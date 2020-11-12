От 17 миллионов умерших ? Не догонит коронавирус испанку, всё-таки цивилизация двинулась вперёд, есть жидкое мыло, маски, кислородные аппараты, понятие о методах профилактики, понятны способы заражения, понятны этапы болезни, есть антитромбические препараты, для богатых коктейли антител, прививки хоть на полгода , но уже на подходе вроде, да и миллионы людей не лежат в холодных окопах первой мировой войны.
Скільки 100 років тому було всього населення на Землі? Інше питання, наскільки відхилення від "звичайного стану речей" по смертності населення?
Давайте уберем хотя бы кислород и посмотрим, сколько будет смертей.
ЛАД написав:Никак не могу понять откуда у нас столько демагогов? Для бизнеса лучше закрыться на 14 дней, чем на 2 выходных? И Вы вовремя обрезали цитату. В посте речь идёт не о том, чтобы предложить программу выхода из ситуации, а о том, как на...(дурить) правительство. И рождают идею о создании "религиозной организации" "Братство лысых". Железная программа!
Бизнесу нужна стабильность, а не случайные дергания в различных направлениях. Предприниматели созданы для того, чтоб что-то предпринимать, подстраиваясь под новые условия, иногда что-то бредовое.
А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу
Libo написав:Д-р Фаучи сказал, что Америка перейдет в состояние нормальности в апреле-июле 2021 года. Вакцина Пфайзер подтвердила свою высокую эффективность. В ближайшее время еще одна компания заканчивает успешные испытания еще одной многообещающей вакцины.
The nation could start getting back to "relative normal" by April or July of 2021
Ну такое... Очень вольная интерпретация, ИМХО. Скорее всего, он имел в виду меееедленную поэтапную отмену ограничений. На вакцинацию минимально-достаточной для остановки эпидемии массы населения США (млн этак 100) уйдет не меньше года, возможно, двух
safonovstanislav написав:....... Для начала, было бы неплохо, хотя бы убрать налоги за те дни, когда запретили работать(субботу,воскресенье. ....
Ну, Вы уж совсем бред не пишите. Ни один налог не платится за отработанные дни.
Хорошо. А когда запретили работать целый месяц? Это нормально требовать уплату налогов за тот месяц? Если у наёмного работника потребовать уплатить, скажем 1000 грн со своего кармана, за тот месяц, в который ему запретили работать? Нормально?
Вы на едином налоге? Насколько понимаю, в такой ситуации оказались только единщики 1-й и 2-й группы. Программисты, вроде, обычно на 3-й. Возможно, не прав.
Но, вообще, Ваша аргументация напоминает аргументацию "патриотов", которые кричат о "войне до победного конца", но при этом воевать должны жители востока, а "мы на западе не должны от этого страдать". "Да, я за карантин, но пусть государство всё оплатит". Откуда государство должно взять на это деньги? Все деньги государства это наши деньги, взятые у нас на общие нужды.
P.s. При этом не считаю, что все действия правительства априори верны. Но не вижу разумных альтернативных предложений.
centurionus написав:Цікаво, противники вакцінації робили дітям щеплення від віспи та поліомієліту? Чи хтось утримався? Вакціна від поліомієліту відносно небезпечна...
Несколько лет назад, ребёнка одного из самых близких знакомых с того света вытаскивали после прививки от полиемиелита. Несбиваемая температура 39+ несколько дней. ... Так что, теоретически прививки безопасны. А, вот, практически - как повезёт. ...
На нашіх "теренах" проблема може полягати у виробникові конкретної вакцини. Тобто деякі київські істоти могли реєструвати та закуповувати за держ. кошт (за "відкати", ясна річ), скажімо, індійську вакцину (бо, мов, дешевша). Можу помилятися, відносно якісна французька вакцина (адекватні педіатри в курсі). Як на мене, щеплення від поліомієліту в будь-якому випадку краще зробити, бо хвороба небезпечна (і країна - прохідний двір для іноземців - потенційних носіїв).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Researchers from Stanford University and Northwestern University have used the mobile-phone data of 98 million Americans to model how the virus spread during the first wave of Covid-19 in the spring.
The study, published in journal Nature this past week, showed that restaurants, gyms, hotels, cafes and religious organizations carried the biggest risk of spreading infections.
Это вполне очевидный вывод, но теперь научно подтвержденный, в принципе как раз указывает где нужно резать.
А то, что после похолодания тысячи людей толклись бы в крупных торговых центрах, включая их зоны питания, в эти выходные, это факт. И то что они там не толкутся в будние дни - тоже факт. А значит несомненно эффект от карантина выходного дня будет.
И то, что 40% выручки Хореки приходится на субботу-воскресенье говорит о том же.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Researchers from Stanford University and Northwestern University have used the mobile-phone data of 98 million Americans to model how the virus spread during the first wave of Covid-19 in the spring.
А данные 98 миллионов американцев операторы передали учёным по доброте душевной? И ни один закон о приватности при этом нарушен не был?
А, не, погоди, тут жеж не только данные мобильных операторов, а и хелси-дата которые ПД в квадрате и не то что передаваться, сохраняться должны особым способом.
У меня 2я группа. Основная деятельность - торговля. Программирование - это 0.01% моей работы. В основном, все знакомые программисты ни на какой группе. Офшорные счета, биткоины. На удивление, в нашей стране никого не интересует, откуда у безработных деньги на покупки машин, недвиги
ЛАД написав:"Да, я за карантин, но пусть государство всё оплатит"
В самую точку. Именно так я и считаю. Хотите играть в карантин, давайте играть, только не за мой счёт
centurionus написав:Цікаво, противники вакцінації робили дітям щеплення від віспи та поліомієліту? Чи хтось утримався? Вакціна від поліомієліту відносно небезпечна...
Несколько лет назад, ребёнка одного из самых близких знакомых с того света вытаскивали после прививки от полиемиелита. Несбиваемая температура 39+ несколько дней. ... Так что, теоретически прививки безопасны. А, вот, практически - как повезёт. ...
На нашіх "теренах" проблема може полягати у виробникові конкретної вакцини. Тобто деякі київські істоти могли реєструвати та закуповувати за держ. кошт (за "відкати", ясна річ), скажімо, індійську вакцину (бо, мов, дешевша). Можу помилятися, відносно якісна французька вакцина (адекватні педіатри в курсі). Як на мене, щеплення від поліомієліту в будь-якому випадку краще зробити, бо хвороба небезпечна (і країна - прохідний двір для іноземців - потенційних носіїв).
Как раз на тему новостей в области прививки от полемилита, их есть у нас