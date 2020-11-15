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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2214221522162217 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 27% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 15 Всього голосів : 71 Додано: Пон 16 лис, 2020 14:25 freeze написав: yama написав: ЛАД написав: yama

С Вашими цифрами летальности можно поспорить. Не знаю, откуда Вы их берёте, но по официальной статистике во всех странах летальность выше. freeze сегодня приводил цифры. С Вашими цифрами летальности можно поспорить. Не знаю, откуда Вы их берёте, но постатистике во всех странах летальность выше.сегодня приводил цифры.

Источник: интервью Ляшко ( как бы официальное лицо) изданию Радио Свобода

Прямая речь: "Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев… Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%". хотя возможно он такой же клоун как и остальные Источник: интервьюизданию Радио Свобода



Если брать историю коронавируса и его летальность в Украине в целом март-ноябрь, то летальность 2,0 %, если брать например только отрезок октябрь-ноябрь, то летальность составляет 1,7 %, по данным ведомства господина Ляшко. Так что тут Ляшко не соврал. Если брать историю коронавируса и его летальность в Украине в целом март-ноябрь, то летальность 2,0 %, если брать например только отрезок октябрь-ноябрь, то летальность составляет 1,7 %, по данным ведомства господина Ляшко. Так что тут Ляшко не соврал.

Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит. Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит. Uppi Повідомлень: 180 З нами з: 22.04.20 Подякував: 32 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:25 Uppi написав: _hunter написав: Ну так эти сокращения не на "ровном месте были" же? -- койки по-факту простаивали:

https://focus.ua/world/453698-

Если бы пандемии случались каждый год -- никто бы и не "волал". Но "черные лебеди" на то и ЧЛ, что их никто не ждет.



Не знаю. Думаю соответствует: до "короны" особых проблем с поиском "места" не было. Ну так эти сокращения не на "ровном месте были" же? -- койки по-факту простаивали:Если бы пандемии случались каждый год -- никто бы и не "волал". Но "черные лебеди" на то и ЧЛ, что их никто не ждет.Не знаю. Думаю соответствует: до "короны" особых проблем с поиском "места" не было.

У вас просто нет детей . В далеком 2014 году положили меня с ребенком в смотровой палате так как не было мест . И помню как наш врач судорожно обзванивала больницы , что бы найти нам место . И напомню год был 2014. Киев .

Тут не думать нужно , а взять калькулятор и посчитать количество населения и количество койка мест . А потом почисать репу и подумать с х...ра так мало . У вас просто нет детей .с ребенком в смотровой палате так как не было мест . И помню как наш врач судорожно обзванивала больницы , что бы найти нам место . И напомню год был 2014. Киев .. А потом почисать репу и подумать с х...ра так мало .

Казалось бы: при чем тут Супрун и ее реформа?..

Можно так -- если все цифры есть. А можно по косвенным признакам.

Смысла в аргументах я вижу все меньше и меньше: начиналось все с "нет никакой пандемии", теперь все плавно перешло в какое-то "мед-система -- фигня". Но при чем тут Корона?.. Казалось бы: при чем тут Супрун и ее реформа?..Можно так -- если все цифры есть. А можно по косвенным признакам.Смысла в аргументах я вижу все меньше и меньше: начиналось все с "нет никакой пандемии", теперь все плавно перешло в какое-то "мед-система -- фигня". Но при чем тут Корона?.. _hunter Повідомлень: 3029 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:27 Uppi написав: Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит. Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит.



Зачем вы здесь сыпете этими вопросами ? Пишите в кабмин, своему депутату в Раде, нарисуйте плакат и идите к своей обладминистрации.

Эту ветку никто из власть держащих не читает. Зачем вы здесь сыпете этими вопросами ? Пишите в кабмин, своему депутату в Раде, нарисуйте плакат и идите к своей обладминистрации.Эту ветку никто из власть держащих не читает. freeze 4 Повідомлень: 19125 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4563 раз. Подякували: 7284 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире Uppi написав: При такой летальности При такой летальности При якій ТАКІЙ летальності?

Ляшко ж написав

В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань. При якій ТАКІЙ летальності?Ляшко ж написавВ летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23529 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:32 budivelnik написав: В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань. В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань.



Статистика минздрава по заболевшим и умершим ведется по тестам ПЦР.

Анализы на антитела совсем для других целей. Статистика минздрава по заболевшим и умершим ведется по тестам ПЦР.Анализы на антитела совсем для других целей. freeze 4 Повідомлень: 19125 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4563 раз. Подякували: 7284 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:39 freeze написав: budivelnik написав: В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань. В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань. Статистика минздрава по заболевшим и умершим ведется по тестам ПЦР.

Анализы на антитела совсем для других целей. Статистика минздрава по заболевшим и умершим ведется по тестам ПЦР.Анализы на антитела совсем для других целей. Я не лікар,тому в мене прохання відповідати так що було зрозуміло

1 В Італії , в пробах тканин померлих у ВЕРЕСНІ 2019 - знайдений короновірус

ЩО там знайшли? вірус? залишки життєдіяльності віруса?антитіла які виробляла імунна система на вірус?

