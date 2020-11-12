Додано: Нед 15 лис, 2020 10:31

Получил инфо. от одной футбольной команды.

Тестируються каждую неделю, все игроки и персонал.

Одни заболевают, переносят очень тяжело, даже молодые футболисты.

Другие, находят только корону на тестировании, пример персонал 40+, даже нет никаких симптомов в течении болезни.

Некотрые не подхватывают даже живя в одном помещением с носителями.

На все воля случая так сказать.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )