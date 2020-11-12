Hotab написав:

budivelnik написав: А може навпаки?

1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групи

а - хворий/перехворівший безсимптомно

б - хворий/перехворівший амбулаторно

в - хворий/перехворівший стаціонарно

г - хворий/перехворівший помер.

2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)

Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло

3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником

4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію. А може навпаки?1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групиа - хворий/перехворівший безсимптомноб - хворий/перехворівший амбулаторнов - хворий/перехворівший стаціонарног - хворий/перехворівший помер.2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію.

В этом способе один неприятный момент, который приходил мне в голову ещё весной: за какой период времени они должны переболеть? Если за пару месяцев, то вполне возможная ситуация, при которой в окопе на передовой (в пожарке, на погранзаставе, в операционной, в троллейбусном депо, в депо метрополитена) отсутствует половина персонала. Они болеют.Если растянуть на 4 месяца, то как раз подупадут антитела у первых переболевших и они пошли по кругу.Кроме того, нет полной уверенности, что пусть даже не умирая, молодежь не закладывает мину в здоровье. Я скажу так, ещё никогда я не кашлял так долго, как сейчас. Вот скоро месяц, и я вроде почти не кашляю уже. Такого со мной не было никогда.