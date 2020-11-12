lapay написав:Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.
Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.
Смерть или кошелёк? Всегда отдаётся кошелёк. Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить. А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі? Отож.
Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ? Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда. Если война то действуем по законам военного времени. Не ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
budivelnik написав:А може навпаки? 1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групи а - хворий/перехворівший безсимптомно б - хворий/перехворівший амбулаторно в - хворий/перехворівший стаціонарно г - хворий/перехворівший помер. 2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%) Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло 3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником 4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію.
В этом способе один неприятный момент, который приходил мне в голову ещё весной: за какой период времени они должны переболеть? Если за пару месяцев, то вполне возможная ситуация, при которой в окопе на передовой (в пожарке, на погранзаставе, в операционной, в троллейбусном депо, в депо метрополитена) отсутствует половина персонала. Они болеют. Если растянуть на 4 месяца, то как раз подупадут антитела у первых переболевших и они пошли по кругу. Кроме того, нет полной уверенности, что пусть даже не умирая, молодежь не закладывает мину в здоровье. Я скажу так, ещё никогда я не кашлял так долго, как сейчас. Вот скоро месяц, и я вроде почти не кашляю уже. Такого со мной не было никогда.
Ви свідомо чи не свідомо пропустили п1 Спочатку по вже проведеним результатам тестування -визначити у відсотках( в привязках до вікових груп) скільки заразилось,але не втрачало працездатності(так звані безсимптомники,або ті хто просто за три дні пролежав дома) Якщо безсимптомників і амбулаторників більшість - тільки тоді конструкція має зміст Якщо ж - то до п2 ми просто не дійдем.
Хомякоїд написав:А якщо пенсіонер ще працює ? Не дозвляти працювати ? Так така пенсія що пенсіонер помре через деякий час від недохарчування або відсутності коштів на ліки.
Все одно прийдеться вибирати.... Або пенсіонер перестане отримувати пенсію з солідарної системи ,бо її нікому буде наповнювати..., або доживе до закінчення пандемії.
Libo написав:Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике.
Тем более, когда твои конкуренты на внешних рынках делают это быстрее тебя (Турция, РФ, РБ), создавая своему экспорту преимущество по себестоимости, а значит и демпинговому рычагу.
Всем инфляциофобам рекомендую книжку "Неприятная монетаристская арифметика" - хорошо прочищает мозги, объясняя, почему умных денежное таргетирование обогащает, а с глупых - снимает последнюю сорочку...
Uppi написав:Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет .
Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет. Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз. Похоже в топку ваш коллективный иммунитет
Uppi написав:Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет .
Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет. Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз. Похоже в топку ваш коллективный иммунитет
Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ?
Uppi написав:Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ?
При вакцинации несколько другой способ выработки антител. Но возможно тоже в топку, или возможно раз в полгода, если не хотите болеть каждые полгода каждый раз тяжелее. Пока на 100 % точно никто не ответит.
поэтому пока действует "старый" размер штрафа - от 17 000 до 34 000 грн:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020}
Libo написав:Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.
В экономике дополнительных проблем при инфляции (не гипер) не происходит. Оживляется спрос, потому что люди менее склонны к накоплению. Обесцениваются сбережения и текущие суммы в кошельках и на счетах. Государству профит, так как фактически вводится дополнительная налоговая нагрузка. Купил на бирже металл за 1000 гривен, не понадобился, через год продал на той же бирже уже за 2000, заплатил налоги, хотя металл остался металлом, а якобы прибыль возникла за счет обесценивания гривны.