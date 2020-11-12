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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21992200220122022203>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:10

  Сибарит написав:Кажется, мы несколько недооцениваем распространенность этой заразы.
А може навпаки?
1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групи
а - хворий/перехворівший безсимптомно
б - хворий/перехворівший амбулаторно
в - хворий/перехворівший стаціонарно
г - хворий/перехворівший помер.
2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)
Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло
3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником
4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Пока инфляция низкая на падении инвестиционного и потребительского спроса, печатать можно и нужно! А по преодолению последствий кризиса - связывать лишнюю ликвидность. Монетаризм - это наука, а не тумблер вкл-выкл. Не стоит оправдывать сегодняшнюю неграмотность денежных властей предрассудками прошлого.

Они не умеют, а пострадать должны все? Нет, нужно просто ставить тех, кто умеет!

Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Бывалый написав:для справки, так ее можно просто купить.

В Херсоне не продаются. А так то говорят,что я едва ли не единственный,кто заплатил 3 кгрн, все их покупали дешевле, липовые.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:27

  lapay написав:Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих.Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти.


Кто тебе сказал, что в нынешней ситуации это плохо? Обычное обывательское клише... На импорт посмотри. И на прибыли спекулянтов ОВГЗ тоже


  lapay написав:Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.


Вот именно, что нет. Но избрали самый легкий - бездействие
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:28

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Кажется, мы несколько недооцениваем распространенность этой заразы.
А може навпаки?
1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групи
а - хворий/перехворівший безсимптомно
б - хворий/перехворівший амбулаторно
в - хворий/перехворівший стаціонарно
г - хворий/перехворівший помер.
2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)
Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло
3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником
4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію.


А якщо пенсіонер ще працює ? Не дозвляти працювати ? Так така пенсія що пенсіонер помре через деякий час від недохарчування або відсутності коштів на ліки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)
Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло

В этом способе один неприятный момент, который приходил мне в голову ещё весной: за какой период времени они должны переболеть? Если за пару месяцев, то вполне возможная ситуация, при которой в окопе на передовой (в пожарке, на погранзаставе, в операционной, в троллейбусном депо, в депо метрополитена) отсутствует половина персонала. Они болеют.
Если растянуть на 4 месяца, то как раз подупадут антитела у первых переболевших и они пошли по кругу.
Кроме того, нет полной уверенности, что пусть даже не умирая, молодежь не закладывает мину в здоровье. Я скажу так, ещё никогда я не кашлял так долго, как сейчас. Вот скоро месяц, и я вроде почти не кашляю уже. Такого со мной не было никогда.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:32

  lapay написав:
  zРадио написав:Пока инфляция низкая на падении инвестиционного и потребительского спроса, печатать можно и нужно! А по преодолению последствий кризиса - связывать лишнюю ликвидность. Монетаризм - это наука, а не тумблер вкл-выкл. Не стоит оправдывать сегодняшнюю неграмотность денежных властей предрассудками прошлого.

Они не умеют, а пострадать должны все? Нет, нужно просто ставить тех, кто умеет!

Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.


Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.
Як потім будуть назад звязувати вже бачили на прикладі Банківської системи України. Гроші вкрадені або поділені між своїх. Винуватці в розкраданні за кордоном крутять дулі (Коломойський, Гіленко, Тимонькін і компанія)
Крайній як завжди бюджет (звичайний люд)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:46

  fler написав:В Николаеве сейчас полиция закрывает рыночных торговцев, угрожая составлением актов. Люди понимают незаконность этого, но спорить с нарядом полиции не видят смысла. Теперь вместо выходных будут работать и в понедельники, начиная с завтрашнего дня.


Суд эти акты пошлёт в анус. Про рынки на сегодняшний день ничего не сказано.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:48

  Хомякоид написав:
  lapay написав:Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.


Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.


Смерть или кошелёк?
Всегда отдаётся кошелёк.
Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.
А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі? :roll:
Отож. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет . И опять повторюсь не так страшен ч...т как его малюют . Это повод перекроить под себя ландшафт . Очнемся будет поздно .
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