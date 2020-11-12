Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 01:44
Австрийский канцлер, Курц , сказал , что страна будет следовать по стопам Словакии по массе тестирование ее населения.
В настоящее время Австрия закрывает школы и магазины во вторник, поскольку ужесточает меры изоляции до 6 декабря. Курц сказал, что быстрые, но менее надежные тесты на антигены могут помочь быстрее открыть страну к Рождеству. https://www.theguardian.com/world/live/2020/nov/15/coronavirus-live-news-us-confirms-177000-daily-cases-as-victoria-marks-16-days-with-no-infections
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Додано: Пон 16 лис, 2020 03:01
ЛАД написав:
"Да, я за карантин, но пусть государство всё оплатит". Откуда государство должно взять на это деньги? Все деньги государства это наши деньги, взятые у нас на общие нужды.
Напечатать, делов то. Там не такая большая сумма выходит, если вычесть налоги единщиков на пару-тройку месяцев карантина.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 07:27
Захисні маски та соціальна дистанція будуть необхідними навіть після того як з'явиться вакцина від коронавірусу. Про це у неділю, 15 листопада, заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі.
https://ukrainian.voanews.com/a/5663534.html
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Додано: Пон 16 лис, 2020 07:49
safonovstanislav написав:
молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты,
На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы
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Додано: Пон 16 лис, 2020 07:56
Коронавирус. Самое главное о профилактике на сегодня | Ноябрь 2020. | Доктор Комаровский
https://www.youtube.com/watch?v=r7e17sJ ... NQ&index=5
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Додано: Пон 16 лис, 2020 08:05
Курц сказал, что быстрые, но менее надежные тесты на антигены могут помочь быстрее открыть страну к Рождеству.
Он играл в австрийском аналоге Квартала 95? Ну или может имеет друзей среди юмористов?
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