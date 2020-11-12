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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2202220322042205> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 15 Всього голосів : 69 Додано: Нед 15 лис, 2020 16:44 safonovstanislav написав: Получить иммунитет от ковида на полгода, но быть убитым через месяц, например, гриппом, т. к. вакцина что-то там в иммунитете поломала - нет уж, спасибо. Получить иммунитет от ковида на полгода, но быть убитым через месяц, например, гриппом, т. к. вакцина что-то там в иммунитете поломала - нет уж, спасибо.



Или метеорит упадёт на голову.

Вроде вы программист, что подразумевает хотя бы базовые знания в области физиологии, биологии и вакцинации хотя бы на уровне средней школы, а пишите какую-то средневековую ахинею в стиле староверов из землянки. ))) Или метеорит упадёт на голову.Вроде вы программист, что подразумевает хотя бы базовые знания в области физиологии, биологии и вакцинации хотя бы на уровне средней школы, а пишите какую-то средневековую ахинею в стиле староверов из землянки. ))) freeze 4 Повідомлень: 19105 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7281 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 16:47 budivelnik написав: Сибарит написав: Кажется, мы несколько недооцениваем распространенность этой заразы. Кажется, мы несколько недооцениваем распространенность этой заразы. А може навпаки?

1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групи

а - хворий/перехворівший безсимптомно

б - хворий/перехворівший амбулаторно

в - хворий/перехворівший стаціонарно

г - хворий/перехворівший помер.

2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)

Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло

3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником

4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію. А може навпаки?1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групиа - хворий/перехворівший безсимптомноб - хворий/перехворівший амбулаторнов - хворий/перехворівший стаціонарног - хворий/перехворівший помер.2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію.

я от одне не розумію навіщо люди тут вносять свої пропозиції ? ви наівно думаєте що хтось з кабінету міністрів заходить на цей форум і реально читає ваші поради ? це стосується не тільки Ковід але й інших питань

ось це мене дивує , я ще віддалено можу зрозуміти якби такі пропозиції озвучувалися у петиціях чи коментарями до офіціних публікацій на офіційних сторінках соц мереж в тому числі фейсбук

================

Бывалый написав: Hotab написав: Уточняю, никаких подготовительных процедур не проводил. Не мыл, не капал. За 10 минут до теста выпил кофе (предупреждали, что нельзя ничего за 2 часа) с круасаном. Вряд ли это повлияло, брали то не из горла. Уточняю, никаких подготовительных процедур не проводил. Не мыл, не капал. За 10 минут до теста выпил кофе (предупреждали, что нельзя ничего за 2 часа) с круасаном. Вряд ли это повлияло, брали то не из горла.



Интересный подход, рекомендовали не пить не есть-выпил, поел. Так можно перед другими анализами накатить соточку и удивляться результатам. В чем смысл вообще такой сдачи, для справки, так ее можно просто купить.

Пишут что 30% результатов не достоверны, но с нашими гражданами этот процент может быть и выше. Интересный подход, рекомендовали не пить не есть-выпил, поел. Так можно перед другими анализами накатить соточку и удивляться результатам. В чем смысл вообще такой сдачи, для справки, так ее можно просто купить.Пишут что 30% результатов не достоверны, но с нашими гражданами этот процент может быть и выше.

мало того можно получить Новой почтой

как я уже говорил если здать два анализа с разницей в один день в двух разных лабораториях можно сначала получить положительный а потом отрицательный результат ( как у моих знакомых) , Маск тот который Илон , пошел дальше он сдала в одной лаборатории 4 анализа подряд и результаты оказались 50 на 50 то есть 2 положительных и два отрицательных о чем уже писали здесь ,

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Сибарит написав: А на практике, даже если жевать присланный по почте чек, его на 4-6 недель не хватит. Надо, как минимум, обменять деньги на еду, а это контакты в магазине или с курьером. Это в простом варианте вроде локального карантина в исполнении китайцев. В масштабах же страны, когда нельзя из других регионов подвозить еду, придется оставить работать всю пищевую цепочку от сельского хозяйства до магазинов. Также должны будут работать предприятия, снабжающие пищевые предприятия, от производства удобрений до бумаги для кассовых аппаратов. И поставщики этих поставщиков...

Такие же цепочки получаются для медицины с фармой, энергетики, прочих систем жизнеобеспечения....

В результате приходим к тому, что пытаются делать во многих странах Европы: запрет выходить из дома, кроме как на работу и за едой. ......

