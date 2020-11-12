safonovstanislav написав:....... У программистов есть такая поговорка - не трожь, пока работает. Особенно это касается тех систем, познания в которых далеки от 100%. Иначе, велика вероятность что-то сломать, одновременно с невозможностью всё вернуть к первоначальному состоянию, когда всё ещё работало.
По-этому, что касается иммунитета, не нужно лезть кривыми руками вакциноизобретателей в систему, познания которой у них далеки от идеальных.
Долговременные последствия вакцинирования пока не известны. Ещё не так давно, людям спокойно вырезали гланды, аппендицит и другие "не очень нужные" части тела, даже для профилактики. А некоторым детям и лоботомию проводили, в виде профилактики, чтоб ребёнок вёл себя не так активно. Так что, уж извините, кто пишет средневековую ахинею насчёт вакцинирования, покажет только время.
Когда "придумывали" вакцины от оспы, кори и т.п. знали ещё меньше. Тем не менее, вакцины успешно работают.
Насчёт "вырезания для профилактики" ничего не скажу, не знаю. Но с вырезанным в глубоком детстве аппендицитом и в 8 классе гландами (точнее, без них ) прекрасно живу уже 70 лет, как и миллионы людей. Чего и Вам желаю (долгой и здоровой жизни).
P.s. freeze, я же Вам уже писал, что Вы преувеличиваете познания программистов.
centurionus написав:Цікаво, противники вакцінації робили дітям щеплення від віспи та поліомієліту? Чи хтось утримався? Вакціна від поліомієліту відносно небезпечна...
Несколько лет назад, ребёнка одного из самых близких знакомых с того света вытаскивали после прививки от полиемиелита. Несбиваемая температура 39+ несколько дней. Родственница полностью потеряла слух 20 лет назад после прививки, на всю жизнь. Знаю 2х детей, которые стали даунами после прививок. Так что, теоретически прививки безопасны. А, вот, практически - как повезёт. Горький опыт друзей и знакомых, которые вкололи проверенные прививки, не может мне позволить разрешить моим детям вколоть какую-либо, хоть проверенную вакцину, хоть экспериментальную
yama Много чего непонятно, тем не менее, количество госпитализированных растёт (свидетельство тому нехватка мест и перевод всё новых больниц на обслуживание ковидных), количество смертей тоже растёт (не доверяете общим данным, подождите месяц увидите подробные) и, как уже отметил lapay, растёт потребление кислорода (надеюсь, Вы не подозреваете, что больницы тратят этот кислород на плавку стали? ).
С Вашими цифрами летальности можно поспорить. Не знаю, откуда Вы их берёте, но по официальной статистике во всех странах летальность выше. freeze сегодня приводил цифры.
нічого дивного, бо усім відомо що вакцина = штамм хвороби тобто грубо кажучи прививкою людину ЗАРАЖАЮТЬ хворобою, але слабкою звісно якщо організо ослаблений або ще щось то вихід може бути зовсім не позитивний
ЛАД написав:Насчёт "вырезания для профилактики" ничего не скажу, не знаю. Но с вырезанным в глубоком детстве аппендицитом и в 8 классе гландами (точнее, без них ) прекрасно живу уже 70 лет, как и миллионы людей. Чего и Вам желаю (долгой и здоровой жизни).
Люди по 70 лет и без руки спокойно живут, как-то адаптируются. Но, это ведь не повод удалять лишнюю руку по поводу и без повода?
нічого дивного, бо усім відомо що вакцина = штамм хвороби тобто грубо кажучи прививкою людину ЗАРАЖАЮТЬ хворобою, але слабкою звісно якщо організо ослаблений або ще щось то вихід може бути зовсім не позитивний
Тут даже дело не в этом. Квалификация медперсонала оставляет желать лучшего.
Вот, например, моей жене в глазной клинике, местная медсестра делала уколы в глаза, препарата, который колется в задницу. Доктор чуть подохренел, когда узнал. Хорошо, что без последствий. Так что, перепутать шприц, для нашей медсистемы, и вколоть вместо вакцины, средство для мытья полов - элементарно.
нічого дивного, бо усім відомо що вакцина = штамм хвороби тобто грубо кажучи прививкою людину ЗАРАЖАЮТЬ хворобою, але слабкою звісно якщо організо ослаблений або ще щось то вихід може бути зовсім не позитивний
Рука-лицо )) Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ? Итить, может двоишникам в школе известно )) Есть вакцина БЦЖ, да, из прошлого века, типа докнопочной Нокии, но мир давно ушел вперёд, сейчас Айфоны и 4G интернет, а скоро 5 G. Я извиняюсь, Вы хоть понимаете состав современных вакцин, что там нет ослабленного вируса, который способен заразить хоть каким-то образом. ))
нічого дивного, бо усім відомо що вакцина = штамм хвороби тобто грубо кажучи прививкою людину ЗАРАЖАЮТЬ хворобою, але слабкою звісно якщо організо ослаблений або ще щось то вихід може бути зовсім не позитивний
Тут даже дело не в этом. Квалификация медперсонала оставляет желать лучшего.
Вот, например, моей жене в глазной клинике, местная медсестра делала уколы в глаза, препарата, который колется в задницу. Доктор чуть подохренел, когда узнал. Хорошо, что без последствий. Так что, перепутать шприц, для нашей медсистемы, и вколоть вместо вакцины, средство для мытья полов - элементарно.
Это Вы еще не в курсе врачебных ошибок в Германии. Там орднунг - какого врача Вам назначит клиника, тот и ведет. АсистентАртц(в нашем табеле о рангах приравнивается к интерну) в Дойчланде ведет больных аж гай шумит. А ну и что, что он только после медунивера? ЗП получает? Значит тащит лямку наравне со всеми. Если случай сложный, АсистентАртц обязан позвать на помощь ФахАртца(врач-специалист) или ОберАртца(зав отделения). Но беда в том, что молоденький неопытный Ассистент еще не понимает, есть у него проблемы в данном конкретном случае или нет(звать или не звать - вот в чем вопрос!) Это иногда приводит к таким чудовищным фейлам, которые в наших больницах невозможны в принципе, ибо у нас над каждым интерном стоит опытный врач и тут же бьет по рукам за любой шаг влево или вправо. А как иначе? С интерна взятки гладки, за все просчеты или кривые рученки стажера ответит этот самый врач. Везде есть человеческий фактор, и в медицине тоже
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 15 лис, 2020 22:40, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Насчёт "вырезания для профилактики" ничего не скажу, не знаю. Но с вырезанным в глубоком детстве аппендицитом и в 8 классе гландами (точнее, без них ) прекрасно живу уже 70 лет, как и миллионы людей. Чего и Вам желаю (долгой и здоровой жизни).
Люди по 70 лет и без руки спокойно живут, как-то адаптируются. Но, это ведь не повод удалять лишнюю руку по поводу и без повода?
Простите, сразу не понял, что спорить бесполезно. Просто мне казалось, что весной Вы были обеими руками за карантин. Возможно, ошибаюсь?
И речь не шла о "без повода". Я писал об операциях "по поводу". И вакцинация от ковида тоже "по поводу". Не было бы массовой заболеваемости и достаточно приличной смертности, не нужна была бы и вакцина.