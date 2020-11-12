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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2197219821992200

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Так вже було в дев'яності, коли сиділи дома без роботи. Ціна питання набагато вища, ми не США, які можуть друкувати долари
речь идёт о 30 днях, которые оплатит государство в обмен на изоляцию, это будет дешевле госпитализации 20% "тяжёлых" больных.

90е - отдельная история, приватизацию помните? Родители вложили ваучеры в завод, который до сих пор работает но за 30 лет не получили ни копейки дивидендов. Это всё что надо знать про 90е. Тотальное беззаконие и обман населения. Один сплошной ммм.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 лис, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:речь идёт о 30 днях, а не годах!

Дефіцит бюджету збільшиться вдвічі, і не всі можуть сидіти вдома, є неперевні і критично важливі виробництва. В нас минулий локдаун тільки призупинив зростання кількості хворих, а не зменшив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:В нас минулий локдаун тільки призупинив зростання кількості хворих, а не зменшив.
потому что надо делать с умом, а не через ж..пу. Вернулись заробитчане, которые не соблюдали режима самоизоляции, кого нибудь за это оштрафовали?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:потому что надо делать с умом, а не через ж..пу. Вернулись заробитчане, которые не соблюдали режима самоизоляции, кого нибудь за это оштрафовали?

Тоді ще можна було відслідковувати контакти, зараз вже цього ніхто не робить і не буде робити - занадто багато хворих, немає ні технологічних засобів, ні людських ресурсів це робити. Ми живемо в новій реальності неперевної епідемії, в якій Азія живе вже давно. Не навчимося, як вони, гігієною перемагати епідемії, будемо непереревно жити в дев'яностих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Получил инфо. от одной футбольной команды.
Тестируються каждую неделю, все игроки и персонал.
Одни заболевают, переносят очень тяжело, даже молодые футболисты.
Другие, находят только корону на тестировании, пример персонал 40+, даже нет никаких симптомов в течении болезни.
Некотрые не подхватывают даже живя в одном помещением с носителями.
На все воля случая так сказать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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