... А на практике, даже если жевать присланный по почте чек, его на 4-6 недель не хватит. Надо, как минимум, обменять деньги на еду, а это контакты в магазине или с курьером. Это в простом варианте вроде локального карантина в исполнении китайцев. В масштабах же страны, когда нельзя из других регионов подвозить еду, придется оставить работать всю пищевую цепочку от сельского хозяйства до магазинов. Также должны будут работать предприятия, снабжающие пищевые предприятия, от производства удобрений до бумаги для кассовых аппаратов. И поставщики этих поставщиков...Такие же цепочки получаются для медицины с фармой, энергетики, прочих систем жизнеобеспечения....В результате приходим к тому, что пытаются делать во многих странах Европы: запрет выходить из дома, кроме как на работу и за едой. ......... Если разорвутся цепочки . Это показывает уязвимость нас к при любых изменениях ... в мегаполисах

вот по этому я уже давным давно говорю что все ваши акции облигации и прочее (зеленые) бумажки бесполезны , ибо дальше будет как раз по описанному вами сценарию , Они умеют делать веревки из пластиковых бутылок и добывать электричество из деревьев, обустраивают в лесах тайники с провиантом и готовятся к приближающейся катастрофе. В сообществе есть несколько течений: пока одни возводят дома-убежища с автономными коммуникациями и запасаются водой, едой и зажигалками, другие оттачивают практические навыки — уходят в леса и учатся выживать с помощью одного только ножа и огнива.

"Можно ли назвать нас параноиками?"

В Сети немало групп выживания: их участники всерьез готовятся к тому, чтобы пережить любое ЧП — от столкновения с гопниками до ядерной войны и конца света. Они учатся добывать воду в лесу, обсуждают обустройство схронов для запасов провизии, выясняют, как охотиться с луком и разводить огонь любыми подручными средствами.

В повседневности большинство выживальщиков придерживаются определенных правил: они стараются передвигаться по городу разными маршрутами, держат руки свободными, опасаются банковских карт, ходят пешком по лестнице и хранят "тревожный чемоданчик", где собрано все, чтобы продержаться как можно дольше при экстренном бегстве из дома.

"Движение выживальщиков появилось в Америке во времена холодной войны. А с развитием интернета это дошло и до нас", — рассказывает Виктор Ибрагимов (имя изменено по его просьбе), один из выживальщиков....Еще одно разделение — в вопросе о том, что делать, если глобальные катаклизмы (выживальщики зовут их БП), к которым так долго готовились, все-таки произойдут. "Часть считает что при БП все-таки лучше оставаться в городах, их оппоненты (как я, например) — за то, чтобы сразу уходить оттуда, — поясняет Ибрагимов. — Но это зависит от окружения, в котором ты находишься. Людям совсем неподготовленным лучше не уезжать, может быть, им удастся прибиться к какому-нибудь сообществу. А за городом их ждут холод, голод и я — если мне понравится их обувь. ..". Можно ли назвать нас, выживальщиков, параноиками? Можно. Называйте как хотите. Но когда наступит БП, именно мы будем осведомлены, оснащены и готовы к жизни с измененными реалиями".

частный самолет \ вертолет другой транспорт и частный автономный бункер куда вас смогут быстро доставить вполне сойдут , а вот когда введут очередной локдаун или еще какую фигню придумают ваши зеленые бумажки не особо помогут я от одне не розумію навіщо люди тут вносять свої пропозиції ? ви наівно думаєте що хтось з кабінету міністрів заходить на цей форум і реально читає ваші поради ? це стосується не тільки Ковід але й інших питаньось це мене дивує , я ще віддалено можу зрозуміти якби такі пропозиції озвучувалися у петиціях чи коментарями до офіціних публікацій на офіційних сторінках соц мереж в тому числі фейсбук================мало того можно получить Новой почтойкак я уже говорил если здать два анализа с разницей в один день в двух разных лабораториях можно сначала получить положительный а потом отрицательный результат ( как у моих знакомых) , Маск тот который Илон , пошел дальше он сдала в одной лаборатории 4 анализа подряд и результаты оказались 50 на 50 то есть 2 положительных и два отрицательныхо чем уже писали здесь ,==========================================================. Это показывает уязвимость нас к при любых изменениях ... в мегаполисахвот по этому я уже давным давно говорю что все ваши акции облигации и прочее (зеленые) бумажки бесполезны , ибо дальше будет как раз по описанному вами сценарию ,частный самолет \ вертолет другой транспорт и частный автономный бункер куда вас смогут быстро доставить вполне сойдут , а вот когда введут очередной локдаун или еще какую фигню придумают ваши зеленые бумажки не особо помогут Востаннє редагувалось yama в Нед 15 лис, 2020 18:12, всього редагувалось 4 разів. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2976 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5853 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:33 Ratatui написав: fler написав: В Николаеве сейчас полиция закрывает рыночных торговцев, угрожая составлением актов. Люди понимают незаконность этого, но спорить с нарядом полиции не видят смысла. Теперь вместо выходных будут работать и в понедельники, начиная с завтрашнего дня. В Николаеве сейчас полиция закрывает рыночных торговцев, угрожая составлением актов. Люди понимают незаконность этого, но спорить с нарядом полиции не видят смысла. Теперь вместо выходных будут работать и в понедельники, начиная с завтрашнего дня.



