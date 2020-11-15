adeges написав:

https://www.wsj.com/articles/as-covid-19-surges-the-big-unknown-is-where-people-are-getting-infected-11605474874?mod=hp_lead_pos7Researchers from Stanford University and Northwestern University have used the mobile-phone data of 98 million Americans to model how the virus spread during the first wave of Covid-19 in the spring.The study, published in journal Nature this past week, showed that restaurants, gyms, hotels, cafes and religious organizations carried the biggest risk of spreading infections.Это вполне очевидный вывод, но теперь научно подтвержденный, в принципе как раз указывает где нужно резать.А то, что после похолодания тысячи людей толклись бы в крупных торговых центрах, включая их зоны питания, в эти выходные, это факт. И то что они там не толкутся в будние дни - тоже факт. А значит несомненно эффект от карантина выходного дня будет.И то, что 40% выручки Хореки приходится на субботу-воскресенье говорит о том же.