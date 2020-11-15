Додано: Пон 16 лис, 2020 13:15

vetka написав: safonovstanislav написав: А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу

Пир во время чумы? Сейчас банкеты в основном на поминки заказывают. Пир во время чумы? Сейчас банкеты в основном на поминки заказывают.

Сидеть в вечном трауре? Умирание - это, вообще-то, естественный процесс, особенно у пожилых людей.У нас, и до коронавируса умирало в день по 1600 украинцев. Или 1600 - это не чума, а 1700 уже чума? Или эти лишние 100 смертей в день для вас более приоритетны, чем 1600 смертей в день от других факторов?А, в больницы можно было сходить и 10 лет назад, и 100 лет назад, смотреть, как там людям плохо, и как там бедные умирают. В больницах это вообще нормальное явление. Просто сейчас это всё вывалили наружу и крутят в СМИ, а раньше на больных, умирающих и умерших было всем фиолетово, кроме их родственников. Сейчас же это мировой тренд, пугать людей злым коронавирусом, которые только и мечтает вас убить