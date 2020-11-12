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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 09:48
lapay написав:
Так вже було в дев'яності, коли сиділи дома без роботи. Ціна питання набагато вища, ми не США, які можуть друкувати долари
речь идёт о 30 днях, которые оплатит государство в обмен на изоляцию, это будет дешевле госпитализации 20% "тяжёлых" больных.
90е - отдельная история, приватизацию помните? Родители вложили ваучеры в завод, который до сих пор работает но за 30 лет не получили ни копейки дивидендов. Это всё что надо знать про 90е. Тотальное беззаконие и обман населения. Один сплошной ммм.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 лис, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 15 лис, 2020 09:52
vitaliian написав:
речь идёт о 30 днях, а не годах!
Дефіцит бюджету збільшиться вдвічі, і не всі можуть сидіти вдома, є неперевні і критично важливі виробництва. В нас минулий локдаун тільки призупинив зростання кількості хворих, а не зменшив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 09:56
lapay написав:
В нас минулий локдаун тільки призупинив зростання кількості хворих, а не зменшив.
потому что надо делать с умом, а не через ж..пу. Вернулись заробитчане, которые не соблюдали режима самоизоляции, кого нибудь за это оштрафовали?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:03
vitaliian написав:
потому что надо делать с умом, а не через ж..пу. Вернулись заробитчане, которые не соблюдали режима самоизоляции, кого нибудь за это оштрафовали?
Тоді ще можна було відслідковувати контакти, зараз вже цього ніхто не робить і не буде робити - занадто багато хворих, немає ні технологічних засобів, ні людських ресурсів це робити. Ми живемо в новій реальності неперевної епідемії, в якій Азія живе вже давно. Не навчимося, як вони, гігієною перемагати епідемії, будемо непереревно жити в дев'яностих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:31
Получил инфо. от одной футбольной команды.
Тестируються каждую неделю, все игроки и персонал.
Одни заболевают, переносят очень тяжело, даже молодые футболисты.
Другие, находят только корону на тестировании, пример персонал 40+, даже нет никаких симптомов в течении болезни.
Некотрые не подхватывают даже живя в одном помещением с носителями.
На все воля случая так сказать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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