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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:17
lapay написав: zРадио написав:
Пока инфляция низкая на падении инвестиционного и потребительского спроса, печатать можно и нужно! А по преодолению последствий кризиса - связывать лишнюю ликвидность. Монетаризм - это наука, а не тумблер вкл-выкл. Не стоит оправдывать сегодняшнюю неграмотность денежных властей предрассудками прошлого.
Они не умеют, а пострадать должны все? Нет, нужно просто ставить тех, кто умеет!
Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.
Друкують для кого?
Схемникам, автодору, монополіям, олігархам...
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:21
unicdima написав:
Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму
Он предлагал, кабмин не слышит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:22
lapay написав: safonovstanislav написав:
Например, бцж, колят вообще при рождении. Так что, парочка отказников никак не повлияет на коллективный иммунитет общества, причём, без какого-либо риска для себя
Проблема не в щепленнях, а в тому, що діти не можуть зробити самостійний вибір - робити їм щеплення чи ні, цей вибір за них роблять батьки. Не маючи, потім, змоги підти в школу чи, не дай бог, важко перехворівши, кому їм виставляти рахунок - люблячим батькам?
Якщо не зробити щеплення від кору в дитинстві, то, в дорослому віці, перехворівші чоловіки стануть безплідними, а вагітні жінки народять дітей з важкими вадами.
Хто повинен робити цей вибір - за дітей і за онуків?
Сделать прививку можно в любом возрасте, в том числе сознательном. А, вот, откатить прививку обратно уже не получится.
Это, как когда детям прокалывают уши, и дети потом безумно благодарны за нанесенные им диким ритуалом увечья без их согласия.
Но, вы не переживайте, главное, что вы делаете прививки. Этого достаточно, чтоб мне не заболеть
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:22
Хомякоид написав: Libo написав: Хомякоид написав:
Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.
Смерть или кошелёк?
Всегда отдаётся кошелёк.
Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.
А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі?
Отож.
Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?
Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.
Если война то действуем по законам военного времени. Не ?
Тут у гібридній війні навіть надзвичайний стан не вводили, а ти хоч при короновірусіі ... Гагага
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:23
vitaliy_berdinskikh написав: unicdima написав:
Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму
Он предлагал, кабмин не слышит.
яку?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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