Суд эти акты пошлёт в анус. Про рынки на сегодняшний день ничего не сказано. Суд эти акты пошлёт в анус. Про рынки на сегодняшний день ничего не сказано.

По-видимому, имеются ввиду промтоварные рынки.

В Харькове Эльдорадо сегодня работает как обычно, никакого карантина. По-видимому, имеются ввиду промтоварные рынки.В Харькове Эльдорадо сегодня работает как обычно, никакого карантина. ЛАД 2 Повідомлень: 17634 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4583 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:45 freeze написав: safonovstanislav написав: Получить иммунитет от ковида на полгода, но быть убитым через месяц, например, гриппом, т. к. вакцина что-то там в иммунитете поломала - нет уж, спасибо. Получить иммунитет от ковида на полгода, но быть убитым через месяц, например, гриппом, т. к. вакцина что-то там в иммунитете поломала - нет уж, спасибо.



Или метеорит упадёт на голову.

Вроде вы программист, что подразумевает хотя бы базовые знания в области физиологии, биологии и вакцинации хотя бы на уровне средней школы, а пишите какую-то средневековую ахинею в стиле староверов из землянки. ))) Или метеорит упадёт на голову.Вроде вы программист, что подразумевает хотя бы базовые знания в области физиологии, биологии и вакцинации хотя бы на уровне средней школы, а пишите какую-то средневековую ахинею в стиле староверов из землянки. )))

Вы преувеличиваете познания программистов. Вы преувеличиваете познания программистов. ЛАД 2 Повідомлень: 17634 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4583 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:48 yama написав: budivelnik написав: Сибарит написав: Кажется, мы несколько недооцениваем распространенность этой заразы. Кажется, мы несколько недооцениваем распространенность этой заразы. А може навпаки?

1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групи

а - хворий/перехворівший безсимптомно

б - хворий/перехворівший амбулаторно

в - хворий/перехворівший стаціонарно

г - хворий/перехворівший помер.

2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)

Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло

3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником

4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію. А може навпаки?1 Спочатку при тестуванні потрібно розбити його на 4-ї групиа - хворий/перехворівший безсимптомноб - хворий/перехворівший амбулаторнов - хворий/перехворівший стаціонарног - хворий/перехворівший помер.2 Для группи 0-40 років , дозволяємо все+навіть підштовхуємо її перехворіти (там 25 млн , з ймовірностю смерті в 0,01%)Отримуємо 60% населення,яке не буде переносчиком бо вже перехворіло3 Знімаємо обмеження для групи 40-60років (там 7 млн з рівнем летальності 1%) ,але цю групу вже моніторимо пульсоксиметрами ,щоб запобігти масової пневмонії..+ враховуємо що у нас 60% найбільшактивного населення не може бути переносником4 Групу 60+- за рахунок Держави відправляємо спочатку на оплачувальний лікарняний, а потім і на пенсію. я от одне не розумію навіщо люди тут вносять свої пропозиції ? ви наівно думаєте що хтось з кабінету міністрів заходить на цей форум і реально читає ваші поради ? це стосується не тільки Ковід але й інших питань

ось це мене дивує , я ще віддалено можу зрозуміти якби такі пропозиції озвучувалися у петиціях чи коментарями до офіціних публікацій на офіційних сторінках соц мереж в тому числі фейсбук я от одне не розумію навіщо люди тут вносять свої пропозиції ? ви наівно думаєте що хтось з кабінету міністрів заходить на цей форум і реально читає ваші поради ? це стосується не тільки Ковід але й інших питаньось це мене дивує , я ще віддалено можу зрозуміти якби такі пропозиції озвучувалися у петиціях чи коментарями до офіціних публікацій на офіційних сторінках соц мереж в тому числі фейсбук Все просто

1 Я не лікар , не офіційна особа, не перевіряв(бо не маю доступу) до данних на які спираюси публікуючи свою пропозицію...

