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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2200220122022203

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:37

  freeze написав:
Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.
Умерло 925 000 человек.

То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:

- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.

Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.


Прошло два месяца можно обновить данные.

Всего методами ПЦР обнаружено 54 400 000 человек с коронавирусом.
Умерло 1 320 000 человек.

То есть
- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 2,4 % (было два месяца назад 3,2 %)

Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
В Украине, опять же в среднем, этот процент немного ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,0 % (было два месяца назад 2,1 %).

Итого: цифры показывают, что вероятность того, что кто-то умрёт в ближайшее время после положительного теста ПЦР, за два месяца значительно снизилась в среднем в мире, но у нас странным образом осталась почти такая же цифра, что и два месяца назад.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42

  freeze написав:
  Uppi написав:Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет .


Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.
Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.
Похоже в топку ваш коллективный иммунитет :mrgreen:

Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Люди чем-то болели, когда не было тестирования и считали, что это коронавирус. Тесты тоже дают ошибку.
Если бы не было иммунитета, никакая вакцина не была бы возможна в принципе. Естественный иммунитет всегда более стойкий, чем от вакцинирования. Также чем тяжелей прошло заболевание, тем более стойкий иммунитет.
Vlad442
 
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