В Риге от коронавируса умер Евгений Ролдугин- друг Владимира Путина, старший брат виолончелиста Сергея Ролдугина, который приобрел скандальную известность после раскрытия "Панамских офшоров". За Евгением Ролдугиным из Москвы был выслан летающий госпиталь, но было уже поздно, мужчина скончался. Евгений Ролдугин вплоть до 2019 года возглавлял латвийское бюро "Газпрома".
protefiks1959 написав:На досуге пусть читают или смотрят в записи пир во время чумы Какая чума ? Где она, можно подробнее ? В Александровскую больницу сходите на экскурсию. Впринципе в любую больницу можно сходить. Ну и не стоит все воспринимать совсем уж буквально: чумы -- да, не наблюдается, а вот небольшая пандемийка имеет место быть...
А вы до 2020 года были в больницах ? Ну наконец то "а вот небольшая пандемийка имеет место быть..." еще бы привели правдивые цифры когда водится пандемия и какие цифры в реалии . И цены бы вам не было . Ну и напомните пожалуйста кто автор реформы сокращения больниц ?
Был. И даже в сентябре-октябре был. С кем водится? Какие реалити? -- это предложение о чем вообще?
В Германии/Италии/Бразилии? -- понятия не имею. А у них такие реформы вообще были?
Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов . Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ?
safonovstanislav написав:Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.
Точно психбольной.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
safonovstanislav написав:А, вот, молодожёны очень "благодарны" правительству за испорченные свадьбы, отмененные банкеты, благодаря карантину выходного дня, заказанные за несколько месяцев до события. Чем не пожертвуешь, ради недопущения распространения эпидемии. Ведь в понедельник вирус не такой заразный, как в субботу
Пир во время чумы? Сейчас банкеты в основном на поминки заказывают.
Сидеть в вечном трауре? Умирание - это, вообще-то, естественный процесс, особенно у пожилых людей. У нас, и до коронавируса умирало в день по 1600 украинцев. Или 1600 - это не чума, а 1700 уже чума? Или эти лишние 100 смертей в день для вас более приоритетны, чем 1600 смертей в день от других факторов? А, в больницы можно было сходить и 10 лет назад, и 100 лет назад, смотреть, как там людям плохо, и как там бедные умирают. В больницах это вообще нормальное явление. Просто сейчас это всё вывалили наружу и крутят в СМИ, а раньше на больных, умирающих и умерших было всем фиолетово, кроме их родственников. Сейчас же это мировой тренд, пугать людей злым коронавирусом, которые только и мечтает вас убить
safonovstanislav написав:Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.
Точно психбольной.
Ещё один доктор-психиатр, ставящий диагнозы заочно. Опять плохое настроение, друг? Кто обидел? Расскажи о своей проблеме, станет легче
Uppi написав:Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов . Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ?
Ну так эти сокращения не на "ровном месте были" же? -- койки по-факту простаивали: https://focus.ua/world/453698- Если бы пандемии случались каждый год -- никто бы и не "волал". Но "черные лебеди" на то и ЧЛ, что их никто не ждет.
Не знаю. Думаю соответствует: до "короны" особых проблем с поиском "места" не было.
safonovstanislav написав:У нас, и до коронавируса умирало в день по 1600 украинцев. Или 1600 - это не чума, а 1700 уже чума? Или эти лишние 100 смертей в день для вас более приоритетны, чем 1600 смертей в день от других факторов?
Так у жовтні вже 2000 в день помирали і динаміка не позитивна. Ваш варіант "забити" й нічого не робити й нехай собі "пенсійний фонд" саморегулюється? Можливо у владних кабінетах теж розглядають такий варіант скорочення дефіциту пенсійного фонду для майбутніх поколінь...
stargazer написав:На кого ж змінять Степанова? на Ляшка?
Все может быть. ВсплылО же опять такое как Радуцкий, на экранах вовсю раздает советы, планы какие-то там строит. Типа не онО со Скалецкой еще в начале года собиралОсь угробить большую часть гос. больниц на корню. Ляшко ведь из той же команды ЗЕ-"реформаторов". Тоже с апреля сидел тыхесенько и не отсвечивал.
yama написав:2) любые тесты показывают результат с вероятностью 50% на 50 %
Перепутали, это монетку, когда подкидываешь, то вероятность орёл-решка 50 на 50 процентов. А сертифицированные тесты имеют другую вероятность.
особенно ПЦР где 4 анализа подряд дают разный результат
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України