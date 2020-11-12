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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:50
freeze написав:
Обращение к модераторам, можно как-то психбольных убирать с ветки?
выбирайте любой вариант из списка ниже :
- здоровым - самоизолироваться,
- больным - самоизлечиться,
- врачам - самозащититься,
- учащимся - самообучиться,
- работающим - самодистанцироваться,
- безработным - самозаняться,
- бедным - самообеспечиться,
- голодным - самонаесться,
- пенсионерам - самоудалиться,
- мёртвым - самозакопаться,
- недовольным - самозаткнуться.
- недовольным - самоубраться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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Додано: Нед 15 лис, 2020 20:54
Starikan написав: freeze написав:
Обращение к модераторам, можно как-то психбольных убирать с ветки?
Или организовать для них специальную резервационную ветку, где бы они плодили фейковый средневековый бред ?
Вроде портал должен держать марку, имхо.
Не реагируйте на их посты, да и всё.
Правильный совет. Если вас, freeze
, так сильно возмущают мои сообщения, можете их просто не читать, и даже нажать кнопку, чтоб их не видеть. Нервные клетки хоть и восстанавливаются, но лучше их не уничтожать по напрасну. Вы же, ведь пришли на форум, наоборот, чтоб избавиться от стресса, поназывать несогласных с вами ковидиотами. А врезаться в стену лучше не стоит. Если я так сильно вас выбешиваю, отключите показ моих сообщений. Вывести меня на эмоции, у вас не получиться. Тем более, оскорблять вас в ответ, я ни в коем случае не буду, да и не за что. Это не ваша вина, что вы не получили должного воспитания в детстве, и за жизнь не научились держать эмоции под контролем, чтоб буквы на экране вас не впечатляли настолько сильно
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safonovstanislav
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Додано: Нед 15 лис, 2020 20:55
yama написав: freeze написав:
Обращение к модераторам, можно как-то психбольных убирать с ветки?
выбирайте любой вариант из списка ниже :
- здоровым - самоизолироваться,
- больным - самоизлечиться,
- врачам - самозащититься,
- учащимся - самообучиться,
- работающим - самодистанцироваться,
- безработным - самозаняться,
- бедным - самообеспечиться,
- голодным - самонаесться,
- пенсионерам - самоудалиться,
- мёртвым - самозакопаться,
- недовольным - самозаткнуться.
- недовольным - самоубраться
Я предлагаю малограмотным самозаткнуться или попробовать получить элементарные знания по теме. Знание - сила, а средневековье - могила )))
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freeze
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Додано: Нед 15 лис, 2020 20:56
Хомякоид написав:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-coronavirus-in-lungenproben-vom-september-2019-17053663.html?utm_content=buffera4ba3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=GEPC%253Ds6&fbclid=IwAR1aV7vioVDrKumtsbZxBrqjPfqQ3rJAKd2S0ORczU1xqBAfRHGZUBspb24
Тра ля-ля. Короновирус на севере Италии уже был в сентябре 2019. Из 959 человек у которых были взяты образцы легких для иследований в сентябре, 14% были инфицированы штамом. В феврале корону обнаружили уже у 30%.
Иследование проводил университет Сиенна.
Каждый день новые новости.
к сожалению просто старые новости забываются очень быстро, так как "все новое это хорошо забытое старое" подобные новости были и от других стран которые проводили анализ био материалов которые хранятся с до " коронавирусной эпохи" к сожалению эти новости были настолько давно ( около полугода назад) что сейчас вспомнить так что бы не переврать сложно , что то заявляли и поляки и еще кто-то ...
