Австрийский канцлер, Курц , сказал , что страна будет следовать по стопам Словакии по массе тестирование ее населения.
В настоящее время Австрия закрывает школы и магазины во вторник, поскольку ужесточает меры изоляции до 6 декабря. Курц сказал, что быстрые, но менее надежные тесты на антигены могут помочь быстрее открыть страну к Рождеству.
От отсложнений после коронавируса сегодня умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой.
Это уже третий такой случай, когда из-за covid-19 умирает мэр украинского города. Чуть больше двух недель назад от вируса умер мэр Новгород-Северского Черниговской области, Олег Бондаренко. А за день до этого умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.
ЛАД написав:Ваша аргументация напоминает аргументацию "патриотов", которые кричат о "войне до победного конца", но при этом воевать должны жители востока, а "мы на западе не должны от этого страдать".
1 У Вас є документальне підтвердження вашої брехливої наскрізь заявки про те що в ЗСУ в зоні АТО служать тільки громадяни України з Східних територій? Нема - то може вибачитесь за огульне звинувачення? 2 Ваша заявка нагадує алкоголіка, який допився до цирозу печінки і отримав заборону на вживання від алкоголю від лікарів і тепер пробує змусити примусово відмовитись від алкоголю по всій Державі(бо йому не можна)