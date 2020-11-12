fler написав:В Николаеве сейчас полиция закрывает рыночных торговцев,..
Суд эти акты пошлёт в анус. Про рынки на сегодняшний день ничего не сказано.
По-видимому, имеются ввиду промтоварные рынки. В Харькове Эльдорадо сегодня работает как обычно, никакого карантина.
Да, все верно, промтоварная часть рынков по городу. На одном из них ("Пассаж") люди объединились и выступили против наряда милиции. Они так и не смогли никого там закрыть. Предприниматели были с юристами, ссылались на ст.42 Конституции и еще 2 каких-то статьи Законов, одна из которых предусматривает уголовную ответственность ввиде лишения свободы до 3х лет тому, кто составит акт на предпринимателя.
safonovstanislav написав:Вы написали какую-то ахинею. Как можно писать о какой-то условной "сферической вакцине в вакууме", что она лучше чего-то и что-то не разрушает? Откуда вам знать? Вы это придумали о какой-то конкретной вакцине или обобщили абсолютно все изобретаемые вакцины целиком?
Власне, це основна відмінність вакцин від інфекцій. У вакцин немає живих вірусів, чи є ослаблені, чи нешкідливі, які включають в себе елементи віруса-мішені. Ви хоч почитайте, що таке вакцина. Якщо Ви принциповий противник вакцинації, то не робіть щеплень. Які проблеми? Ніхто, поки що, не змушує конкретну особу робити щеплення від ковіду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
safonovstanislav написав:Вы написали какую-то ахинею. Как можно писать о какой-то условной "сферической вакцине в вакууме", что она лучше чего-то и что-то не разрушает? Откуда вам знать? Вы это придумали о какой-то конкретной вакцине или обобщили абсолютно все изобретаемые вакцины целиком?
Ви хоч почитайте, що таке вакцина. Якщо Ви принциповий противник вакцинації, то не робіть щеплень. Які проблеми? Ніхто, поки що, не змушує конкретну особу робити щеплення від ковіду.
Для того, чтобы понимать суть процесса вакцинации и как работает иммунитет надо обладать базовыми знаниями на уровне средней школы, а человек явно не понимает как работает человеческий организм, запуган из-за своего мало знания, поэтому такому объяснять что-то из области современной науки, всё равно, что по дереву стучать, таких все вокруг дурят, все их обманывают, вокруг заговорщики, горят факела, капюшоны инквизиции, горящий Коперник. Откуда это малограмотье здесь повылазили, может медом здесь намазано ? Когда-то занимательную ветку, где все делились своими новейшими знаниями, новыми разработками, полезными сведениями, заспамили средневековые малограмотные персонажи. Сумно, ... (с) Как часто говорил форумчанин Чай.
safonovstanislav написав:Вы написали какую-то ахинею. Как можно писать о какой-то условной "сферической вакцине в вакууме", что она лучше чего-то и что-то не разрушает? Откуда вам знать? Вы это придумали о какой-то конкретной вакцине или обобщили абсолютно все изобретаемые вакцины целиком?
Власне, це основна відмінність вакцин від інфекцій. У вакцин немає живих вірусів, чи є ослаблені, чи нешкідливі, які включають в себе елементи віруса-мішені. Ви хоч почитайте, що таке вакцина. Якщо Ви принциповий противник вакцинації, то не робіть щеплень. Які проблеми? Ніхто, поки що, не змушує конкретну особу робити щеплення від ковіду.
Вы экстраполировали данные о предыдущих вакцинах на те вакцины, которые только изобретаются. Это не правильно. Вы не можете предсказать, какие компоненты будут в себя включать будущие вакцины, и как они будут действовать на организм, в том числе их долговременные последствия. Например, защита от ковида 90%, но побочное действие - смерть 50% вакцинируемых в течении года. Так что, колите себе первую попавшуюся вакцину, а я, например, посмотрю, какая из вакцин покажет эффективность и безопасность на промежутке времени хотя бы 5-10 лет, а там, если это всё не закончиться и будет продолжать циркуллировать и периодически буду заболевать, тогда можно будет рассмотреть вакцинацию
safonovstanislav написав:Вы написали какую-то ахинею. Как можно писать о какой-то условной "сферической вакцине в вакууме", что она лучше чего-то и что-то не разрушает? Откуда вам знать? Вы это придумали о какой-то конкретной вакцине или обобщили абсолютно все изобретаемые вакцины целиком?
Ви хоч почитайте, що таке вакцина. Якщо Ви принциповий противник вакцинації, то не робіть щеплень. Які проблеми? Ніхто, поки що, не змушує конкретну особу робити щеплення від ковіду.
Для того, чтобы понимать суть процесса вакцинации и как работает иммунитет надо обладать базовыми знаниями на уровне средней школы, а человек явно не понимает как работает человеческий организм, запуган из-за своего мало знания, поэтому такому объяснять что-то из области современной науки, всё равно, что по дереву стучать, таких все вокруг дурят, все их обманывают, вокруг заговорщики, горят факела, капюшоны инквизиции, горящий Коперник. Откуда это малограмотье здесь повылазили, может медом здесь намазано ? Когда-то занимательную ветку, где все делились своими новейшими знаниями, новыми разработками, полезными сведениями, заспамили средневековые малограмотные персонажи. Сумно, ... (с) Как часто говорил форумчанин Чай.
Если перешли на личности, значит, как я понимаю, аргументы закончились и вы признаёте своё поражение в дискуссии?
safonovstanislav написав:Например, защита от ковида 90%, но побочное действие - смерть 50% вакцинируемых в течении года.
Сумасшествие, хотя бы одну смерть от вакцины приведите, а не 50 процентов от вакцинируемых.
Обращение к модераторам, можно как-то психбольных убирать с ветки? Или организовать для них специальную резервационную ветку, где бы они плодили фейковый средневековый бред ? Вроде портал должен держать марку, имхо.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав: Обращение к модераторам, можно как-то психбольных убирать с ветки? Или организовать для них специальную резервационную ветку, где бы они плодили фейковый средневековый бред ? Вроде портал должен держать марку, имхо.
Не реагируйте на их посты, да и всё.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Тра ля-ля. Короновирус на севере Италии уже был в сентябре 2019. Из 959 человек у которых были взяты образцы легких для иследований в сентябре, 14% были инфицированы штамом. В феврале корону обнаружили уже у 30%.
Иследование проводил университет Сиенна.
Каждый день новые новости.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
freeze написав:Сумасшествие, хотя бы одну смерть от вакцины приведите, а не 50 процентов от вакцинируемых.
Как только поступят экспериментальные вакцины, начнёте себе массово колоть, тогда и будем смотреть побочные действия.
freeze написав:Обращение к модераторам, можно как-то психбольных убирать с ветки? Или организовать для них специальную резервационную ветку, где бы они плодили фейковый бред ?
О, вы уже психиатром стали, чтоб ставить людям диагнозы заочно? Или это ещё одна безуспешная попытка оскорбить? Тогда соболезную, меня оскорбить может только значимый для меня человек, и это уж точно не вы