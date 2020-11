Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 15 Всього голосів : 69 Додано: Нед 15 лис, 2020 14:37 freeze написав:

Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.

Умерло 925 000 человек.



То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:



- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.



Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.

Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %. Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.Умерло 925 000 человек.То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.



Прошло два месяца можно обновить данные.



Всего методами ПЦР обнаружено 54 400 000 человек с коронавирусом.

Умерло 1 320 000 человек.



То есть

- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 2,4 % (было два месяца назад 3,2 %)



Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.

В Украине, опять же в среднем, этот процент немного ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,0 % (было два месяца назад 2,1 %).



Прошло два месяца можно обновить данные.Всего методами ПЦР обнаружено 54 400 000 человек с коронавирусом.Умерло 1 320 000 человек.То есть- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 2,4 % (было два месяца назад 3,2 %)Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.В Украине, опять же в среднем, этот процент немного ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,0 % (было два месяца назад 2,1 %).Итого: цифры показывают, что вероятность того, что кто-то умрёт в ближайшее время после положительного теста ПЦР, за два месяца значительно снизилась в среднем в мире, но у нас странным образом осталась почти такая же цифра, что и два месяца назад. freeze Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42 freeze написав:



Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.

Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.

Похоже в топку ваш коллективный иммунитет Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.Похоже в топку ваш коллективный иммунитет

Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Люди чем-то болели, когда не было тестирования и считали, что это коронавирус. Тесты тоже дают ошибку.

Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Люди чем-то болели, когда не было тестирования и считали, что это коронавирус. Тесты тоже дают ошибку.Если бы не было иммунитета, никакая вакцина не была бы возможна в принципе. Естественный иммунитет всегда более стойкий, чем от вакцинирования. Также чем тяжелей прошло заболевание, тем более стойкий иммунитет. Vlad442 Додано: Нед 15 лис, 2020 14:59 Vlad442 написав:



В Украине несколько десятков случаев повторного заражения - по официальным данным облздравов. Только в Одесской области давали статистику около 20. Сколько в мире ОБС сказала, я не знаю )))

Профессор Чепурнов, вирусолог, работает непосредственно в системе тестирования коронавирусом, в течение полугода делал тесты ИФА на наличие и уровень антител каждую неделю. Есть график падения уровня. Заболел через полгода после первого заболевания.



Что естественный иммунитет всегда более стойкий, чем от вакцинирования, это такой себе миф, особенно что касается коронавируса.

Если вы переболели практически бессимптомно, то не факт, что вы заработали длительный иммунитет, если вообще заработали какой-то. При вакцинировании вводится доза, которая стимулирует выработку значительно бОльшого количества антител, чем у перенесших бессимптомно.



Но вопрос не в бодании, что лучше, а в том насколько хватает защитного эффекта после обычной болезни и при вакцинации. Скорее всего после легкого почти бессимптомного течения болезни "иммунитета будет хватать" на полгода, судя по появляющемуся фактажу. На сколько будет хватать иммунитета при вакцинации или после среднего или тяжелого течения заболевания, увидим через какое-то время, пока никто не знает точно. freeze Додано: Нед 15 лис, 2020 15:07 Хомякоид написав:

Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?

Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.

Если война то действуем по законам военного времени. Не ? Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.Если война то действуем по законам военного времени. Не ?



Какие с вами законы военного времени?

Какие с вами законы военного времени?Вы даже обосрались разогнать ссученный Конституционный суд, вой в стране подняли про святость вашей конституции и права человека. Когда урка вам отменил эту конституции вы даже и не пикнули, а когда по справедливости надо было разогнать этих мерзавцев при этой же конституции, вы глотки свои позорные понадрывали в их защиту. Libo Додано: Нед 15 лис, 2020 15:33 vitaliian написав:

Повідомлень: 8801 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 15:33 vitaliian написав: ЛАД написав: P.s. Полный локдаун просьба не предлагать. Такое на протяжении года не выдержит ни одна страна. P.s. Полный локдаун просьба не предлагать. Такое на протяжении года не выдержит ни одна страна. ответ был выше

Libo написав: выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается. выплатить абсолютно всем з/п и заставить всех строго настрого сидеть дома 4-6 недель. Стоимость этого будет намного меньше тех средств, которые нам потом понадобятся на преодоление последствий того, что разворачивается.

цена вопроса 1-2% годового ввп. Даже Украина потянет. ответ был вышецена вопроса 1-2% годового ввп. Даже Украина потянет.

У нас уже был 6-ти недельный локдаун, единственное отличие от предложенного - государство не платило компенсацию вместо зарплаты. И где результаты? У нового локдауна эффективность будет такая же, тоесть нулевая.



Если б так легко можно было избавиться от вируса то от гриппа избавились бы ещё в 1920 году. vitaliy_berdinskikh Додано: Нед 15 лис, 2020 16:07 freeze написав:

Повідомлень: 2069 З нами з: 06.08.19 Подякував: 528 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 16:07 freeze написав: Uppi написав: Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ? Подскажите , а вакцину тоже в топку ? Какой тогда смысл вакцинации ?



При вакцинации несколько другой способ выработки антител. Но возможно тоже в топку, или возможно раз в полгода, если не хотите болеть каждые полгода каждый раз тяжелее.

Пока на 100 % точно никто не ответит. При вакцинации несколько другой способ выработки антител. Но возможно тоже в топку, или возможно раз в полгода, если не хотите болеть каждые полгода каждый раз тяжелее.Пока на 100 % точно никто не ответит.

Умирают люди не от повреждений, которые наносит организму коронавирус, а из-за того, что у некоторых людей, в основном 60+, иммунная система не знает стопов.

