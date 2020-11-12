Додано: Нед 15 лис, 2020 18:13

КВД - это полная хрень

В будние дни вирус не такой активный, шоли ?



У бизнеса ресторанов, кафе, само собой, в выходные дни самый выторг.

Я не хочу, чтобы закрылись мои любимые кафе или рестораны, по причине банкротства

Или закрылся цветочный магазин, где я покупаю цветы для жены/мамы/тёщи/любовници/ещё_одной_женщине



Какой выход ? масочный режим и за маску за яйцах - штрафовать



Но когда сами полицейские носят маску на яйцах, то в ж*** таких конкретных полицейских

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой