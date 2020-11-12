Член task force по коронавирусу Байдена д-р Остерхолм попугал сегодня легкомысленных и пофигистов и рассказал о тревожной ситуации в Америке, приведя в пример штат Техас, где количество заболевших уже превысило 1 млн. чел. В известном бандитском городе Эль Пасо, уже переполнены даже мобильные морги, которые были приобретены городом в связи с эпидемией. "Мы скоро все будем в этом ковидном аду", - пообещал нам он. Взрывной рост заболеваемости он связал с похолоданием, из-за которого пипл со свежего воздуха дружно перебрался в помещения. А еще с тем, что половина людей игнорирует маски. Я уже писал пару дней назад, что он озвучил самый дешевый способ остановить нынешнюю волну - напечатать деньги, выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается. Дядька не политик. Он ученый и директор центра вирусных заболеваний университета Миннесоты.
Широко распространенный вариант нового коронавируса имеет потенциал уклониться от иммунного ответа. ....Мутация влияет на рецепторный домен белка, который вирус использует для распознавания клеток-хозяев и который является ключевой мишенью антител против вируса. Мутация возникла независимо и была идентифицирована в 12 странах. ....активность мутации коронавируса может поставить под сомнение возможность разработки достаточно эффективной вакцины против коронавируса.
И ещё одна причина для нас искать решения, не зависящие от вакцины. Даже если вакцина будет эффективной и скоро начнется производство, то
Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составит 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.
"Вакцина будет поставлят:ься траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны в стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Libo написав:Член task force по коронавирусу Байдена д-р Остерхолм попугал сегодня легкомысленных и пофигистов и рассказал о тревожной ситуации в Америке, приведя в пример штат Техас, где количество заболевших уже превысило 1 млн. чел. В известном бандитском городе Эль Пасо, уже переполнены даже мобильные морги, которые были приобретены городом в связи с эпидемией.
Кстати раньше в Европе такие проблемы решали с помощью кремации...
ЛАД написав:P.s. Полный локдаун просьба не предлагать. Такое на протяжении года не выдержит ни одна страна.
ответ был выше
Libo написав:выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.
цена вопроса 1-2% годового ввп. Даже Украина потянет.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ЛАД написав:P.s. Полный локдаун просьба не предлагать. Такое на протяжении года не выдержит ни одна страна.
ответ был выше
Libo написав:выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.
цена вопроса 1-2% годового ввп. Даже Украина потянет.
Так вже було в дев'яності, коли сиділи дома без роботи. Ціна питання набагато вища, ми не США, які можуть друкувати долари.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.