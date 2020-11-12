Додано: Нед 15 лис, 2020 22:35

safonovstanislav написав: greenozon написав: safonovstanislav



нічого дивного, бо усім відомо що вакцина = штамм хвороби

тобто грубо кажучи прививкою людину ЗАРАЖАЮТЬ хворобою, але слабкою

звісно якщо організо ослаблений або ще щось то вихід може бути зовсім не позитивний нічого дивного, бо усім відомо що вакцина = штамм хворобитобто грубо кажучи прививкою людину ЗАРАЖАЮТЬ хворобою, але слабкоюзвісно якщо організо ослаблений або ще щось то вихід може бути зовсім не позитивний

Тут даже дело не в этом. Квалификация медперсонала оставляет желать лучшего.



Вот, например, моей жене в глазной клинике, местная медсестра делала уколы в глаза, препарата, который колется в задницу. Доктор чуть подохренел, когда узнал. Хорошо, что без последствий.

Так что, перепутать шприц, для нашей медсистемы, и вколоть вместо вакцины, средство для мытья полов - элементарно. Тут даже дело не в этом. Квалификация медперсонала оставляет желать лучшего.Вот, например, моей жене в глазной клинике, местная медсестра делала уколы в глаза, препарата, который колется в задницу. Доктор чуть подохренел, когда узнал. Хорошо, что без последствий.Так что, перепутать шприц, для нашей медсистемы, и вколоть вместо вакцины, средство для мытья полов - элементарно.

Это Вы еще не в курсе врачебных ошибок в Германии. Там орднунг - какого врача Вам назначит клиника, тот и ведет.АсистентАртц(в нашем табеле о рангах приравнивается к интерну) в Дойчланде ведет больных аж гай шумит. А ну и что, что он только после медунивера? ЗП получает? Значит тащит лямку наравне со всеми. Если случай сложный, АсистентАртц обязан позвать на помощь ФахАртца(врач-специалист) или ОберАртца(зав отделения).Но беда в том, что молоденький неопытный Ассистент еще не понимает, есть у него проблемы в данном конкретном случае или нет(звать или не звать - вот в чем вопрос!) Это иногда приводит к таким чудовищным фейлам, которые в наших больницах невозможны в принципе, ибо у нас над каждым интерном стоит опытный врач и тут же бьет по рукам за любой шаг влево или вправо. А как иначе? С интерна взятки гладки, за все просчеты или кривые рученки стажера ответит этот самый врач.Везде есть человеческий фактор, и в медицине тоже