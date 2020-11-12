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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2207220822092210>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 70
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
31
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:41

  freeze написав:а скоро 5 G.


А скоро ли? С таким то набором наридных предрассудков и убитым естественнонаучным образованием... Если в Британии вышки жгут, но у нас можно ожидать чего и по-интересней :oops: С вакциной от ковида, боюсь, тоже проблем от диссидентов отхватим...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 15 лис, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я уже не знаю на сколько ещё примитивнее нужно доносить информацию до антипрививочников. Хорошо, что их количество совпадает примерно с процентом умственно отсталых. Вот у одного из моих детей были подозрения на противопоказания к началу вакцинации. Мы немного сдвинули календарь вакцинации после убеждения в готовности к вакцинации. Я не понимаю, каждый терапевт или педиатр знает элементарные противопоказания к вакцинации. Столько уже жеванно пережеванно
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:44

  beee написав:Я уже не знаю на сколько ещё примитивнее нужно доносить информацию до антипрививочников. Хорошо, что их количество совпадает примерно с процентом умственно отсталых. Вот у одного из моих детей были подозрения на противопоказания к началу вакцинации. Мы немного сдвинули календарь вакцинации после убеждения в готовности к вакцинации. Я не понимаю, каждый терапевт или педиатр знает элементарные противопоказания к вакцинации. Столько уже жеванно пережеванно



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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:45

Нужно отдать должное,а КВД клёво сработает. Огромные толпы бродивших в эпицентре, Лавине и других трц, сидят дома. А их сотни тысяч. Город пустой
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:47

  zРадио написав:
  beee написав:Я уже не знаю на сколько ещё примитивнее нужно доносить информацию до антипрививочников. Хорошо, что их количество совпадает примерно с процентом умственно отсталых. Вот у одного из моих детей были подозрения на противопоказания к началу вакцинации. Мы немного сдвинули календарь вакцинации после убеждения в готовности к вакцинации. Я не понимаю, каждый терапевт или педиатр знает элементарные противопоказания к вакцинации. Столько уже жеванно пережеванно



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Я этот шедевр выложил в сториз))
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:53

  ЛАД написав:Просто мне казалось, что весной Вы были обеими руками за карантин. Возможно, ошибаюсь?

На тот момент, остановить всё и сидеть по домам, казалось довольно прикольной идей, пока её воплощение не нанесло сокрушительный удар по карману. Вред от карантинных мероприятий значительно превысил пользу от них, это теперь очевидно.

Но, некоторым карантин оказался выгоден. Если куча мешков денег, можно, например, скупать по дешёвке недвигу у нищего населения. Люди стали больше ценить любую, даже самую низкооплачиваемую работу, зарплаты упали, т. к. на любую вакансию толпа страждущих.
Вообщем, всё как всегда. Богатые стали богаче, бедные - беднее. В этом вся суть карантина - ободрать нищее население. Коммуналочку уже повысили и ещё больше повысят, чтоб забирать жильё за долги, отказаться от услуг нельзя
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:02

  beee написав:Я уже не знаю на сколько ещё примитивнее нужно доносить информацию до антипрививочников. Хорошо, что их количество совпадает примерно с процентом умственно отсталых. Вот у одного из моих детей были подозрения на противопоказания к началу вакцинации. Мы немного сдвинули календарь вакцинации после убеждения в готовности к вакцинации. Я не понимаю, каждый терапевт или педиатр знает элементарные противопоказания к вакцинации. Столько уже жеванно пережеванно

Не переживайте, благодаря вам, не нужно делать прививки нам. Как вы написали, очень хорошо, что людей, не делающих прививки - низкий процент. Главное, чтоб это не стало трендом.
Поэтому мой совет всем - делайте прививки. А за меня не переживайте, я воспользуюсь вашим иммунитетом для сдерживания эпидемии

Например, бцж, колят вообще при рождении. Так что, парочка отказников никак не повлияет на коллективный иммунитет общества, причём, без какого-либо риска для себя
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:06

Я полностью согласен с теми, кто написал, что карантин в Украине введен с нарушением законов, что сперва надо было Указом Президентом, утвержденным ВР ввести режим чрезвычайного положения (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text).

Но!