Как я уже говорил тут регулярно всплывают одни и те же новости некоторые раз в неделю некоторые раз в месяц вот, обсуждение идет по кругу , скоро будут опять обсуждать эффективность масок и перчаток приводить картинки исследования и тому подобное
на правах рекламы напомню и свои любымие тезисы
1) в идеальном эксперименте среди пенсионеров очень пожилого возраста
закрытых и контактировавших между собой на круизном лайнере показал смертность менее 1% , официальные лица Украины и многие мировые организации cdc подтвердили летальность менее 1% по разных оценках от 0,25% во всей популяции и 1-2% в группе риска
2) любые тесты показывают результат с вероятностью 50% на 50 %
3) до сих пор не понятно какую концентрацию РНК вируса считать достаточной для того что бы человек считался позитивным после сдачи ПЦР
4) не известно на антитела к какому коронавирусу из нескольких десятков тестируют , опять таки не известно антитела к этому коронавирусу специфические или такие же как остальным коронавирусам
5) в большинстве биологических образцов в которых методом ПЦР обнаружили якобы остатки РНК вируса , не обнаружили вируса под электронным микроскопом
6) публикация статистики по смертности в Украине фактически запрещена инструкциями, а практически засекречена , как и вся реальная статистика , подается только общая статистика которую нет возможности проверить, нету ни реальной статистики по количеству коек с кислородом ни по их занятости , каждая страна публикует ( фальсифицирует) по своему
7) каждая страна по разному считает смерти с
кови и от
ковид , как и нету единого стандарта определения
казалось бы на лицо все факты информационного фейка массового зобмирования и одурачивания но нет ... тема продолжает жить ...
нет ни одного достоверного факта который можно было бы проверить и который бы нельзя было опровергнуть на раз два за две минуты
.... и так далее все вместе и не вспомню
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:18
yama написав:
казалось бы на лицо все факты информационного фейка массового зобмирования и одурачивания но нет ... тема продолжает жить ...
нет ни одного достоверного факта который можно было бы проверить и который бы нельзя было опровергнуть на раз два за две минуты
.... и так далее все вместе и не вспомню
Воно то так, тільки лікарням вже не вистачає рідкого кисню. Хто ж його споживає? Мабуть, рептілоїди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:29
yama написав:
2) любые тесты показывают результат с вероятностью 50% на 50 %
Какой-то начался ведьмацкий шабаш.
Перепутали, это монетку, когда подкидываешь, то вероятность орёл-решка 50 на 50 процентов.
А сертифицированные тесты имеют другую вероятность.
Ладно, я заканчиваю , и покидаю вас, у меня сегодня дегустация венгерской настойки Уникум, жена зовёт за стол, а то видимо полнолуние, чушь вылезла из щелей под покровом ночи
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:30
Цікаво, противники вакцінації робили дітям щеплення від віспи та поліомієліту? Чи хтось утримався?
Вакціна від поліомієліту відносно небезпечна...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:33
freeze написав:
safonovstanislav написав:Например, защита от ковида 90%, но побочное действие - смерть 50% вакцинируемых в течении года.
Сумасшествие, хотя бы одну смерть от вакцины приведите, а не 50 процентов от вакцинируемых.
Обращение к модераторам, можно как-то психбольных убирать с ветки?
Или организовать для них специальную резервационную ветку, где бы они плодили фейковый средневековый бред ?
Вроде портал должен держать марку, имхо.
Если вас убрать то с кем мы тут будем спорить про бесполезность КВД? Ветку придется просто закрыть - мы не будем суда постить полотенца текста про передвижные морги в степях техащины.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:40
vitaliy_berdinskikh написав:Если вас убрать то с кем мы тут будем спорить про бесполезность КВД? Ветку придется просто закрыть - мы не будем суда постить полотенца текста про передвижные морги в степях техащины.
Ещё один кадр ))
Если ты найдешь хоть одно мое слово одобрения карантина выходного дня и про передвижные морги в Техасе, я тебе прямо сейчас скину 1000 грн.
Шабаш продолжается )))
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:42
freeze написав:
Если ты найдешь хоть одно мое слово
Так мои слова никто и не искал, ни ты, ни прочие больные короноей. Что не мешает вам записывать меня в психбольные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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