2 Тепер по нам

Людина померла від якоїсь хвороби.

Як визначають що в неї був короновірус?

Визначають наявність активного? Чи визначають наявність того що вірус колись був,але не ясно чи перехворіла людина чи ще хворіє Я не лікар,тому в мене прохання відповідати так що було зрозуміло1 В Італії , в пробах тканин померлих у ВЕРЕСНІ 2019 - знайдений короновірусЩО там знайшли? вірус? залишки життєдіяльності віруса?антитіла які виробляла імунна система на вірус?2 Тепер по намЛюдина померла від якоїсь хвороби.Як визначають що в неї був короновірус?Визначають наявність активного? Чи визначають наявність того що вірус колись був,але не ясно чи перехворіла людина чи ще хворіє http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23529 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:42 budivelnik написав: Uppi написав: При такой летальности При такой летальности При якій ТАКІЙ летальності?

Ляшко ж написав

В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань. При якій ТАКІЙ летальності?Ляшко ж написавВ летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань.

Я вам уже про смерти в ДТП писал (еще ни один человек не умер от ДТП) -- тут ситуация полностью аналогичная -- без КОВИДа эти люди со своими хрониками еще лет по 10+ благополучно бы прожили. Поэтому вполне правильно вписывают. Я вам уже про смерти в ДТП писал (еще ни один человек не умер от ДТП) -- тут ситуация полностью аналогичная -- без КОВИДа эти люди со своими хрониками еще лет по 10+ благополучно бы прожили. Поэтому вполне правильно вписывают. _hunter Повідомлень: 3029 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:54 budivelnik написав: 1 В Італії , в пробах тканин померлих у ВЕРЕСНІ 2019 - знайдений короновірус

ЩО там знайшли? вірус? залишки життєдіяльності віруса?антитіла які виробляла імунна система на вірус? 1 В Італії , в пробах тканин померлих у ВЕРЕСНІ 2019 - знайдений короновірусЩО там знайшли? вірус? залишки життєдіяльності віруса?антитіла які виробляла імунна система на вірус?



Все эти сообщения, что еще в 2019 году, или даже раньше, то ли в тканях покойника, то ли в пробирке воды из канализации Барселоны нашли Ковид-19, выглядят достаточно странными, и больше с намёком на сенсацию. Тут копья ломаются при анализе, взятого у живого человека, так не так, правильно или нет, а что там нашли ? Говорят фрагменты РНК коронавируса. Такая точность выглядит даже для меня поборника науки достаточно фантастичной, хотя всё может быть, конечно.



budivelnik написав: Людина померла від якоїсь хвороби.

Як визначають що в неї був короновірус? Людина померла від якоїсь хвороби.Як визначають що в неї був короновірус?

Если человек дома умер от инсульта, или инфаркта, или в хосписе от рака, или в ДТП, ему-телу никто не делает анализ на ковид, тут и у живых огромная очередь. Все эти сообщения, что еще в 2019 году, или даже раньше, то ли в тканях покойника, то ли в пробирке воды из канализации Барселоны нашли Ковид-19, выглядят достаточно странными, и больше с намёком на сенсацию. Тут копья ломаются при анализе, взятого у живого человека, так не так, правильно или нет, а что там нашли ? Говорят фрагменты РНК коронавируса. Такая точность выглядит даже для меня поборника науки достаточно фантастичной, хотя всё может быть, конечно.Если человек дома умер от инсульта, или инфаркта, или в хосписе от рака, или в ДТП, ему-телу никто не делает анализ на ковид, тут и у живых огромная очередь. Востаннє редагувалось freeze в Пон 16 лис, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19125 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4563 раз. Подякували: 7284 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:54 Starikan написав: safonovstanislav написав: Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик. Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.

Точно психбольной. Точно психбольной.

Да нет.

Всё значительно проще. Человека слегка по карману ударило. Тут же поменялись взгляды.

Хорошая иллюстрация к марксистской философии: "Бытие определяет сознание". Да нет.Всё значительно проще. Человека слегка по карману ударило. Тут же поменялись взгляды.Хорошая иллюстрация к марксистской философии: "Бытие определяет сознание". ЛАД 2 Повідомлень: 17647 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4585 раз. Подякували: 4282 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:57 freeze написав: Бурятия- первый регион РФ, где вводится двухнедельный тотальный локдаун из-за распространения COVID19. Ограничения начинают действовать с понедельника, 16 ноября. Бурятия- первый регион РФ, где вводится двухнедельный тотальный локдаун из-за распространения COVID19. Ограничения начинают действовать с понедельника, 16 ноября.

это там где коней из говна лепят ( в прямом значении слов) ?

https://yakutia.info/article/178437

Огромный петух из навоза на этот раз украсил село Уолба



это не Бурятия , но рядом - Якутия , это там где коней из говна лепят ( в прямом значении слов) ?Огромный петух из навоза на этот раз украсил село Уолбаэто не Бурятия , но рядом - Якутия , "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2983 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5860 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2214221522162217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1677526

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33