Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2200220122022203> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 15 Всього голосів : 69 Додано: Нед 15 лис, 2020 14:00 Libo написав: Хомякоид написав: lapay написав: Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа. Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.



Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.

Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.



Смерть или кошелёк?

Всегда отдаётся кошелёк.

Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.

А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі?

Отож. Смерть или кошелёк?Всегда отдаётся кошелёк.Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі?Отож.



Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?

Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.

Если война то действуем по законам военного времени. Не ? Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.Если война то действуем по законам военного времени. Не ? В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 984 З нами з: 19.09.14 Подякував: 1482 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:01 Hotab написав: budivelnik написав: А може навпаки?

1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групи

а - хворий/перехворівший безсимптомно

б - хворий/перехворівший амбулаторно

в - хворий/перехворівший стаціонарно

г - хворий/перехворівший помер.

2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)

Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло

3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником

4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію. А може навпаки?1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групиа - хворий/перехворівший безсимптомноб - хворий/перехворівший амбулаторнов - хворий/перехворівший стаціонарног - хворий/перехворівший помер.2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію.

В этом способе один неприятный момент, который приходил мне в голову ещё весной: за какой период времени они должны переболеть? Если за пару месяцев, то вполне возможная ситуация, при которой в окопе на передовой (в пожарке, на погранзаставе, в операционной, в троллейбусном депо, в депо метрополитена) отсутствует половина персонала. Они болеют.

Если растянуть на 4 месяца, то как раз подупадут антитела у первых переболевших и они пошли по кругу.

Кроме того, нет полной уверенности, что пусть даже не умирая, молодежь не закладывает мину в здоровье. Я скажу так, ещё никогда я не кашлял так долго, как сейчас. Вот скоро месяц, и я вроде почти не кашляю уже. Такого со мной не было никогда. В этом способе один неприятный момент, который приходил мне в голову ещё весной: за какой период времени они должны переболеть? Если за пару месяцев, то вполне возможная ситуация, при которой в окопе на передовой (в пожарке, на погранзаставе, в операционной, в троллейбусном депо, в депо метрополитена) отсутствует половина персонала. Они болеют.Если растянуть на 4 месяца, то как раз подупадут антитела у первых переболевших и они пошли по кругу.Кроме того, нет полной уверенности, что пусть даже не умирая, молодежь не закладывает мину в здоровье. Я скажу так, ещё никогда я не кашлял так долго, как сейчас. Вот скоро месяц, и я вроде почти не кашляю уже. Такого со мной не было никогда. Ви свідомо чи не свідомо пропустили п1

Спочатку по вже проведеним результатам тестування -визначити у відсотках( в привязках до вікових груп) скільки заразилось,але не втрачало працездатності(так звані безсимптомники,або ті хто просто за три дні пролежав дома)

Якщо безсимптомників і амбулаторників більшість - тільки тоді конструкція має зміст

Якщо ж - то до п2 ми просто не дійдем.

Хомякоїд написав: А якщо пенсіонер ще працює ? Не дозвляти працювати ? Так така пенсія що пенсіонер помре через деякий час від недохарчування або відсутності коштів на ліки. А якщо пенсіонер ще працює ? Не дозвляти працювати ? Так така пенсія що пенсіонер помре через деякий час від недохарчування або відсутності коштів на ліки. Все одно прийдеться вибирати....

Або пенсіонер перестане отримувати пенсію з солідарної системи ,бо її нікому буде наповнювати..., або доживе до закінчення пандемії. Ви свідомо чи не свідомо пропустили п1Спочатку по вже проведеним результатам тестування -визначити у відсотках( в привязках до вікових груп) скільки заразилось,але не втрачало працездатності(так звані безсимптомники,або ті хто просто за три дні пролежав дома)Якщо безсимптомників і амбулаторників більшість - тільки тоді конструкція має змістЯкщо ж - то до п2 ми просто не дійдем.Все одно прийдеться вибирати....Або пенсіонер перестане отримувати пенсію з солідарної системи ,бо її нікому буде наповнювати..., або доживе до закінчення пандемії. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23518 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире Подскажите , а у нас действует ЧС ? И такой вопрос завтра я так понимаю карантин не адаптивный , можно ходить без масок? Uppi Повідомлень: 176 З нами з: 22.04.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:04 Libo написав: Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, чтои создаст дополнительные проблемы в экономике.



Тем более, когда твои конкуренты на внешних рынках делают это быстрее тебя (Турция, РФ, РБ), создавая своему экспорту преимущество по себестоимости, а значит и демпинговому рычагу.



