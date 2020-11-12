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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 09:48
lapay написав:
Так вже було в дев'яності, коли сиділи дома без роботи. Ціна питання набагато вища, ми не США, які можуть друкувати долари
речь идёт о 30 днях, которые оплатит государство в обмен на изоляцию, это будет дешевле госпитализации 20% "тяжёлых" больных.
90е - отдельная история, приватизацию помните? Родители вложили ваучеры в завод, который до сих пор работает но за 30 лет не получили ни копейки дивидендов. Это всё что надо знать про 90е. Тотальное беззаконие и обман населения. Один сплошной ммм.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 лис, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 15 лис, 2020 09:52
vitaliian написав:
речь идёт о 30 днях, а не годах!
Дефіцит бюджету збільшиться вдвічі, і не всі можуть сидіти вдома, є неперевні і критично важливі виробництва. В нас минулий локдаун тільки призупинив зростання кількості хворих, а не зменшив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 09:56
lapay написав:
В нас минулий локдаун тільки призупинив зростання кількості хворих, а не зменшив.
потому что надо делать с умом, а не через ж..пу. Вернулись заробитчане, которые не соблюдали режима самоизоляции, кого нибудь за это оштрафовали?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:03
vitaliian написав:
потому что надо делать с умом, а не через ж..пу. Вернулись заробитчане, которые не соблюдали режима самоизоляции, кого нибудь за это оштрафовали?
Тоді ще можна було відслідковувати контакти, зараз вже цього ніхто не робить і не буде робити - занадто багато хворих, немає ні технологічних засобів, ні людських ресурсів це робити. Ми живемо в новій реальності неперевної епідемії, в якій Азія живе вже давно. Не навчимося, як вони, гігієною перемагати епідемії, будемо непереревно жити в дев'яностих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:31
Получил инфо. от одной футбольной команды.
Тестируються каждую неделю, все игроки и персонал.
Одни заболевают, переносят очень тяжело, даже молодые футболисты.
Другие, находят только корону на тестировании, пример персонал 40+, даже нет никаких симптомов в течении болезни.
Некотрые не подхватывают даже живя в одном помещением с носителями.
На все воля случая так сказать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:58
В Николаеве сейчас полиция закрывает рыночных торговцев, угрожая составлением актов. Люди понимают незаконность этого, но спорить с нарядом полиции не видят смысла. Теперь вместо выходных будут работать и в понедельники, начиная с завтрашнего дня.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 11:27
Hotab написав:
Уточняю, никаких подготовительных процедур не проводил. Не мыл, не капал. За 10 минут до теста выпил кофе (предупреждали, что нельзя ничего за 2 часа) с круасаном. Вряд ли это повлияло, брали то не из горла.
Интересный подход, рекомендовали не пить не есть-выпил, поел. Так можно перед другими анализами накатить соточку и удивляться результатам. В чем смысл вообще такой сдачи, для справки, так ее можно просто купить.
Пишут что 30% результатов не достоверны, но с нашими гражданами этот процент может быть и выше.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 12:42
vitaliian написав: ЛАД написав:
P.s. Полный локдаун просьба не предлагать. Такое на протяжении года не выдержит ни одна страна.
ответ был выше
Libo написав:
выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.
цена вопроса 1-2% годового ввп. Даже Украина потянет.
Очень сомнительное утверждение.
Полная остановка экономики страны - и всего 1-2% годового ВВП?
Так не бывает. Особенно интересно устроить месячный локдаун во время посевной.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 12:45
Libo написав:
Я уже писал пару дней назад, что он озвучил самый дешевый способ остановить нынешнюю волну - напечатать деньги, выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.
Дядька не политик. Он ученый и директор центра вирусных заболеваний университета Миннесоты.
С точки зрения вирусологии ученый абсолютно прав. В теории. Если всех закрыть по домам, за 2-3 инкубационных периода все заразившиеся или контактные переболеют и вирус исчезнет. Это если не подтвердится версия, что вирус после выздоровления остается в организме и через некоторое время вызывает рецидив. Потом останется только наглухо закрыть границы, и цель достигнута.
А на практике, даже если жевать присланный по почте чек, его на 4-6 недель не хватит. Надо, как минимум, обменять деньги на еду, а это контакты в магазине или с курьером. Это в простом варианте вроде локального карантина в исполнении китайцев. В масштабах же страны, когда нельзя из других регионов подвозить еду, придется оставить работать всю пищевую цепочку от сельского хозяйства до магазинов. Также должны будут работать предприятия, снабжающие пищевые предприятия, от производства удобрений до бумаги для кассовых аппаратов. И поставщики этих поставщиков...
Такие же цепочки получаются для медицины с фармой, энергетики, прочих систем жизнеобеспечения.
В конечном итоге, можно закрыть чуть больше, чем только развлекаловку, непродовольственные магазины и некоторые виды бытового сервиса, вроде парикмахерских. Это оставит дома менее половины работоспособного населения, а остальные будут контактировать и заражаться.
В результате приходим к тому, что пытаются делать во многих странах Европы: запрет выходить из дома, кроме как на работу и за едой. Но только без печатания денег для тех, кто сохранил работу.
У нас стараются делать то же, но с учетом местного колорита. Нам что-то объяснять или запрещать бесполезно, поэтому стараются сделать так, чтобы нам некуда было шастать, хотя бы по выходным. Ну и все запреты у нас вводятся в гипертрофированном виде с учетом поправки на неисполнение.
Все эти меры могут уменьшить скорость распространения, в самом жестком варианте могут отбросить эпидемию на пару месяцев назад, но остановить уже не смогут. После снятия ограничений распространение продолжится.
Меня весьма впечатлила информация о ситуации в Северной Дакоте
. Впечатлила тем, что это штат с крайне низкой плотностью населения. Там всего населения меньше миллиона, есть всего один город с населением более 100000, из общественного транспорта только школьные автобусы. У них в обычной жизни контактов меньше, чем у нас в миллионниках при самом жестком карантине, особенно контактов вне устоявшегося круга общения. Кажется, мы несколько недооцениваем распространенность этой заразы.
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