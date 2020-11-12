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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2209221022112212>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 70
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
31
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:57

  safonovstanislav написав:.......
Для начала, было бы неплохо, хотя бы убрать налоги за те дни, когда запретили работать(субботу,воскресенье.
....

Ну, Вы уж совсем бред не пишите.
Ни один налог не платится за отработанные дни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:57

  ЛАД написав:yama
Много чего непонятно, тем не менее, количество госпитализированных растёт (свидетельство тому нехватка мест и перевод всё новых больниц на обслуживание ковидных), количество смертей тоже растёт (не доверяете общим данным, подождите месяц увидите подробные) и, как уже отметил lapay, растёт потребление кислорода (надеюсь, Вы не подозреваете, что больницы тратят этот кислород на плавку стали? :) ).

С Вашими цифрами летальности можно поспорить. Не знаю, откуда Вы их берёте, но по официальной статистике во всех странах летальность выше. freeze сегодня приводил цифры.

По смертям іспанку коли доженем?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:58

  ЛАД написав:Да, противоречит законам. Но, в основном, благодаря их несовершенству.

Это исправимо. С настолько большим присутствием правящей партии в парламенте, можно с лёгкостью
Конституцию менять, не говоря уже о несовершенствах. Такой власти не было ни у кого за всю историю Украины. Почему они допускают несовершенство законодательства - не понятно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:03

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.......
Для начала, было бы неплохо, хотя бы убрать налоги за те дни, когда запретили работать(субботу,воскресенье.
....

Ну, Вы уж совсем бред не пишите.
Ни один налог не платится за отработанные дни.

Хорошо. А когда запретили работать целый месяц? Это нормально требовать уплату налогов за тот месяц?
Если у наёмного работника потребовать уплатить, скажем 1000 грн со своего кармана, за тот месяц, в который ему запретили работать? Нормально?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:06

  flyman написав:По смертям іспанку коли доженем?


От 17 миллионов умерших ?
Не догонит коронавирус испанку, всё-таки цивилизация двинулась вперёд, есть жидкое мыло, маски, кислородные аппараты, понятие о методах профилактики, понятны способы заражения, понятны этапы болезни, есть антитромбические препараты, для богатых коктейли антител, прививки хоть на полгода , но уже на подходе вроде, да и миллионы людей не лежат в холодных окопах первой мировой войны.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:06

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.......
Для начала, было бы неплохо, хотя бы убрать налоги за те дни, когда запретили работать(субботу,воскресенье.
....

Ну, Вы уж совсем бред не пишите.
Ни один налог не платится за отработанные дни.

Налог на землю платится пусть не за отработанные дни а за календарные. Но если в определённые дни работать запрещено то его и арендную плату за эти дни как минимум логично убрать. Единый налог та же кухня.
vichenki
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:08

  safonovstanislav написав:Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.

З понеділка вже є знайомі, що відправлені у неоплачувану відпустку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:11

  freeze написав:
  flyman написав:По смертям іспанку коли доженем?


От 17 миллионов умерших ?
Не догонит коронавирус испанку, всё-таки цивилизация двинулась вперёд, есть жидкое мыло, маски, кислородные аппараты, понятие о методах профилактики, понятны способы заражения, понятны этапы болезни, есть антитромбические препараты, для богатых коктейли антител, прививки хоть на полгода , но уже на подходе вроде, да и миллионы людей не лежат в холодных окопах первой мировой войны.

Скільки 100 років тому було всього населення на Землі?
Інше питання, наскільки відхилення від "звичайного стану речей" по смертності населення?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 16 лис, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  unicdima написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:-----------
unicdima
Якщо бізнес так потерпає від локдауну то хай запропонує уряду свою програму
-----------
Он предлагал, кабмин не слышит.

яку? :D

Поинтересуйся у бизнеса, например тут
https://www.facebook.com/kovalli.in.ua/ ... 2989718198
Пікети, протести на національному рівні. Спробувати достукатись до влади та пояснити, що логіки карантину вихідного дня нема. Краще закрити все тоді на 14 днів, але реально все на повний локдаун і епіцентр також з сільпо, атб та аптеками, видача лише через вікно. Ну і від дому не далі чим на 500 метрів. Тоді може буде результат, а не ці пів дії.


Я понимаю конечно что ты думаешь что у нас население инфантильное. Я тоже его таким считаю. Но бизнес всё таки чуть менее инфантильный и не только в комментариях под новостями ноет как всё плохо, а ещё и что-то делает.

Никак не могу понять, откуда у нас столько демагогов?
Для бизнеса лучше закрыться на 14 дней, чем на 2 выходных? :shock:
И Вы вовремя обрезали цитату. В посте речь идёт не о том, чтобы предложить программу выхода из ситуации, а о том, как на...(дурить) правительство. И рождают идею о создании "религиозной организации" "Братство лысых".
Железная программа!
ЛАД
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