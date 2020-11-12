Додано: Нед 15 лис, 2020 23:06

только для того, чтобы оправдать свое право не носить маску или выпить чашку кофе

„Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.“ — Михаил Александрович Бакунин

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ

человека и гражданина

(принята депутатами Генеральных штатов 24 августа 1789 года)

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Статья 4



Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

Всеобщая декларация прав человека

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

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Статья 29



1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.



2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

Я полностью согласен с теми, кто написал, что карантин в Украине введен с нарушением законов, что сперва надо было Указом Президентом, утвержденным ВР ввести режим чрезвычайного положения ().Но!Если бы коронавирус был только в Украине, можно было бы спорить и доказывать и незаконность карантина, и меры утвержденные КМ. Но на данную минуту более 54,7 млн. людей в мире заболели им, более 1,3 млн. людей умерли от него или от обострения своих болезней, вызванных им (), в Украине соотв. более 535,8 тыс. и более 9,6 тыс. (там же).Уже писал дляно они просто "не заметили" тот пост, либо им нечего было ответить на него., противникам ношения элементарных средств защиты (масок) от вас для других людей -, протестуя против масок, демонстративно требующим для себя свободы выпить чашечку кофе в любое удобное именно для вас время и в удобном для вас людном месте,чьих-то отцов, матерей, мужей, жен, детей.Утрирую? Нет! Любой из граждан Украины в это время может быть потенциальным носителем и распространителем Ковида, но те, кто носят маски предохраняют не только себя, но и окружающих (в том случае, если сами окажутся распространителями Ковида).Бравируя тем, что по статистике молодые не заболевают или болеют очень легко, вы намеренно забываете о том, что рядом с вами все время присутствует кто-то другой намного старший вас. Вы говорите, что любите Украину, но Украина это не что-то абстрактное, это, в первую очередь, люди, которые живут в ней. Относясь к ним, как к чему-то второстепенному, вы точно также реально относитесь и к Украине, как к стране.Вы выискиваете всякие мелочи, типа, что статистика несовершенна, всех умерших, у кого обнаружен коронавирус, автоматически заносят как к умершим от него, выискиваете какие-то мелочные несоответствия в статистике (спор), тащите на ветку широко известных в очень узком кругу ЛОМов, медицинских "специалистов" не имеющих никакого отношения к медицине (или имевших к ней отношения N-десят лет назад). И всеНо:Не доходит до головы, что надо соблюдать карантин? Нет проблем. Удары дубинкой без различий по полу и возрасту (как в Китае) быстро заставит мозг работать. Или, более мягкий способ - удары по карману:Читать здесь -илиТут немного устарело, в Германии уже 150 евро (), в Италии теперь везде по 1000 евро (Прошу прощения за длинный пост, но "вильнолюди" реально уже достали!