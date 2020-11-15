Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2212221322142215 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 70 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 27% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 31 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 15 Всього голосів : 70 Додано: Пон 16 лис, 2020 12:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире В Риге от коронавируса умер Евгений Ролдугин- друг Владимира Путина, старший брат виолончелиста Сергея Ролдугина, который приобрел скандальную известность после раскрытия "Панамских офшоров". За Евгением Ролдугиным из Москвы был выслан летающий госпиталь, но было уже поздно, мужчина скончался. Евгений Ролдугин вплоть до 2019 года возглавлял латвийское бюро "Газпрома". freeze 4 Повідомлень: 19119 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4562 раз. Подякували: 7284 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 13:04 Uppi написав: Uppi написав: protefiks1959 написав: На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы

Какая чума ? Где она, можно подробнее ?

В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть... На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумыКакая чума ?, можно подробнее ?В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...

А вы до 2020 года были в больницах ?

Ну наконец то "а вот небольшая пандемийка имеет место быть..." еще бы привели правдивые цифры когда водится пандемия и какие цифры в реалии . И цены бы вам не было .

Ну и напомните пожалуйста кто автор реформы сокращения больниц ? Ну наконец то "а вотпандемийка имеет место быть..." еще бы привели правдивые цифрыи какие. И цены бы вам не было .

Был. И даже в сентябре-октябре был.

С кем водится? Какие реалити? -- это предложение о чем вообще?



В Германии/Италии/Бразилии? -- понятия не имею. А у них такие реформы вообще были? Был. И даже в сентябре-октябре был.С кем водится? Какие реалити? -- это предложение о чем вообще?В Германии/Италии/Бразилии? -- понятия не имею. А у них такие реформы вообще были?

Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов .

Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ? Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов .Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ? Uppi Повідомлень: 177 З нами з: 22.04.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 13:13 safonovstanislav написав: Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик. Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.

Точно психбольной. Точно психбольной. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17760 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2017 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 13:15 vetka написав: safonovstanislav написав: А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу

Пир во время чумы? Сейчас банкеты в основном на поминки заказывают. Пир во время чумы? Сейчас банкеты в основном на поминки заказывают.

Сидеть в вечном трауре? Умирание - это, вообще-то, естественный процесс, особенно у пожилых людей.

У нас, и до коронавируса умирало в день по 1600 украинцев. Или 1600 - это не чума, а 1700 уже чума? Или эти лишние 100 смертей в день для вас более приоритетны, чем 1600 смертей в день от других факторов?

А, в больницы можно было сходить и 10 лет назад, и 100 лет назад, смотреть, как там людям плохо, и как там бедные умирают. В больницах это вообще нормальное явление. Просто сейчас это всё вывалили наружу и крутят в СМИ, а раньше на больных, умирающих и умерших было всем фиолетово, кроме их родственников. Сейчас же это мировой тренд, пугать людей злым коронавирусом, которые только и мечтает вас убить Сидеть в вечном трауре? Умирание - это, вообще-то, естественный процесс, особенно у пожилых людей.У нас, и до коронавируса умирало в день по 1600 украинцев. Или 1600 - это не чума, а 1700 уже чума? Или эти лишние 100 смертей в день для вас более приоритетны, чем 1600 смертей в день от других факторов?А, в больницы можно было сходить и 10 лет назад, и 100 лет назад, смотреть, как там людям плохо, и как там бедные умирают. В больницах это вообще нормальное явление. Просто сейчас это всё вывалили наружу и крутят в СМИ, а раньше на больных, умирающих и умерших было всем фиолетово, кроме их родственников. Сейчас же это мировой тренд, пугать людей злым коронавирусом, которые только и мечтает вас убить safonovstanislav Повідомлень: 2992 З нами з: 10.05.14 Подякував: 236 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 13:16 На кого ж змінять Степанова? на Ляшка? stargazer Повідомлень: 1124 З нами з: 15.04.09 Подякував: 407 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 13:22 Starikan написав: safonovstanislav написав: Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик. Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.

Точно психбольной. Точно психбольной.

Ещё один доктор-психиатр, ставящий диагнозы заочно. Опять плохое настроение, друг? Кто обидел? Расскажи о своей проблеме, станет легче Ещё один доктор-психиатр, ставящий диагнозы заочно. Опять плохое настроение, друг? Кто обидел? Расскажи о своей проблеме, станет легче safonovstanislav Повідомлень: 2992 З нами з: 10.05.14 Подякував: 236 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2212221322142215 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1677481

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33