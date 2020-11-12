freeze написав:
Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.
Умерло 925 000 человек.
То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:
- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.
Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
Прошло два месяца можно обновить данные.
Всего методами ПЦР обнаружено 54 400 000 человек с коронавирусом.
Умерло 1 320 000 человек.
То есть
- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 2,4 % (было два месяца назад 3,2 %)
Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
В Украине, опять же в среднем, этот процент немного ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,0 % (было два месяца назад 2,1 %).
Итого: цифры показывают, что вероятность того, что кто-то умрёт в ближайшее время после положительного теста ПЦР, за два месяца значительно снизилась в среднем в мире, но у нас странным образом осталась почти такая же цифра, что и два месяца назад.