Основной способ лечения тяжёлых случаев - угнетение иммунитета, чтоб он перестал уничтожать весь организм.

Так что, если иммунитет не сошёл с ума один раз, то при следующей аналогичной болезни этого тоже не произойдёт. Важны особенности организма. По-этому, у кого-то, возраста 100+ болезнь проходит легко, а кому-то 40- не повезло. Но, в основном, как видно, сбои иммунной системы происходят в старости, так же, как и сбои других систем организма, что не удивительно. safonovstanislav Додано: Нед 15 лис, 2020 16:19 Libo написав:

Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?

Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.

Если война то действуем по законам военного времени. Не ? Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.Если война то действуем по законам военного времени. Не ?



Какие с вами законы военного времени?

Вы даже обосрались разогнать ссученный Конституционный суд, вой в стране подняли про святость вашей конституции и права человека. Когда урка вам отменил эту конституции вы даже и не пикнули, а когда по справедливости надо было разогнать этих мерзавцев при этой же конституции, вы глотки свои позорные понадрывали в их защиту. Какие с вами законы военного времени?Вы даже обосрались разогнать ссученный Конституционный суд, вой в стране подняли про святость вашей конституции и права человека. Когда урка вам отменил эту конституции вы даже и не пикнули, а когда по справедливости надо было разогнать этих мерзавцев при этой же конституции, вы глотки свои позорные понадрывали в их защиту.



Х.З. Я когда понял что народ голосует за урку в 2009 решил что надо сваливать. Ничем хорошим это не закончиться. Оказался прав. С 2015 в Германии.

Здесь очень много таких кто это понял еще в 90-х и перебрались тогда-же.

Большинство народа в Украине оболванены олигархическими каналами. Умные или свалили или примирились и в большинстве вписались в эту систему (работа на олигарха).

Думаю этот коронкризис покажет кто где срал. С 90% ожидаю развала страны/революция/анархия/окупация. Хомякоид Додано: Нед 15 лис, 2020 16:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав:

Повідомлень: 985 З нами з: 19.09.14 Подякував: 1482 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 16:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Умирают люди не от повреждений, которые наносит организму коронавирус, а из-за того, что у некоторых людей, в основном 60+, иммунная система не знает стопов.

Основной способ лечения тяжёлых случаев - угнетение иммунитета, чтоб он перестал уничтожать весь организм. Умирают люди не от повреждений, которые наносит организму коронавирус, а из-за того, что у некоторых людей, в основном 60+, иммунная система не знает стопов.Основной способ лечения тяжёлых случаев - угнетение иммунитета, чтоб он перестал уничтожать весь организм.

Це в молодих так, в старих навпаки - імунітет не опираєтся, вірус, поступово, окуповує і знищує всі органи. lapay Додано: Нед 15 лис, 2020 16:22 freeze написав:

Лучше не лезть в работу систем, познания о которых поверхностны. Это как раз тот случай, в котором вред может превысить пользу. Получить иммунитет от ковида на полгода, но быть убитым через месяц, например, гриппом, т. к. вакцина что-то там в иммунитете поломала - нет уж, спасибо. А при эффективности вакцины 90%, можно лепить отмазки, что без вакцины, болезнь прошла бы тяжелее, а в случае смерти, можно списать на 10%, когда, как заявлено, вакцина не подействовала.



Вот, когда изобретут биологических нанороботов, на подобии клеток иммунитета, которые ждут попадания в организм вирусов и уничтожают их, при необходимости могут умножить своё к-во из ресурсов организма, после чего, самоуничтожаются, высвобождая ресурсы.

Вот это - вакцина. А то, что нам подсовывают под видом вакцин, пусть вирусологи сами друг другу колят safonovstanislav Додано: Нед 15 лис, 2020 16:31 safonovstanislav написав:

Основной способ лечения тяжёлых случаев - угнетение иммунитета, чтоб он перестал уничтожать весь организм.

Так что, если иммунитет не сошёл с ума один раз, то при следующей аналогичной болезни этого тоже не произойдёт. Важны особенности организма. По-этому, у кого-то, возраста 100+ болезнь проходит легко, а кому-то 40- не повезло. Но, в основном, как видно, сбои иммунной системы происходят в старости, так же, как и сбои других систем организма, что не удивительно. Умирают люди не от повреждений, которые наносит организму коронавирус, а из-за того, что у некоторых людей, в основном 60+, иммунная система не знает стопов.Основной способ лечения тяжёлых случаев - угнетение иммунитета, чтоб он перестал уничтожать весь организм.Так что, если иммунитет не сошёл с ума один раз, то при следующей аналогичной болезни этого тоже не произойдёт. Важны особенности организма. По-этому, у кого-то, возраста 100+ болезнь проходит легко, а кому-то 40- не повезло. Но, в основном, как видно, сбои иммунной системы происходят в старости, так же, как и сбои других систем организма, что не удивительно.



Дефекты иммунитета могут проявляться и в молодом возрасте - посмотрите на букет аутоиммунных заболеваний. Просто те патологии имеют хроническую неизлечимую форму и больные живут более-менее долго, но все же меньше, чем в среднем по популяции, а с ковидом - острая форма, которую либо перенес, либо не перенес.



Что касается постоянства иммунного ответа на ковид - первая победа не гарантирует последующие. Впрочем, подавляющее большинство людей приобретенный иммунитет к ковиду будет оберегать долго, и повторные случаи ученые так же склонны считать сбоем иммунитета, а не особенностью вируса zРадио

