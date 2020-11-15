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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2211221222132214

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 70
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
31
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:08

  protefiks1959 написав:
  safonovstanislav написав:молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты,
На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы :mrgreen:

Какая чума ? Где она, можно подробнее ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ОТ ЧЕГО НОСИТЕ МАСКУ? ОТ ВИРУСА, ИЛИ ОТ ШТРАФА?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:12

  Uppi написав:
  protefiks1959 написав:
  safonovstanislav написав:молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты,
На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы :mrgreen:

Какая чума ? Где она, можно подробнее ?

В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:16

  Uppi написав:
  protefiks1959 написав:
  safonovstanislav написав:молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты,
На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы :mrgreen:
Какая чума ? Где она, можно подробнее ?

В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...

А вы до 2020 года были в больницах ?
Ну наконец то "а вот небольшая пандемийка имеет место быть..." еще бы привели правдивые цифры когда водится пандемия и какие цифры в реалии . И цены бы вам не было .
Ну и напомните пожалуйста кто автор реформы сокращения больниц ?
Востаннє редагувалось Uppi в Пон 16 лис, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:16

  adeges написав:https://www.wsj.com/articles/as-covid-19-surges-the-big-unknown-is-where-people-are-getting-infected-11605474874?mod=hp_lead_pos7

Researchers from Stanford University and Northwestern University have used the mobile-phone data of 98 million Americans to model how the virus spread during the first wave of Covid-19 in the spring.

The study, published in journal Nature this past week, showed that restaurants, gyms, hotels, cafes and religious organizations carried the biggest risk of spreading infections.

Это вполне очевидный вывод, но теперь научно подтвержденный, в принципе как раз указывает где нужно резать.

А то, что после похолодания тысячи людей толклись бы в крупных торговых центрах, включая их зоны питания, в эти выходные, это факт. И то что они там не толкутся в будние дни - тоже факт. А значит несомненно эффект от карантина выходного дня будет.

И то, что 40% выручки Хореки приходится на субботу-воскресенье говорит о том же.

Братства лисих та інші культові заходи теж тре згортати.
А то пішли помолитися за здоров'я, вернулися з ковідом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:34

  Uppi написав:
  Uppi написав:
  protefiks1959 написав:На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы :mrgreen:
Какая чума ? Где она, можно подробнее ?

В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...

А вы до 2020 года были в больницах ?
Ну наконец то "а вот небольшая пандемийка имеет место быть..." еще бы привели правдивые цифры когда водится пандемия и какие цифры в реалии . И цены бы вам не было .
Ну и напомните пожалуйста кто автор реформы сокращения больниц ?

Был. И даже в сентябре-октябре был.
С кем водится? Какие реалити? -- это предложение о чем вообще?

В Германии/Италии/Бразилии? -- понятия не имею. А у них такие реформы вообще были?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:42

  flyman написав:
  adeges написав:https://www.wsj.com/articles/as-covid-19-surges-the-big-unknown-is-where-people-are-getting-infected-11605474874?mod=hp_lead_pos7

Researchers from Stanford University and Northwestern University have used the mobile-phone data of 98 million Americans to model how the virus spread during the first wave of Covid-19 in the spring.

The study, published in journal Nature this past week, showed that restaurants, gyms, hotels, cafes and religious organizations carried the biggest risk of spreading infections.

Это вполне очевидный вывод, но теперь научно подтвержденный, в принципе как раз указывает где нужно резать.

А то, что после похолодания тысячи людей толклись бы в крупных торговых центрах, включая их зоны питания, в эти выходные, это факт. И то что они там не толкутся в будние дни - тоже факт. А значит несомненно эффект от карантина выходного дня будет.

И то, что 40% выручки Хореки приходится на субботу-воскресенье говорит о том же.

Братства лисих та інші культові заходи теж тре згортати.
А то пішли помолитися за здоров'я, вернулися з ковідом.

Скорее всего и будут сворачивать -- в некоторых странах (типа Польши) со скрипом), в некоторых (типа Нидерланд) -- по-проще.
Пример Кореи с ихней Синчхонджи -- одна "умница" ответственна за 300+ случаев очень хороший "флажок"...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:46

Сок черноплодной рябины уничтожает 97% коронавируса и почти 100% вируса гриппа. В пробирке

Еще гранатовый сок. Значит водка тем более. :idea:

https://news.liga.net/society/news/hhh-4249635
Libo
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Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

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