Тому виносити її офіційно - це маразм

2 На цих сторінках присутні люди з необхідною освітою і надіюсь потрібним доступом до первинних данних , щоб порівнявши мої пропозиції з реальними данними - визначити що робити далі

Можуть проігнорувати - і це їх право

Можуть запустити в хід через петиції/докладні/симпозіуми/консультації- і це їх обовязок. Все просто1 Я не лікар , не офіційна особа, не перевіряв(бо не маю доступу) до данних на які спираюси публікуючи свою пропозицію...Тому виносити її офіційно - це маразм2 На цих сторінках присутні люди з необхідною освітою і надіюсь потрібним доступом до первинних данних , щоб порівнявши мої пропозиції з реальними данними - визначити що робити даліМожуть проігнорувати - і це їх правоМожуть запустити в хід через петиції/докладні/симпозіуми/консультації- і це їх обовязок. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23520 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:50 yama написав: вот по этому сторонники я уже давным давно говорю что все ваши акции облигации и прочее (зеленые) бумажки бесполезны , ибо дальше будет как раз по описанному вами сценарию , вот по этому сторонники я уже давным давно говорю что все ваши акции облигации и прочее (зеленые) бумажки бесполезны , ибо дальше будет как раз по описанному вами сценарию ,



Возражу.

Как служивый, которому довелось осмыслить жизнь с обратной её стороны, скажу, что на всё воля Отца нашего Небесного, который преднарчертал жизнь каждому из нас, приготовил неведанную судьбу и её земное окончание.

Может Он отвёл от тебя рой пуль, чтобы прихлопнуть тебя годы спустя в пьяной драке или ковидной мухобойкой, а может, чтобы ты накупил акций и облигаций и прожил долгую жизнь в достатке и в благополучии.

Поэтому надо делать следующее:

На Бога надеяться, но самому не плошать. Жить как велит время, продолжать скупать акции и облигации и при этом соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маску и 200 грамм перед ужином.

Возражу.Как служивый, которому довелось осмыслить жизнь с обратной её стороны, скажу, что на всё воля Отца нашего Небесного, который преднарчертал жизнь каждому из нас, приготовил неведанную судьбу и её земное окончание.Может Он отвёл от тебя рой пуль, чтобы прихлопнуть тебя годы спустя в пьяной драке или ковидной мухобойкой, а может, чтобы ты накупил акций и облигаций и прожил долгую жизнь в достатке и в благополучии.Поэтому надо делать следующее:На Бога надеяться, но самому не плошать. Жить как велит время, продолжать скупать акции и облигации и при этом соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маску и 200 грамм перед ужином. Libo 2

Повідомлень: 8803 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4085 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:53 Vlad442 написав: freeze написав: Uppi написав: Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет . Знакомые в Киеве уже многие переболели этой заразой процентов 70. Кто в легкой форме у кого температура . Были и тяжелые на кислороде дома Б.У. концентратор 20 тыс грн . дедушка 78 лет . Но все обошлось . К чему это я мы уже практически выработали коллективный иммунитет .



Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.

Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.

Похоже в топку ваш коллективный иммунитет Откуда вы взяли эти победные реляции про коллективный иммунитет.Я приводил тут статью профессора Чепурнова, вирусолога, который на себе проверил через какое время можно заболеть во второй раз. Он переболел, после этого был прекрасный большой уровень антител, потом количество антител начало снижаться, ровно через полгода профессор заболел, причём гораздо тяжелее, чем в первый раз.Похоже в топку ваш коллективный иммунитет

Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Люди чем-то болели, когда не было тестирования и считали, что это коронавирус. Тесты тоже дают ошибку.

Если бы не было иммунитета, никакая вакцина не была бы возможна в принципе. Естественный иммунитет всегда более стойкий, чем от вакцинирования. Также чем тяжелей прошло заболевание, тем более стойкий иммунитет. Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Люди чем-то болели, когда не было тестирования и считали, что это коронавирус. Тесты тоже дают ошибку.Если бы не было иммунитета, никакая вакцина не была бы возможна в принципе. Естественный иммунитет всегда более стойкий, чем от вакцинирования. Также чем тяжелей прошло заболевание, тем более стойкий иммунитет. ПОЛНОСТЬЮ с ВАМИ СОГЛАСЕН !

самое интересное что это общедоступная всем известная информация которая даже возможно преподавалась в школе ( моему поколению) и тем не мение толпам начинают внушать бред - болеют два три раза подряд иммунитет не вырабатывается и тому подобное, условно 100 лет описанные вами правила были всем известны и непоколебимы, но тут вдруг выпрыгнул как черт из табакерки какой-то коронавирус с которым вдруг почему-то все наоборот Может просто надо было учиться в школе \ мед институте , а не прогуливать ?

