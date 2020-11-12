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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2202220322042205

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 69
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:
  Vlad442 написав:Читал, что мире всего несколько подтвержденных случаев повторного инфицирования. Остально ОБС.


В Украине несколько десятков случаев повторного заражения - по официальным данным облздравов. Только в Одесской области давали статистику около 20. ...
Профессор Чепурнов, вирусолог, работает непосредственно в системе тестирования коронавирусом, в течение полугода делал тесты ИФА на наличие и уровень антител каждую неделю. Есть график падения уровня. Заболел через полгода после первого заболевания.
как можно судить что человек болел если достоверность теста ПЦР 50 % ? что доказано на практике . Вполне возможно что первый случай бы ложноположительным Тем более доверия к российским врачам из всяких академгородков безгранично ! чего не сделаешь ради славы :wink:


Вы реально читаете только себя, имхо.
Судить можно потому, что после болезни, подтверждённой положительным ПЦР тестом, у профессора был высокий уровень антител, что подтверждалось еженедельными тестами ИФА.

По поводу доверия, доверять менеджеру какой-то мелкой фирмы или доктору биологических наук, вирусологу, я думаю, вменяемый человек будет доверять профессионалу
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:07

  Libo написав:На Бога надеяться, но самому не плошать. Жить как велит время, продолжать скупать акции и облигации и при этом соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маску и 200 грамм перед ужином.
вот 200 грамм исключим , так как человек который не употребляет вообще (и очень долгое время) от 200 грамм будет немножко не в форме, с остальным по желанию . Я бы перефразировал классика- Алкоголь в малых дозах вреден в любом количестве.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:13

  yama написав:
  budivelnik написав:2 На цих сторінках присутні люди з необхідною освітою і надіюсь потрібним доступом до первинних данних
звідки така впевненість ??? ніхто навіть не деанонімізувався крім мене , в мене були в додатку до диплому вказані просулхані лекції по мікробіології, біохімії, та інші , але той додаток я десь загубив :( доречі треба буде пошукати якось
1 Як тільки хтось починає вважати що він найрозумніший в світі(форумі/житті)-так відразу йому варто звернутись до психіатора
2 Якщо ж людина так не вважає і має думки в яких не впевнена-вона їх викладає до загального огляду, в надії на те,що хтось більш професійний в цьому питанні зверне на них увагу і проаналізує на пригодність/не пригодність
ПС
Наявність/відсутність диплома-ні про що не говорить...
Хоча звичайно що серед власників дипломів більша кількість хороших фахівців, ніж серед самоучок...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 лис, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

КВД - это полная хрень
В будние дни вирус не такой активный, шоли ?

У бизнеса ресторанов, кафе, само собой, в выходные дни самый выторг.
Я не хочу, чтобы закрылись мои любимые кафе или рестораны, по причине банкротства
Или закрылся цветочный магазин, где я покупаю цветы для жены/мамы/тёщи/любовници/ещё_одной_женщине

Какой выход ? масочный режим и за маску за яйцах - штрафовать

Но когда сами полицейские носят маску на яйцах, то в ж*** таких конкретных полицейских
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:14

  ЛАД написав:Не очень понятна связь Вашего рассказа о "выживальщиках" с постом Сибарита.
P.s. Просьба всё-таки резать цитаты. Получается слишком длинно.
сделано.
Суть в том что надо быть менее зависимым от поставок еды в местный супермаркет, от наличия воды в кране и тепла в батареях
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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