safonovstanislav написав:молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты,
На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы
Какая чума ? Где она, можно подробнее ?
В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...
Researchers from Stanford University and Northwestern University have used the mobile-phone data of 98 million Americans to model how the virus spread during the first wave of Covid-19 in the spring.
The study, published in journal Nature this past week, showed that restaurants, gyms, hotels, cafes and religious organizations carried the biggest risk of spreading infections.
Это вполне очевидный вывод, но теперь научно подтвержденный, в принципе как раз указывает где нужно резать.
А то, что после похолодания тысячи людей толклись бы в крупных торговых центрах, включая их зоны питания, в эти выходные, это факт. И то что они там не толкутся в будние дни - тоже факт. А значит несомненно эффект от карантина выходного дня будет.
И то, что 40% выручки Хореки приходится на субботу-воскресенье говорит о том же.
Братства лисих та інші культові заходи теж тре згортати. А то пішли помолитися за здоров'я, вернулися з ковідом.
protefiks1959 написав:На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы Какая чума ? Где она, можно подробнее ?
В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...
А вы до 2020 года были в больницах ? Ну наконец то "а вот небольшая пандемийка имеет место быть..." еще бы привели правдивые цифры когда водится пандемия и какие цифры в реалии . И цены бы вам не было . Ну и напомните пожалуйста кто автор реформы сокращения больниц ?
Был. И даже в сентябре-октябре был. С кем водится? Какие реалити? -- это предложение о чем вообще?
В Германии/Италии/Бразилии? -- понятия не имею. А у них такие реформы вообще были?
Researchers from Stanford University and Northwestern University have used the mobile-phone data of 98 million Americans to model how the virus spread during the first wave of Covid-19 in the spring.
The study, published in journal Nature this past week, showed that restaurants, gyms, hotels, cafes and religious organizations carried the biggest risk of spreading infections.
Это вполне очевидный вывод, но теперь научно подтвержденный, в принципе как раз указывает где нужно резать.
А то, что после похолодания тысячи людей толклись бы в крупных торговых центрах, включая их зоны питания, в эти выходные, это факт. И то что они там не толкутся в будние дни - тоже факт. А значит несомненно эффект от карантина выходного дня будет.
И то, что 40% выручки Хореки приходится на субботу-воскресенье говорит о том же.
Братства лисих та інші культові заходи теж тре згортати. А то пішли помолитися за здоров'я, вернулися з ковідом.
Скорее всего и будут сворачивать -- в некоторых странах (типа Польши) со скрипом), в некоторых (типа Нидерланд) -- по-проще. Пример Кореи с ихней Синчхонджи -- одна "умница" ответственна за 300+ случаев очень хороший "флажок"...
safonovstanislav написав:А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу
Пир во время чумы? Сейчас банкеты в основном на поминки заказывают.
freeze написав:От отсложнений после коронавируса сегодня умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой.
Это уже третий такой случай, когда из-за covid-19 умирает мэр украинского города. Чуть больше двух недель назад от вируса умер мэр Новгород-Северского Черниговской области, Олег Бондаренко. А за день до этого умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.
"У Полтаві внаслідок ускладнень від коронавірусу помер 55-річний завідувач неврологічного відділення 3-ї лікарні Віталій Нетребовський. З 2017 року очолив неврологічне відділення КП «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради». Останні місяці він рятував життя пацієнтів з COVID-19."