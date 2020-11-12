Vlad442 написав:Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС.
В Украине несколько десятков случаев повторного заражения - по официальным данным облздравов. Только в Одесской области давали статистику около 20. ... Профессор Чепурнов, вирусолог, работает непосредственно в системе тестирования коронавирусом, в течение полугода делал тесты ИФА на наличие и уровень антител каждую неделю. Есть график падения уровня. Заболел через полгода после первого заболевания.
как можно судить что человек болел если достоверность теста ПЦР 50 % ? что доказано на практике . Вполне возможно что первый случай бы ложноположительным Тем более доверия к российским врачам из всяких академгородков безгранично ! чего не сделаешь ради славы
Вы реально читаете только себя, имхо. Судить можно потому, что после болезни, подтверждённой положительным ПЦР тестом, у профессора был высокий уровень антител, что подтверждалось еженедельными тестами ИФА.
По поводу доверия, доверять менеджеру какой-то мелкой фирмы или доктору биологических наук, вирусологу, я думаю, вменяемый человек будет доверять профессионалу
Libo написав:На Бога надеяться, но самому не плошать. Жить как велит время, продолжать скупать акции и облигации и при этом соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маску и 200 грамм перед ужином.
вот 200 грамм исключим , так как человек который не употребляет вообще (и очень долгое время) от 200 грамм будет немножко не в форме, с остальным по желанию . Я бы перефразировал классика- Алкоголь в малых дозах вреден в любом количестве.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
budivelnik написав:2 На цих сторінках присутні люди з необхідною освітою і надіюсь потрібним доступом до первинних данних
звідки така впевненість ??? ніхто навіть не деанонімізувався крім мене , в мене були в додатку до диплому вказані просулхані лекції по мікробіології, біохімії, та інші , але той додаток я десь загубив доречі треба буде пошукати якось
1 Як тільки хтось починає вважати що він найрозумніший в світі(форумі/житті)-так відразу йому варто звернутись до психіатора 2 Якщо ж людина так не вважає і має думки в яких не впевнена-вона їх викладає до загального огляду, в надії на те,що хтось більш професійний в цьому питанні зверне на них увагу і проаналізує на пригодність/не пригодність ПС Наявність/відсутність диплома-ні про що не говорить... Хоча звичайно що серед власників дипломів більша кількість хороших фахівців, ніж серед самоучок...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 лис, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
КВД - это полная хрень В будние дни вирус не такой активный, шоли ?
У бизнеса ресторанов, кафе, само собой, в выходные дни самый выторг. Я не хочу, чтобы закрылись мои любимые кафе или рестораны, по причине банкротства Или закрылся цветочный магазин, где я покупаю цветы для жены/мамы/тёщи/любовници/ещё_одной_женщине
Какой выход ? масочный режим и за маску за яйцах - штрафовать
Но когда сами полицейские носят маску на яйцах, то в ж*** таких конкретных полицейских
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Не очень понятна связь Вашего рассказа о "выживальщиках" с постом Сибарита. P.s. Просьба всё-таки резать цитаты. Получается слишком длинно.
сделано. Суть в том что надо быть менее зависимым от поставок еды в местный супермаркет, от наличия воды в кране и тепла в батареях
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України