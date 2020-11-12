Додано: Нед 15 лис, 2020 00:20

"Мы скоро все будем в этом ковидном аду"

Член task force по коронавирусу Байдена д-р Остерхолм попугал сегодня легкомысленных и пофигистов и рассказал о тревожной ситуации в Америке, приведя в пример штат Техас, где количество заболевших уже превысило 1 млн. чел. В известном бандитском городе Эль Пасо, уже переполнены даже мобильные морги, которые были приобретены городом в связи с эпидемией., - пообещал нам он.Взрывной рост заболеваемости он связал с похолоданием, из-за которого пипл со свежего воздуха дружно перебрался в помещения. А еще с тем, что половина людей игнорирует маски.Я уже писал пару дней назад, что он озвучил самый дешевый способ остановить нынешнюю волну - напечатать деньги, выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.Дядька не политик. Он ученый и директор центра вирусных заболеваний университета Миннесоты.