Додано: Нед 15 лис, 2020 20:56

Хомякоид написав: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-coronavirus-in-lungenproben-vom-september-2019-17053663.html?utm_content=buffera4ba3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=GEPC%253Ds6&fbclid=IwAR1aV7vioVDrKumtsbZxBrqjPfqQ3rJAKd2S0ORczU1xqBAfRHGZUBspb24



Тра ля-ля. Короновирус на севере Италии уже был в сентябре 2019. Из 959 человек у которых были взяты образцы легких для иследований в сентябре, 14% были инфицированы штамом. В феврале корону обнаружили уже у 30%.



Иследование проводил университет Сиенна.



Каждый день новые новости. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-coronavirus-in-lungenproben-vom-september-2019-17053663.html?utm_content=buffera4ba3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=GEPC%253Ds6&fbclid=IwAR1aV7vioVDrKumtsbZxBrqjPfqQ3rJAKd2S0ORczU1xqBAfRHGZUBspb24Тра ля-ля. Короновирус на севере Италии уже был в сентябре 2019. Из 959 человек у которых были взяты образцы легких для иследований в сентябре, 14% были инфицированы штамом. В феврале корону обнаружили уже у 30%.Иследование проводил университет Сиенна.Каждый день новые новости.

к сожалению просто старые новости забываются очень быстро, так как "все новое это хорошо забытое старое" подобные новости были и от других стран которые проводили анализ био материалов которые хранятся с до " коронавирусной эпохи" к сожалению эти новости были настолько давно ( около полугода назад) что сейчас вспомнить так что бы не переврать сложно , что то заявляли и поляки и еще кто-то ...Как я уже говорил тут регулярно всплывают одни и те же новости некоторые раз в неделю некоторые раз в месяц вот, обсуждение идет по кругу , скоро будут опять обсуждать эффективность масок и перчаток приводить картинки исследования и тому подобноена правах рекламы напомню и свои любымие тезисы1) в идеальном эксперименте среди пенсионеровзакрытых и контактировавших между собой на круизном лайнере показал смертность менее 1% , официальные лица Украины и многие мировые организации cdc подтвердили летальность менее 1% по разных оценках от 0,25% во всей популяции и 1-2% в группе риска2) любые тесты показывают результат с вероятностью 50% на 50 %3) до сих пор не понятно какую концентрацию РНК вируса считать достаточной для того что бы человек считался позитивным после сдачи ПЦР4) не известно на антитела к какому коронавирусу из нескольких десятков тестируют , опять таки не известно антитела к этому коронавирусу специфические или такие же как остальным коронавирусам5) в большинстве биологических образцов в которых методом ПЦР обнаружили якобы остатки РНК вируса , не обнаружили вируса под электронным микроскопом6) публикация статистики по смертности в Украине фактически запрещена инструкциями, а практически засекречена , как и вся реальная статистика , подается только общая статистика которую нет возможности проверить, нету ни реальной статистики по количеству коек с кислородом ни по их занятости , каждая страна публикует ( фальсифицирует) по своему7) каждая страна по разному считает смертикови иковид , как и нету единого стандарта определенияказалось бы на лицо все факты информационного фейка массового зобмирования и одурачивания но нет ... тема продолжает жить ...нет ни одного достоверного факта который можно было бы проверить и который бы нельзя было опровергнуть на раз два за две минуты.... и так далее все вместе и не вспомню