Я понимаю что 73% массы населения можно сказать на белое черное , но тем кто тут себя называет медиками или с мед\био образованием ( не будем показывать пальцем) как бы стыдно должно быть распространять бред о повторном заражении через пол года и тому подобное . В наше время распространять бред и задурманивать людям головы стало проще чем в том же фильме " Хвост виляет собакой " Wag the Dog 1997 год , им было сложней у них не было интернета ПОЛНОСТЬЮ с ВАМИ СОГЛАСЕН !самое интересное что это общедоступная всем известная информация которая даже возможно преподавалась в школе ( моему поколению) и тем не мение толпам начинают внушать бред - болеют два три раза подряд иммунитет не вырабатывается и тому подобное, условно 100 лет описанные вами правила были всем известны и непоколебимы, но тут вдруг выпрыгнул как черт из табакерки какой-то коронавирус с которым вдруг почему-то все наоборотМожет просто надо было учиться в школе \ мед институте , а не прогуливать ?Я понимаю что 73% массы населения можно сказать на белое черное , но тем кто тут себя называет медиками или с мед\био образованием ( не будем показывать пальцем) как бы стыдно должно быть распространять бред о повторном заражении через пол года и тому подобное . В наше время распространять бред и задурманивать людям головы стало проще чем в том же фильме " Хвост виляет собакой " Wag the Dog 1997 год , им было сложней у них не было интернета "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2976 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5853 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:57 freeze написав: Vlad442 написав: Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС. Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС.



В Украине несколько десятков случаев повторного заражения - по официальным данным облздравов. Только в Одесской области давали статистику около 20. ...

Профессор Чепурнов, вирусолог, работает непосредственно в системе тестирования коронавирусом, в течение полугода делал тесты ИФА на наличие и уровень антител каждую неделю. Есть график падения уровня. Заболел через полгода после первого заболевания. В Украине несколько десятков случаев повторного заражения - по официальным данным облздравов. Только в Одесской области давали статистику около 20. ...Профессор Чепурнов, вирусолог, работает непосредственно в системе тестирования коронавирусом, в течение полугода делал тесты ИФА на наличие и уровень антител каждую неделю. Есть график падения уровня. Заболел через полгода после первого заболевания. как можно судить что человек болел если достоверность теста ПЦР 50 % ? что доказано на практике . Вполне возможно что первый случай был ложноположительным Тем более доверия к российским врачам из всяких академгородков безгранично ! чего не сделаешь ради славы как можно судить что человек болел если достоверность теста ПЦР 50 % ? что доказано на практике .Тем более доверия к российским врачам из всяких академгородков безгранично ! чего не сделаешь ради славы Востаннє редагувалось yama в Нед 15 лис, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2976 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5853 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 18:02 yama написав: .......

я от одне не розумію навіщо люди тут вносять свої пропозиції ? ви наівно думаєте що хтось з кабінету міністрів заходить на цей форум і реально читає ваші поради ? це стосується не тільки Ковід але й інших питань ..... .......я от одне не розумію навіщо люди тут вносять свої пропозиції ? ви наівно думаєте що хтось з кабінету міністрів заходить на цей форум і реально читає ваші поради ? це стосується не тільки Ковід але й інших питань.....

Министры или начальники из ОП, конечно, вряд ли. А вот всякие референты вполне возможно. И могут пользоваться. Другое дело, что предложения должны быть разумными и обоснованными (желательно).



Не очень понятна связь Вашего рассказа о "выживальщиках" с постом Сибарита.



P.s. Просьба всё-таки резать цитаты. Получается слишком длинно. Министры или начальники из ОП, конечно, вряд ли. А вот всякие референты вполне возможно. И могут пользоваться. Другое дело, что предложения должны быть разумными и обоснованными (желательно).Не очень понятна связь Вашего рассказа о "выживальщиках" с постомP.s. Просьба всё-таки резать цитаты. Получается слишком длинно. ЛАД 2 Повідомлень: 17634 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4583 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 18:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 2 На цих сторінках присутні люди з необхідною освітою і надіюсь потрібним доступом до первинних данних 2 На цих сторінках присутні люди з необхідною освітою і надіюсь потрібним доступом до первинних данних звідки така впевненість ??? ніхто навіть не деанонімізувався крім мене , в мене були в додатку до диплому вказані просулхані лекції по мікробіології, біохімії, та інші , але той додаток я десь загубив доречі треба буде пошукати якось звідки така впевненість ??? ніхто навіть не деанонімізувався крім мене , в мене були в додатку до диплому вказані просулхані лекції по мікробіології, біохімії, та інші , але той додаток я десь загубивдоречі треба буде пошукати якось "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2976 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5853 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2202220322042205> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1677272

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53