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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2200220122022203 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 15 Всього голосів : 69 Додано: Нед 15 лис, 2020 14:37 freeze написав:

Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.

Умерло 925 000 человек.



То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:



- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.



Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.

Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %. Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.Умерло 925 000 человек.То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.



Прошло два месяца можно обновить данные.



Всего методами ПЦР обнаружено 54 400 000 человек с коронавирусом.

Умерло 1 320 000 человек.



То есть

- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 2,4 % (было два месяца назад 3,2 %)



Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.

В Украине, опять же в среднем, этот процент немного ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,0 % (было два месяца назад 2,1 %).



Итого: цифры показывают, что вероятность того, что кто-то умрёт в ближайшее время после положительного теста ПЦР, за два месяца значительно снизилась в среднем в мире, но у нас странным образом осталась почти такая же цифра, что и два месяца назад. Прошло два месяца можно обновить данные.Всего методами ПЦР обнаружено 54 400 000 человек с коронавирусом.Умерло 1 320 000 человек.То есть- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 2,4 % (было два месяца назад 3,2 %)Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.В Украине, опять же в среднем, этот процент немного ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,0 % (было два месяца назад 2,1 %).Итого: цифры показывают, что вероятность того, что кто-то умрёт в ближайшее время после положительного теста ПЦР, за два месяца значительно снизилась в среднем в мире, но у нас странным образом осталась почти такая же цифра, что и два месяца назад. freeze 4 Повідомлень: 19102 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42 freeze написав: Uppi написав: Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет . Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет .



Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.

Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.

Похоже в топку ваш коллективный иммунитет Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.Похоже в топку ваш коллективный иммунитет

Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Люди чем-то болели, когда не было тестирования и считали, что это коронавирус. Тесты тоже дают ошибку.

Если бы не было иммунитета, никакая вакцина не была бы возможна в принципе. Естественный иммунитет всегда более стойкий, чем от вакцинирования. Также чем тяжелей прошло заболевание, тем более стойкий иммунитет. Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Люди чем-то болели, когда не было тестирования и считали, что это коронавирус. Тесты тоже дают ошибку.Если бы не было иммунитета, никакая вакцина не была бы возможна в принципе. Естественный иммунитет всегда более стойкий, чем от вакцинирования. Также чем тяжелей прошло заболевание, тем более стойкий иммунитет. Vlad442 Повідомлень: 7325 З нами з: 07.10.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 1421 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2200220122022203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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