Всем инфляциофобам рекомендую книжку "Неприятная монетаристская арифметика" - хорошо прочищает мозги, объясняя, почему умных денежное таргетирование обогащает, а с глупых - снимает последнюю сорочку... Тем более, когда твои конкуренты на внешних рынках делают это быстрее тебя (Турция, РФ, РБ), создавая своему экспорту преимущество по себестоимости, а значит и демпинговому рычагу.Всем инфляциофобам рекомендую книжку "Неприятная монетаристская арифметика" - хорошо прочищает мозги, объясняя, почему умных денежное таргетирование обогащает, а с глупых - снимает последнюю сорочку... zРадио

Повідомлень: 8284 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1512 раз. Подякували: 3410 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:10 Uppi написав: Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет . Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет .



Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.

Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.

Похоже в топку ваш коллективный иммунитет Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.Похоже в топку ваш коллективный иммунитет freeze 4 Повідомлень: 19102 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:11 freeze написав: Uppi написав: Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет . Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет .



Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.

Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.

Похоже в топку ваш коллективный иммунитет Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.Похоже в топку ваш коллективный иммунитет

Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ? Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ? Uppi Повідомлень: 176 З нами з: 22.04.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:13 Uppi написав: Подскажите , а у нас действует ЧС ? И такой вопрос завтра я так понимаю карантин не адаптивный , можно ходить без масок? Подскажите , а у нас действует ЧС ? И такой вопрос завтра я так понимаю карантин не адаптивный , можно ходить без масок?



Много лишних слов )))

Принят Закон Радой, где обязаны носить маски в общественных местах, штраф 170-255 грн, есть деньги, можете смело оплачивать на месте даже через смартфон или терминал, и ходить. Много лишних слов )))Принят Закон Радой, где обязаны носить маски в общественных местах, штраф 170-255 грн, есть деньги, можете смело оплачивать на месте даже через смартфон или терминал, и ходить. freeze 4 Повідомлень: 19102 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:15 Uppi написав: Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ? Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ?



При вакцинации несколько другой способ выработки антител. Но возможно тоже в топку, или возможно раз в полгода, если не хотите болеть каждые полгода каждый раз тяжелее.

Пока на 100 % точно никто не ответит. При вакцинации несколько другой способ выработки антител. Но возможно тоже в топку, или возможно раз в полгода, если не хотите болеть каждые полгода каждый раз тяжелее.Пока на 100 % точно никто не ответит. freeze 4 Повідомлень: 19102 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:28 freeze написав: Uppi написав: Подскажите , а у нас действует ЧС ? И такой вопрос завтра я так понимаю карантин не адаптивный , можно ходить без масок? Подскажите , а у нас действует ЧС ? И такой вопрос завтра я так понимаю карантин не адаптивный , можно ходить без масок?



Много лишних слов )))

Принят Закон Радой, где обязаны носить маски в общественных местах, штраф 170-255 грн, есть деньги, можете смело оплачивать на месте даже через смартфон или терминал, и ходить. Много лишних слов )))Принят Закон Радой, где обязаны носить маски в общественных местах,, есть деньги, можете смело оплачивать на месте даже через смартфон или терминал, и ходить.

На данный момент это еще не вступило в силу:

Дати та стан проходження: Передано на підпис Президенту

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=69540



поэтому пока действует "старый" размер штрафа - от 17 000 до 34 000 грн:

Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей



Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -



тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



{Кодекс доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text На данный момент это еще не вступило в силу:поэтому пока действует "старый" размер штрафа - от 17 000 до 34 000 грн: yanyura Повідомлень: 5620 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1861 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить. Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.

В экономике дополнительных проблем при инфляции (не гипер) не происходит. Оживляется спрос, потому что люди менее склонны к накоплению. Обесцениваются сбережения и текущие суммы в кошельках и на счетах.

Государству профит, так как фактически вводится дополнительная налоговая нагрузка. Купил на бирже металл за 1000 гривен, не понадобился, через год продал на той же бирже уже за 2000, заплатил налоги, хотя металл остался металлом, а якобы прибыль возникла за счет обесценивания гривны. В экономике дополнительных проблем при инфляции (не гипер) не происходит. Оживляется спрос, потому что люди менее склонны к накоплению. Обесцениваются сбережения и текущие суммы в кошельках и на счетах.Государству профит, так как фактически вводится дополнительная налоговая нагрузка. Купил на бирже металл за 1000 гривен, не понадобился, через год продал на той же бирже уже за 2000, заплатил налоги, хотя металл остался металлом, а якобы прибыль возникла за счет обесценивания гривны. Vlad442 Повідомлень: 7325 З нами з: 07.10.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 1421 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2200220122022203> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1677239

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53