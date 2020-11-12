А скоро ли? С таким то набором наридных предрассудков и убитым естественнонаучным образованием... Если в Британии вышки жгут, но у нас можно ожидать чего и по-интересней С вакциной от ковида, боюсь, тоже проблем от диссидентов отхватим...
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Додано: Нед 15 лис, 2020 22:41
А скоро ли? С таким то набором наридных предрассудков и убитым естественнонаучным образованием... Если в Британии вышки жгут, но у нас можно ожидать чего и по-интересней С вакциной от ковида, боюсь, тоже проблем от диссидентов отхватим...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 15 лис, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я уже не знаю на сколько ещё примитивнее нужно доносить информацию до антипрививочников. Хорошо, что их количество совпадает примерно с процентом умственно отсталых. Вот у одного из моих детей были подозрения на противопоказания к началу вакцинации. Мы немного сдвинули календарь вакцинации после убеждения в готовности к вакцинации. Я не понимаю, каждый терапевт или педиатр знает элементарные противопоказания к вакцинации. Столько уже жеванно пережеванно
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:44
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:45
Нужно отдать должное,а КВД клёво сработает. Огромные толпы бродивших в эпицентре, Лавине и других трц, сидят дома. А их сотни тысяч. Город пустой
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:47
Я этот шедевр выложил в сториз))
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:53
На тот момент, остановить всё и сидеть по домам, казалось довольно прикольной идей, пока её воплощение не нанесло сокрушительный удар по карману. Вред от карантинных мероприятий значительно превысил пользу от них, это теперь очевидно.
Но, некоторым карантин оказался выгоден. Если куча мешков денег, можно, например, скупать по дешёвке недвигу у нищего населения. Люди стали больше ценить любую, даже самую низкооплачиваемую работу, зарплаты упали, т. к. на любую вакансию толпа страждущих.
Вообщем, всё как всегда. Богатые стали богаче, бедные - беднее. В этом вся суть карантина - ободрать нищее население. Коммуналочку уже повысили и ещё больше повысят, чтоб забирать жильё за долги, отказаться от услуг нельзя
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:02
Не переживайте, благодаря вам, не нужно делать прививки нам. Как вы написали, очень хорошо, что людей, не делающих прививки - низкий процент. Главное, чтоб это не стало трендом.
Поэтому мой совет всем - делайте прививки. А за меня не переживайте, я воспользуюсь вашим иммунитетом для сдерживания эпидемии
Например, бцж, колят вообще при рождении. Так что, парочка отказников никак не повлияет на коллективный иммунитет общества, причём, без какого-либо риска для себя
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:06
Я полностью согласен с теми, кто написал, что карантин в Украине введен с нарушением законов, что сперва надо было Указом Президентом, утвержденным ВР ввести режим чрезвычайного положения (
Но!
Если бы коронавирус был только в Украине, можно было бы спорить и доказывать и незаконность карантина, и меры утвержденные КМ. Но на данную минуту более 54,7 млн. людей в мире заболели им, более 1,3 млн. людей умерли от него или от обострения своих болезней, вызванных им (
Уже писал для budivelnik и yama
Эпидемия коронавируса в мире
но они просто "не заметили" тот пост, либо им нечего было ответить на него.
Всем "вильнолюдям", противникам ношения элементарных средств защиты (масок) от вас для других людей - именно вы, протестуя против масок, демонстративно требующим для себя свободы выпить чашечку кофе в любое удобное именно для вас время и в удобном для вас людном месте, являетесь убийцами чьих-то отцов, матерей, мужей, жен, детей.
Утрирую? Нет! Любой из граждан Украины в это время может быть потенциальным носителем и распространителем Ковида, но те, кто носят маски предохраняют не только себя, но и окружающих (в том случае, если сами окажутся распространителями Ковида).
Бравируя тем, что по статистике молодые не заболевают или болеют очень легко, вы намеренно забываете о том, что рядом с вами все время присутствует кто-то другой намного старший вас. Вы говорите, что любите Украину, но Украина это не что-то абстрактное, это, в первую очередь, люди, которые живут в ней. Относясь к ним, как к чему-то второстепенному, вы точно также реально относитесь и к Украине, как к стране.
Вы выискиваете всякие мелочи, типа, что статистика несовершенна, всех умерших, у кого обнаружен коронавирус, автоматически заносят как к умершим от него, выискиваете какие-то мелочные несоответствия в статистике (спор yama с Hotab), тащите на ветку широко известных в очень узком кругу ЛОМов, медицинских "специалистов" не имеющих никакого отношения к медицине (или имевших к ней отношения N-десят лет назад). И все только для того, чтобы оправдать свое право не носить маску или выпить чашку кофе.
Но:
Не доходит до головы, что надо соблюдать карантин? Нет проблем. Удары дубинкой без различий по полу и возрасту (как в Китае) быстро заставит мозг работать. Или, более мягкий способ - удары по карману:
Читать здесь -
или
Тут немного устарело, в Германии уже 150 евро (
Прошу прощения за длинный пост, но "вильнолюди" реально уже достали!
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Проблема не в щепленнях, а в тому, що діти не можуть зробити самостійний вибір - робити їм щеплення чи ні, цей вибір за них роблять батьки. Не маючи, потім, змоги підти в школу чи, не дай бог, важко перехворівши, кому їм виставляти рахунок - люблячим батькам?
Якщо не зробити щеплення від кору в дитинстві, то, в дорослому віці, перехворівші чоловіки стануть безплідними, а вагітні жінки народять дітей з важкими вадами.
Хто повинен робити цей вибір - за дітей і за онуків?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:14
Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму, хай бере в свої руки боротьбу з антимасочниками, з соціальною дистанцією, бо біля кожного магазину поліцая не поставиш.
Увага, на форумі порохата цензура.
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