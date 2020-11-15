safonovstanislav написав:У нас, и до коронавируса умирало в день по 1600 украинцев. Или 1600 - это не чума, а 1700 уже чума? Или эти лишние 100 смертей в день для вас более приоритетны, чем 1600 смертей в день от других факторов?
Так у жовтні вже 2000 в день помирали і динаміка не позитивна. Ваш варіант "забити" й нічого не робити й нехай собі "пенсійний фонд" саморегулюється? Можливо у владних кабінетах теж розглядають такий варіант скорочення дефіциту пенсійного фонду для майбутніх поколінь...
Лично моё мнение, как говорится, "если изнасилования не избежать, расслабься и получай удовольствие". Можно, конечно, побрыкаться, но это только увеличит урон.
ЛАД написав:yama С Вашими цифрами летальности можно поспорить. Не знаю, откуда Вы их берёте, но по официальной статистике во всех странах летальность выше. freeze сегодня приводил цифры.
Источник: интервью Ляшко ( как бы официальное лицо) изданию Радио Свобода Прямая речь:
"Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев… Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%".
хотя возможно он такой же клоун как и остальные
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 лис, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:2) любые тесты показывают результат с вероятностью 50% на 50 %
Перепутали, это монетку, когда подкидываешь, то вероятность орёл-решка 50 на 50 процентов. А сертифицированные тесты имеют другую вероятность.
особенно ПЦР где 4 анализа подряд дают разный результат
Это больше зависит от точки забора пробы, от умения забирать материал и времени забора в цикле болезни. Кстати Маск признал, что он заболел коронавирусом.
Я писал, что при анализе на яйца глистов и лямблий, может быть 9 из 10 анализов отрицательные, и ни один идиот не говорит, что отрицательных анализов у меня гораздо больше, чем положительных, значит я здоровый )))
freeze написав:Рука-лицо )) Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?
полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая " хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологии говорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами .
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 лис, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
ЛАД написав:yama С Вашими цифрами летальности можно поспорить. Не знаю, откуда Вы их берёте, но по официальной статистике во всех странах летальность выше. freeze сегодня приводил цифры.
Источник: интервью Ляшко ( как бы официальное лицо) изданию Радио Свобода Прямая речь:
"Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев… Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%".
хотя возможно он такой же клоун как и остальные
Если брать историю коронавируса и его летальность в Украине в целом март-ноябрь, то летальность 2,0 %, если брать например только отрезок октябрь-ноябрь, то летальность составляет 1,7 %, по данным ведомства господина Ляшко. Так что тут Ляшко не соврал.
Uppi написав:Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов . Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ?
Ну так эти сокращения не на "ровном месте были" же? -- койки по-факту простаивали: https://focus.ua/world/453698- Если бы пандемии случались каждый год -- никто бы и не "волал". Но "черные лебеди" на то и ЧЛ, что их никто не ждет.
Не знаю. Думаю соответствует: до "короны" особых проблем с поиском "места" не было.
У вас просто нет детей . В далеком 2014 году положили меня с ребенком в смотровой палате так как не было мест . И помню как наш врач судорожно обзванивала больницы , что бы найти нам место . И напомню год был 2014. Киев . Тут не думать нужно , а взять калькулятор и посчитать количество населения и количество койка мест . А потом почисать репу и подумать с х...ра так мало .
Востаннє редагувалось Uppi в Пон 16 лис, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Рука-лицо )) Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?
полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая " хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологии говорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами .
Я написал, что до сих пор пользуют вакцины века докнопочной Нокии, БЦЖ, та же от полиомиелита, это разработки многодесятилетней давности. Сейчас давно уже новые разработки вакцин делаются без всяких живых вирусов. Ни в одной разработке вакцины от коронавируса нет ни живого, ни ослабленного коронавируса.