|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:58
В Риге от коронавируса умер Евгений Ролдугин- друг Владимира Путина, старший брат виолончелиста Сергея Ролдугина, который приобрел скандальную известность после раскрытия "Панамских офшоров". За Евгением Ролдугиным из Москвы был выслан летающий госпиталь, но было уже поздно, мужчина скончался. Евгений Ролдугин вплоть до 2019 года возглавлял латвийское бюро "Газпрома".
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19119
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4562 раз.
- Подякували: 7284 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:04
Uppi написав: Uppi написав:
А вы до 2020 года были в больницах ?
protefiks1959 написав:
На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы
Какая чума ? Где она
, можно подробнее ?
В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...
Ну наконец то "а вот небольшая
пандемийка имеет место быть..." еще бы привели правдивые цифры когда водится пандемия
и какие цифры в реалии
. И цены бы вам не было .Ну и напомните пожалуйста кто автор реформы сокращения больниц ?
Был. И даже в сентябре-октябре был.
С кем водится? Какие реалити? -- это предложение о чем вообще?
В Германии/Италии/Бразилии? -- понятия не имею. А у них такие реформы вообще были?
Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов .
Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ?
-
Uppi
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:13
safonovstanislav написав:
Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.
Точно психбольной.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17760
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2017 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:15
vetka написав: safonovstanislav написав:
А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу
Пир во время чумы? Сейчас банкеты в основном на поминки заказывают.
Сидеть в вечном трауре? Умирание - это, вообще-то, естественный процесс, особенно у пожилых людей.
У нас, и до коронавируса умирало в день по 1600 украинцев. Или 1600 - это не чума, а 1700 уже чума? Или эти лишние 100 смертей в день для вас более приоритетны, чем 1600 смертей в день от других факторов?
А, в больницы можно было сходить и 10 лет назад, и 100 лет назад, смотреть, как там людям плохо, и как там бедные умирают. В больницах это вообще нормальное явление. Просто сейчас это всё вывалили наружу и крутят в СМИ, а раньше на больных, умирающих и умерших было всем фиолетово, кроме их родственников. Сейчас же это мировой тренд, пугать людей злым коронавирусом, которые только и мечтает вас убить
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:16
На кого ж змінять Степанова? на Ляшка?
-
stargazer
-
-
- Повідомлень: 1124
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:22
Starikan написав: safonovstanislav написав:
Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.
Точно психбольной.
Ещё один доктор-психиатр, ставящий диагнозы заочно. Опять плохое настроение, друг? Кто обидел? Расскажи о своей проблеме, станет легче
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7284
|1677481
|
|