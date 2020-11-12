сделано.
Суть в том что надо быть менее зависимым от поставок еды в местный супермаркет, от наличия воды в кране и тепла в батареях
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:14
сделано.
Суть в том что надо быть менее зависимым от поставок еды в местный супермаркет, от наличия воды в кране и тепла в батареях
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:45
В Германии все кафе с подобными заведениями закрыты уже недели две как.
По вашим словам они дураки и все далают неправильно.
От жеж ж, дураки немцы. Им бы Песикота вместо Меркель, глядишь полное счастьи бы наступило.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:49
В общем долгосрочные эффекты ковид на мозг, сердце, печень, поджелудочную и почки у сравнительно молодых людей - не вдохновляют.
Но это не страшно, главное возможность ходить в любимый ресторан и бар, ведь это просто грипп
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну, не совсем-то и закрыты. Доча в Мюнхене, вчера разговаривали, так возле кафе кучки народу, еда на вынос, гуляют и кушают и запивают на ходу,новая мода...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:05
Нереально.
Те же "выживальщики" в нормальных условиях всем этим благополучно пользуются.
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:07
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:33
У программистов есть такая поговорка - не трожь, пока работает. Особенно это касается тех систем, познания в которых далеки от 100%. Иначе, велика вероятность что-то сломать, одновременно с невозможностью всё вернуть к первоначальному состоянию, когда всё ещё работало.
По-этому, что касается иммунитета, не нужно лезть кривыми руками вакциноизобретателей в систему, познания которой у них далеки от идеальных.
Долговременные последствия вакцинирования пока не известны.
Ещё не так давно, людям спокойно вырезали гланды, аппендицит и другие "не очень нужные" части тела, даже для профилактики. А некоторым детям и лоботомию проводили, в виде профилактики, чтоб ребёнок вёл себя не так активно.
Так что, уж извините, кто пишет средневековую ахинею насчёт вакцинирования, покажет только время.
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вас послушать так и цирроз печени приобрести можно.
в Киеве сегодня метро полупустое, людей на улицах - минимум. Карантин работает. Из минусов, маки и трц закрыты на вход, куда в туалет ходить - хз, расстояния большие до дома можно и недотерпеть, или сразу под кабмин?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 лис, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вакцина не руйнує клітини, як вірус. Вакцина від ковіду однозначно краща, ніж ковід. Тут і сперечатись нема чого, тому її і розробляють. Обов'язковість щеплень - це вже інше питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:50
Вы написали какую-то ахинею. Как можно писать о какой-то условной "сферической вакцине в вакууме", что она лучше чего-то и что-то не разрушает? Откуда вам знать? Вы это придумали о какой-то конкретной вакцине или обобщили абсолютно все изобретаемые вакцины целиком?
Любая вакцина - это воздействие на организм. Нельзя предсказать его последствия, если не понимать на принципиальном уровне, как вообще организм работает.
Если бы было полное понимание, вакцина изобреталась бы за 1 день без каких-либо испытаний и работала в 100% случаев
Уверен, что "разработка вакцины от коронавируса", будет рядовой задачей для будущих школьников-старшеклассников, когда будут соответствующие познания и оборудование. А пока, пусть вакциноделы свои поделки, создаваемые исключительно в коммерческих целях, друг другу вкалывают, и таким наивным, как lapay, которые причисляют всем вакцинам чудодейственные свойства. Таким, даже если на какашке написать слово "вакцина", будут съедать её и всем советовать.
И да, какашка тоже "не руйнує клітини, як вірус. Какашка від ковіду однозначно краща, ніж ковід".
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