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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 70
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
31
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:44

Австрийский канцлер, Курц , сказал , что страна будет следовать по стопам Словакии по массе тестирование ее населения.

В настоящее время Австрия закрывает школы и магазины во вторник, поскольку ужесточает меры изоляции до 6 декабря. Курц сказал, что быстрые, но менее надежные тесты на антигены могут помочь быстрее открыть страну к Рождеству.

https://www.theguardian.com/world/live/2020/nov/15/coronavirus-live-news-us-confirms-177000-daily-cases-as-victoria-marks-16-days-with-no-infections
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 03:01

  ЛАД написав:"Да, я за карантин, но пусть государство всё оплатит". Откуда государство должно взять на это деньги? Все деньги государства это наши деньги, взятые у нас на общие нужды.

Напечатать, делов то. Там не такая большая сумма выходит, если вычесть налоги единщиков на пару-тройку месяцев карантина.
Zebra
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