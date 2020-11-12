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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22082209221022112212>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 70
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
31
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму

Он предлагал, кабмин не слышит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:22

  lapay написав:
  safonovstanislav написав:Например, бцж, колят вообще при рождении. Так что, парочка отказников никак не повлияет на коллективный иммунитет общества, причём, без какого-либо риска для себя

Проблема не в щепленнях, а в тому, що діти не можуть зробити самостійний вибір - робити їм щеплення чи ні, цей вибір за них роблять батьки. Не маючи, потім, змоги підти в школу чи, не дай бог, важко перехворівши, кому їм виставляти рахунок - люблячим батькам?
Якщо не зробити щеплення від кору в дитинстві, то, в дорослому віці, перехворівші чоловіки стануть безплідними, а вагітні жінки народять дітей з важкими вадами.
Хто повинен робити цей вибір - за дітей і за онуків?

Сделать прививку можно в любом возрасте, в том числе сознательном. А, вот, откатить прививку обратно уже не получится.

Это, как когда детям прокалывают уши, и дети потом безумно благодарны за нанесенные им диким ритуалом увечья без их согласия.

Но, вы не переживайте, главное, что вы делаете прививки. Этого достаточно, чтоб мне не заболеть
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:22

  Хомякоид написав:
  Libo написав:
  Хомякоид написав: Згоден. при друкуванні коштів рано чи пізно гривня потрапить до потрібних людей, потім конвртнеться та виведеться за кордон.


Смерть или кошелёк?
Всегда отдаётся кошелёк.
Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.
А ти готов віддати своє життя заради того, аби гривня не потрапила "до потрібних людей, потім конвртнулася та вивелася за кордон", легше тоді стане на тому світі? :roll:
Отож. 8)


Может щипануть тех кто воровал все эти годы и довел страну до ручки (шеколадный, татарин, зятек бывшего харанта и компанию). Не ?
Деньги у людей есть. Футбольные команды и журналюхи спонсируються как всегда.
Если война то действуем по законам военного времени. Не ?

Тут у гібридній війні навіть надзвичайний стан не вводили, а ти хоч при короновірусіі ... Гагага
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  unicdima написав:Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму

Он предлагал, кабмин не слышит.

яку? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:31

  unicdima написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  unicdima написав:Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму

Он предлагал, кабмин не слышит.

яку? :D

Для начала, было бы неплохо, хотя бы убрать налоги за те дни, когда запретили работать(субботу,воскресенье). Что вообщем-то логично. А то, как-то хитро получается, работать запрещено, а налоги плати в полном объёме.
Из личного кармана бизнеса можно спонсировать пенсионеров какое-то время, но если будут продолжать запрещать работать, бизнес начнёт закрываться, будут печатать необеспеченные деньги на выплату пенсий, цены в магазинах кратно умножаться
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 15 лис, 2020 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:32

  unicdima написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  unicdima написав:Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму

Он предлагал, кабмин не слышит.

яку? :D

Поинтересуйся у бизнеса, например тут
https://www.facebook.com/kovalli.in.ua/ ... 2989718198
Пікети, протести на національному рівні. Спробувати достукатись до влади та пояснити, що логіки карантину вихідного дня нема. Краще закрити все тоді на 14 днів, але реально все на повний локдаун і епіцентр також з сільпо, атб та аптеками, видача лише через вікно. Ну і від дому не далі чим на 500 метрів. Тоді може буде результат, а не ці пів дії.


Я понимаю конечно что ты думаешь что у нас население инфантильное. Я тоже его таким считаю. Но бизнес всё таки чуть менее инфантильный и не только в комментариях под новостями ноет как всё плохо, а ещё и что-то делает.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:39

  Vlad442 написав:
  Libo написав:Если вы посмотрите на историю воен, то абсолютно всегда воюющее государство прибегало к необеспеченной эмиссии, прекрасно осознавая, что это ослабит денежную единицу и создаст дополнительные проблемы в экономике. Всё для фронта, всё для победы. И за победу в коронавирусной войне тоже придется заплатить.

В экономике дополнительных проблем при инфляции (не гипер) не происходит. Оживляется спрос, потому что люди менее склонны к накоплению. Обесцениваются сбережения и текущие суммы в кошельках и на счетах.
Государству профит, так как фактически вводится дополнительная налоговая нагрузка. Купил на бирже металл за 1000 гривен, не понадобился, через год продал на той же бирже уже за 2000, заплатил налоги, хотя металл остался металлом, а якобы прибыль возникла за счет обесценивания гривны.

Піпл піде в євро та долар. Вже проходили в 90і.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:49

Д-р Фаучи сказал, что Америка перейдет в состояние нормальности в апреле-июле 2021 года. Вакцина Пфайзер подтвердила свою высокую эффективность. В ближайшее время еще одна компания заканчивает успешные испытания еще одной многообещающей вакцины. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:50

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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:51

yanyura
Полностью согласен.

Кроме оговорок о незаконности.
Да, противоречит законам. Но, в основном, благодаря их несовершенству.
Уже как-то писал, чрезвычайное положение вводится на срок не более 30 суток и не более 60 суток - в отдельных ее местностях и может быть продлен не более чем на 30 суток. Т.е. введение ЧП не спасло бы. Сроки явно недостаточные.
Если бы весной ввели ЧП, то сегодня всё равно шла бы речь о незаконности.
ЛАД
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