Додано: Нед 15 лис, 2020 19:33

freeze написав: safonovstanislav написав: Получить иммунитет от ковида на полгода, но быть убитым через месяц, например, гриппом, т. к. вакцина что-то там в иммунитете поломала - нет уж, спасибо. Получить иммунитет от ковида на полгода, но быть убитым через месяц, например, гриппом, т. к. вакцина что-то там в иммунитете поломала - нет уж, спасибо.



Или метеорит упадёт на голову.

Вроде вы программист, что подразумевает хотя бы базовые знания в области физиологии, биологии и вакцинации хотя бы на уровне средней школы, а пишите какую-то средневековую ахинею в стиле староверов из землянки. ))) Или метеорит упадёт на голову.Вроде вы программист, что подразумевает хотя бы базовые знания в области физиологии, биологии и вакцинации хотя бы на уровне средней школы, а пишите какую-то средневековую ахинею в стиле староверов из землянки. )))

У программистов есть такая поговорка - не трожь, пока работает. Особенно это касается тех систем, познания в которых далеки от 100%. Иначе, велика вероятность что-то сломать, одновременно с невозможностью всё вернуть к первоначальному состоянию, когда всё ещё работало.По-этому, что касается иммунитета, не нужно лезть кривыми руками вакциноизобретателей в систему, познания которой у них далеки от идеальных.Долговременные последствия вакцинирования пока не известны.Ещё не так давно, людям спокойно вырезали гланды, аппендицит и другие "не очень нужные" части тела, даже для профилактики. А некоторым детям и лоботомию проводили, в виде профилактики, чтоб ребёнок вёл себя не так активно.Так что, уж извините, кто пишет средневековую ахинею насчёт вакцинирования, покажет только время.