы скоро все будем в этом ковидном аду", - пообещал нам он.
Взрывной рост заболеваемости он связал с похолоданием, из-за которого пипл со свежего воздуха дружно перебрался в помещения. А еще с тем, что половина людей игнорирует маски.
Я уже писал пару дней назад, что он озвучил самый дешевый способ остановить нынешнюю волну - напечатать деньги, выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.
Дядька не политик. Он ученый и директор центра вирусных заболеваний университета Миннесоты. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 02:09

Широко распространенный вариант нового коронавируса имеет потенциал уклониться от иммунного ответа.
....Мутация влияет на рецепторный домен белка, который вирус использует для распознавания клеток-хозяев и который является ключевой мишенью антител против вируса. Мутация возникла независимо и была идентифицирована в 12 странах.
....активность мутации коронавируса может поставить под сомнение возможность разработки достаточно эффективной вакцины против коронавируса.

https://www.rbc.ua/rus/styler/uchenye-nazvali-glavnuyu-opasnost-novogo-1605297795.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 02:12

Ура, наконец-то мы все умрем. Аминь.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 02:22

И ещё одна причина для нас искать решения, не зависящие от вакцины. Даже если вакцина будет эффективной и скоро начнется производство, то
Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составит 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.

"Вакцина будет поставлят:ься траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны в стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.

https://korrespondent.net/ukraine/4295237-v-voz-poiasnyly-kohda-ukrayne-zhdat-COVID-vaktsynu

P.s. Полный локдаун просьба не предлагать. Такое на протяжении года не выдержит ни одна страна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:40

  vitaliy_berdinskikh написав:Ура, наконец-то мы все умрем. Аминь.

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Сообщите уже кто-то в Галактический центр!

http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr ... .htm?28/35
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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