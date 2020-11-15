Додано: Пон 16 лис, 2020 14:09

freeze написав: Рука-лицо ))

Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?

Рука-лицо ))Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?

полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая "хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологииговорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами .