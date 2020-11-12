Додано: Нед 15 лис, 2020 20:30

lapay написав: safonovstanislav написав: Вы написали какую-то ахинею. Как можно писать о какой-то условной "сферической вакцине в вакууме", что она лучше чего-то и что-то не разрушает? Откуда вам знать? Вы это придумали о какой-то конкретной вакцине или обобщили абсолютно все изобретаемые вакцины целиком? Вы написали какую-то ахинею. Как можно писать о какой-то условной "сферической вакцине в вакууме", что она лучше чего-то и что-то не разрушает? Откуда вам знать? Вы это придумали о какой-то конкретной вакцине или обобщили абсолютно все изобретаемые вакцины целиком?

Власне, це основна відмінність вакцин від інфекцій. У вакцин немає живих вірусів, чи є ослаблені, чи нешкідливі, які включають в себе елементи віруса-мішені.

Ви хоч почитайте, що таке вакцина.

Якщо Ви принциповий противник вакцинації, то не робіть щеплень. Які проблеми? Ніхто, поки що, не змушує конкретну особу робити щеплення від ковіду. Власне, це основна відмінність вакцин від інфекцій. У вакцин немає живих вірусів, чи є ослаблені, чи нешкідливі, які включають в себе елементи віруса-мішені.Ви хоч почитайте, що таке вакцина.Якщо Ви принциповий противник вакцинації, то не робіть щеплень. Які проблеми? Ніхто, поки що, не змушує конкретну особу робити щеплення від ковіду.

Вы экстраполировали данные о предыдущих вакцинах на те вакцины, которые только изобретаются. Это не правильно. Вы не можете предсказать, какие компоненты будут в себя включать будущие вакцины, и как они будут действовать на организм, в том числе их долговременные последствия.Например, защита от ковида 90%, но побочное действие - смерть 50% вакцинируемых в течении года. Так что, колите себе первую попавшуюся вакцину, а я, например, посмотрю, какая из вакцин покажет эффективность и безопасность на промежутке времени хотя бы 5-10 лет, а там, если это всё не закончиться и будет продолжать циркуллировать и периодически буду заболевать, тогда можно будет рассмотреть вакцинацию