Если бы коронавирус был только в Украине, можно было бы спорить и доказывать и незаконность карантина, и меры утвержденные КМ. Но на данную минуту более 54,7 млн. людей в мире заболели им, более 1,3 млн. людей умерли от него или от обострения своих болезней, вызванных им (https://www.worldometers.info/coronavirus/), в Украине соотв. более 535,8 тыс. и более 9,6 тыс. (там же).

Уже писал для budivelnik и yama
Эпидемия коронавируса в мире
но они просто "не заметили" тот пост, либо им нечего было ответить на него.

Всем "вильнолюдям", противникам ношения элементарных средств защиты (масок) от вас для других людей - именно вы, протестуя против масок, демонстративно требующим для себя свободы выпить чашечку кофе в любое удобное именно для вас время и в удобном для вас людном месте, являетесь убийцами чьих-то отцов, матерей, мужей, жен, детей.

Утрирую? Нет! Любой из граждан Украины в это время может быть потенциальным носителем и распространителем Ковида, но те, кто носят маски предохраняют не только себя, но и окружающих (в том случае, если сами окажутся распространителями Ковида).

Бравируя тем, что по статистике молодые не заболевают или болеют очень легко, вы намеренно забываете о том, что рядом с вами все время присутствует кто-то другой намного старший вас. Вы говорите, что любите Украину, но Украина это не что-то абстрактное, это, в первую очередь, люди, которые живут в ней. Относясь к ним, как к чему-то второстепенному, вы точно также реально относитесь и к Украине, как к стране.

Вы выискиваете всякие мелочи, типа, что статистика несовершенна, всех умерших, у кого обнаружен коронавирус, автоматически заносят как к умершим от него, выискиваете какие-то мелочные несоответствия в статистике (спор yama с Hotab), тащите на ветку широко известных в очень узком кругу ЛОМов, медицинских "специалистов" не имеющих никакого отношения к медицине (или имевших к ней отношения N-десят лет назад). И все только для того, чтобы оправдать свое право не носить маску или выпить чашку кофе.

Но:
Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.“ — Михаил Александрович Бакунин


ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ
человека и гражданина
(принята депутатами Генеральных штатов 24 августа 1789 года)
...
Статья 4

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

http://www.agitclub.ru/museum/revolutio ... ration.htm

Всеобщая декларация прав человека
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
...
Статья 29

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

https://www.un.org/ru/documents/decl_co ... clhr.shtml

Не доходит до головы, что надо соблюдать карантин? Нет проблем. Удары дубинкой без различий по полу и возрасту (как в Китае) быстро заставит мозг работать. Или, более мягкий способ - удары по карману:

Читать здесь - https://novayagazeta.ru/articles/2020/0 ... -i-v-maske

или
Зображення
https://rus.postimees.ee/7037248/karta- ... otsutstvie

Тут немного устарело, в Германии уже 150 евро (https://www.dw.com/ru/net-maski-shtraf- ... a-55159462), в Италии теперь везде по 1000 евро (https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 7/7115128/)

Прошу прощения за длинный пост, но "вильнолюди" реально уже достали!
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Например, бцж, колят вообще при рождении. Так что, парочка отказников никак не повлияет на коллективный иммунитет общества, причём, без какого-либо риска для себя

Проблема не в щепленнях, а в тому, що діти не можуть зробити самостійний вибір - робити їм щеплення чи ні, цей вибір за них роблять батьки. Не маючи, потім, змоги підти в школу чи, не дай бог, важко перехворівши, кому їм виставляти рахунок - люблячим батькам?
Якщо не зробити щеплення від кору в дитинстві, то, в дорослому віці, перехворівші чоловіки стануть безплідними, а вагітні жінки народять дітей з важкими вадами.
Хто повинен робити цей вибір - за дітей і за онуків?
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:14

  pesikot написав:КВД - это полная хрень
В будние дни вирус не такой активный, шоли ?

У бизнеса ресторанов, кафе, само собой, в выходные дни самый выторг.
Я не хочу, чтобы закрылись мои любимые кафе или рестораны, по причине банкротства
Или закрылся цветочный магазин, где я покупаю цветы для жены/мамы/тёщи/любовници/ещё_одной_женщине

Какой выход ? масочный режим и за маску за яйцах - штрафовать

Но когда сами полицейские носят маску на яйцах, то в ж*** таких конкретных полицейских

Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму, хай бере в свої руки боротьбу з антимасочниками, з соціальною дистанцією, бо біля кожного магазину поліцая не поставиш.
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