Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2207220822092210 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 70 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 27% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 31 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 15 Всього голосів : 70 Додано: Нед 15 лис, 2020 23:17 lapay написав: zРадио написав: Пока инфляция низкая на падении инвестиционного и потребительского спроса, печатать можно и нужно! А по преодолению последствий кризиса - связывать лишнюю ликвидность. Монетаризм - это наука, а не тумблер вкл-выкл. Не стоит оправдывать сегодняшнюю неграмотность денежных властей предрассудками прошлого.



Они не умеют, а пострадать должны все? Нет, нужно просто ставить тех, кто умеет! Пока инфляция низкая на падении инвестиционного и потребительского спроса, печатать можно и нужно! А по преодолению последствий кризиса - связывать лишнюю ликвидность. Монетаризм - это наука, а не тумблер вкл-выкл. Не стоит оправдывать сегодняшнюю неграмотность денежных властей предрассудками прошлого.Они не умеют, а пострадать должны все? Нет, нужно просто ставить тех, кто умеет!

Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа. Гривні і так друкують на повну, їх не буде кому і чим зв'язувати, а буде втеча в долар, як в дев'яностих. Ми не США і ЄС, щоб безкарно збільшувати обсяг нацвалюти. Тут немає легких шляхів, куди не кинь - кругом дупа.

Друкують для кого?

Схемникам, автодору, монополіям, олігархам... Друкують для кого?Схемникам, автодору, монополіям, олігархам... https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22074 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 23:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире unicdima написав: Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму

Он предлагал, кабмин не слышит. Он предлагал, кабмин не слышит.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2078 З нами з: 06.08.19 Подякував: 529 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 23:22 lapay написав: safonovstanislav написав: Например, бцж, колят вообще при рождении. Так что, парочка отказников никак не повлияет на коллективный иммунитет общества, причём, без какого-либо риска для себя Например, бцж, колят вообще при рождении. Так что, парочка отказников никак не повлияет на коллективный иммунитет общества, причём, без какого-либо риска для себя

Проблема не в щепленнях, а в тому, що діти не можуть зробити самостійний вибір - робити їм щеплення чи ні, цей вибір за них роблять батьки. Не маючи, потім, змоги підти в школу чи, не дай бог, важко перехворівши, кому їм виставляти рахунок - люблячим батькам?

Якщо не зробити щеплення від кору в дитинстві, то, в дорослому віці, перехворівші чоловіки стануть безплідними, а вагітні жінки народять дітей з важкими вадами.

Хто повинен робити цей вибір - за дітей і за онуків? Проблема не в щепленнях, а в тому, що діти не можуть зробити самостійний вибір - робити їм щеплення чи ні, цей вибір за них роблять батьки. Не маючи, потім, змоги підти в школу чи, не дай бог, важко перехворівши, кому їм виставляти рахунок - люблячим батькам?Якщо не зробити щеплення від кору в дитинстві, то, в дорослому віці, перехворівші чоловіки стануть безплідними, а вагітні жінки народять дітей з важкими вадами.Хто повинен робити цей вибір - за дітей і за онуків?

Сделать прививку можно в любом возрасте, в том числе сознательном. А, вот, откатить прививку обратно уже не получится.



Это, как когда детям прокалывают уши, и дети потом безумно благодарны за нанесенные им диким ритуалом увечья без их согласия.



Но, вы не переживайте, главное, что вы делаете прививки. Этого достаточно, чтоб мне не заболеть Сделать прививку можно в любом возрасте, в том числе сознательном. А, вот, откатить прививку обратно уже не получится.Это, как когда детям прокалывают уши, и дети потом безумно благодарны за нанесенные им диким ритуалом увечья без их согласия.Но, вы не переживайте, главное, что вы делаете прививки. Этого достаточно, чтоб мне не заболеть safonovstanislav Повідомлень: 2983 З нами з: 10.05.14 Подякував: 234 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 23:22 Хомякоид написав: Libo написав: Хомякоид написав: Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.

Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.



Смерть или кошелёк?

Всегда отдаётся кошелёк.

Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.

А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі?

Отож. Смерть или кошелёк?Всегда отдаётся кошелёк.Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі?Отож.



Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?

Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.

Если война то действуем по законам военного времени. Не ? Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.Если война то действуем по законам военного времени. Не ?

Тут у гібридній війні навіть надзвичайний стан не вводили, а ти хоч при короновірусіі ... Гагага Тут у гібридній війні навіть надзвичайний стан не вводили, а ти хоч при короновірусіі ... Гагага https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22074 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 23:23 vitaliy_berdinskikh написав: unicdima написав: Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму

Он предлагал, кабмин не слышит. Он предлагал, кабмин не слышит.

яку? яку? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 967 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2207220822092210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням safonovstanislav, unicdima,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: J vitaliy_berdinskikh і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1677309

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53